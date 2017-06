Bodenseekreis Wenn Häuser reden könnten: Alte Stadtansicht an der Hauswand verewigt

Das Bild am Gebäude im Markdorfer Stadtgraben 13 weckt Erinnerungen – und das nicht nur bei Arnold Hornstein, dem das Haus seit 33 Jahren gehört. Eine weitere Folge der Serie "Wenn Häuser reden könnten".

Ein Stück Stadtgeschichte zeigt das Fassadenbild am Gebäude im Stadtgraben 13 in Markdorf. Laut Signatur war das Haus seit 1844 im Familienbesitz, bis Arnold Holstein es der alteingesessenen Markdorfer Familie Schuler abkaufte. Vor 15 Jahren ließ er das gesamte Haus renovieren, das Wandbild wurde säuberlich abgeklebt – es war absolut unversehrt und bedurfte keiner Renovierung.

„Seit mindestens 33 Jahren ist dieses Fassadenbild an unserer Hauswand, denn als ich das Haus gekauft habe, war es schon da, und wenn ich mich recht erinnere, eigentlich schon viele Jahre zuvor“, sagt Arnold Holstein. Das Bild übermalen zu lassen kam ihm jedoch nie in den Sinn, denn auch er ist am Stadtgraben aufgewachsen, hat zwei Häuser neben dem Untertor gewohnt und erinnert sich noch genau, wie es hier aussah, als er Kind war. „Die Umgebung war komplett anders, in den 60er Jahren war der Ochsenbach noch offen und kleine Brücken führten zu jedem Haus, erst später wurde die Straße ganz geschlossen."

Arnold Holstein gräbt in Erinnerungen: "Neben dem Untertor war die Pension Sonne, die auf der anderen Flussseite Stallungen in dem Haus hatte, das wir inzwischen komplett saniert und zu Mitarbeiterwohnungen umgebaut haben.“ Insofern ist in dem Wandbild, das eine alte Ansicht vo Untertor und den Häusern der heutigen Bücherei und Bäckerei zeigt, nicht nur ein Stück Stadtgeschichte, sondern auch ein Stück seiner Kindheit verewigt.

Das Wandgraffiti, wie man die Arbeit mit dem sehr langlebigen farbigen Putz früher nannte, wurde von Helmut Engelke nach Angaben seiner Frau Liselotte vermutlich schon 1958 angefertigt – ziert also nicht etwas über 33, sondern 2018 genau 60 Jahre die Hauswand, ganz ohne verblasst zu sein. Helmut Engelke und Karl Schuler, der letzte Vertreter der Familiendynastie, waren beide Malermeister und eng befreundet, doch nur Helmut Engelke besaß zusätzlich das künstlerische Händchen und fertigte das Bild.

Wessen Idee das Motiv für das Wandbild war, ist nicht mehr nachvollziehbar. Engelke verdankt auch das Textilhaus Berger seinen Wand- und Türschmuck. 1954 gestaltete er außerdem die noch im Original erhaltene Fahne für das erste Markdorfer Narrentreffen.