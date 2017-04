Bodenseekreis Weniger Energie, fair produzieren: Energiewirtschaftsforum widmet sich Nachhaltigkeit

Das zweite Energiewirtschaftsforum fand bei Vaude in Tettnang statt. Landrat Lothar Wölfle beschrieb das Unternehmen als ein Beispiel für Erfolg mit Nachhaltigkeit.

Wie kann ein Betrieb Energie sparen, ebenso nachhaltig wie wirtschaftlich arbeiten und damit Teil der Energiewende werden? Diese Frage stand im Mittelpunkt des zweiten Energiewirtschaftsforums, zu dem der Bodenseekreis und die Energieagentur Vertreter von Wirtschaft und Politik nach Obereisenbach eingeladen hatten: in die Räume von Vaude, dem Hersteller von Outdoor-Ausrüstung. Als Geschäftsführerin Antje von Dewitz dabei darstellte, wie weit das weltweit agierende Unternehmen tatsächlich bei der Umsetzung hehrer Ziele geht, erfreute sie sich gespannter Aufmerksamkeit – und erntete großen Beifall unter den 70 Teilnehmern der Veranstaltung. Das Unternehmen arbeitet daran, immer weniger Energie zu verbrauchen und zugleich fair zu produzieren – während das Haus auch noch ein familienfreundliches Arbeitsmodell pflegt.

Es sei wichtig, von erfolgreichen Modellen zu lernen, erläuterte Landrat Lothar Wölfle den Anspruch des Forums, und dabei auch ein wenig für das kreiseigene Projekt Ecofit zu werben, das mittelständischen Unternehmen über die Einsparung von Energie zu einer Kostenersparnis verhelfen soll. Allerdings, sei "die Resonanz nicht so gut, wie wir das gerne hätten". Nach dem ersten Energiewirtschaftsforum in Überlingen finde das zweite bei "einem Paradebeispiel" für Nachhaltigkeit statt. Diese Anstrengungen seien dem Unternehmen quasi "in die Wiege gelegt" worden, erläuterte Geschäftsführerin Antje von Dewitz in einem längeren Vortrag: Vaude sei 1974 als Bergsportausrüster von Albrecht von Dewitz aus dessen Liebe zur Natur gegründet worden. Als Energieverbrauch und Nachhaltigkeit als Begriffe immer präsenter wurden, sei das Unternehmen aktiv daran gegangen, den eigenen Verbrauch zu reduzieren.

Durch die Reduzierung des Energieverbrauchs im Betrieb, aber auch durch die Produktion eigener Energie mittels Solar- und Fotovoltaikanlagen verringerte Vaude seinen "ökologischen Fußabdruck" bis fast auf Null.

"Ganz können wir das als Produzent nicht schaffen", erklärte Antje von Dewitz. Der Restverbrauch werde durch die Förderung ökologischer Projekte kompensiert. Mitarbeiter werden belohnt, wenn sie energiesparend in Fahrgemeinschaften oder mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. E-Bikes können ausgeliehen werden. Zur Glaubwürdigkeit dieser Philosophie trugen dann die Zertifizierungen für Nachhaltigkeit bei, die das Unternehmen im Laufe der Zeit erworben hat. Noch auf einem weiteren Gebiet habe sich Vaude hervorgetan, betonte Landrat Wölfle: Der Betrieb engagiert sich in der Integration von Flüchtlingen.