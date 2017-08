Bodenseekreis Wassersportarten im Test: Vom gemächlichen Teampaddeln bis zur rasanten Fahrt auf dem Hovercraft

Die Messe Friedrichshafen lädt zum Ausprobieren ein. Die Neuheiten der Wassersportszene werden bei der Interboot vom 23. September bis 1. Oktober präsentiert.

Bis zu zwölf Personen haben auf dem großen Stand-Up-Paddling-Board (SUP) Platz. Hier versuchen Fabienne Schneider, Tanja Janjanin, Markus Rhomberg (hinten von links) und Mona Lippisch, Anna Engel sowie Maike Spitzmüller (vorne von links) ihr Glück. Beim Gruppen-SUP ist es wichtig, dass die Sportler aufeinander achten. Kommt einer ins Wanken, müssen es die anderen ausgleichen, um nicht ins Wasser zu fallen. "Füße, Beine, Po, Bauch – es wird alles trainiert. Man muss seinen ganzen Körper einsetzen, um das Schwanken der Wellen auszubalancieren", erklärt Rhomberg, Inhaber Surf Six Feet Lindau. Beim SUP gebe es keine Einschränkungen: "Jeder, ganz gleich welches Alter, kann den Sport ausprobieren."



Mit 300 PS über den Bodensee:

Das Hovercraft kann eine Maximalgeschwindigkeit von 160 Stundenkilometer erreichen. Bei einer Testfahrt mit Klaus Bönighausen aus dem Formula-1-Racing-Team auf dem Bodensee sind es etwa 90. "Für so etwas brauchen wir eine Sondergenehmigung. Wir können nicht ohne Erlaubnis so schnell auf dem See fahren", sagt Bönighausen. Doch was ist ein Hovercraft überhaupt? Es ist ein Fahrzeug, das sowohl an Land, als auch auf dem Wasser fahren kann. Zwischen Erdoberfläche und Hovercraft befindet sich eine Art Luftkissen. "Man schwebt quasi über das Wasser und kann ganz schön driften", sagt Bönighausen. Bei Junior-Hovercraft-Rennen dürfen bereits Sportler ab elf Jahren mitfahren. Für den Freizeitspaß gebe es, so Bönighausen, auch Boote mit mehr Komfort. Jeder, der einen Sportboot-Führerschein besitzt, darf ein Hovercraft fahren.



Unterwegs auf einem Segelboot der Bundesliga:

Wie es sich mit dem J-70er "Letz Zeppelin" segelt, dürfen Lijanne Winter, Mona Lippisch und Bettina Fath (von links) testen. Nach einigen Wenden, Steuerversuchen und spannenden Manövern, bei denen eine Kamera nur knapp dem Wasser verschont bleibt, sind die Erst-Segler auf dem Bodensee froh, dass sie von Ellen Bauer (rechts) und Yannick Hafner, einem Bundesliga-Segler, begleitet werden. Die Zwei segeln seit ihrer Kindheit. "Die meisten fangen früh an, mit acht Jahren etwa. Es gibt aber keine Altersgrenze. Jeder kann anfangen, Segeln zu lernen", sagt Bauer.



Durchs Wasser tauchen wie James Bond im Film "Casino Royale":

Das funktioniert mit dem Unterwasser-Scooter "Seadoo". Bis zu sieben Stundenkilometer schnell zieht das Gerät Taucherin Lijanne Winter durch den Bodensee. "Ich kann mich einfach ziehen lassen, ganz entspannt", sagt Winter nach ihrem Testausflug in die Unterwasserwelt. Das würde Energie und Luft sparen, wenn sie mit dem Schnorchel unterwegs ist. Durch den Drei-Gänge-Betrieb des Scooters geht es auch ganz langsam voran. Wie Vertreiber Theres Wiemann erklärt, wird das Unterwasser-Gefährt mithilfe eines großen Propellers angetrieben, der etwa 90 Minuten durchhält.



Das hat die Messe Interboot zu bieten