Bodenseekreis/Konstanz Wasserschutzpolizei stellt Einsatzstatistik vor: 179 Unfälle mit 39 Verletzten und 14 Toten

Im vergangenen Jahr gab es weniger Unfälle auf dem Bodensee als noch 2015. Trotzdem kommt die Wasserschutzpolizei zu dem Ergebnis: Freizeitkapitäne sind zu sorglos unterwegs.

Bodenseekreis – Weniger Unfälle und weniger Tote auf dem Bodensee als im Jahr zuvor meldet die Einsatzstatistik der See- und Wasserschutzpolizei für 2016. Die präsentierte Wolfgang Ochner, Chef der Wasserschutzpolizeidirektion Baden-Württemberg, gestern bei einem Mediengespräch auf dem Polizeiboot 21, das sonst weniger gemütlich unterwegs ist. Denn: 304 Menschen und 193 Boote wurden im vergangenen Jahr aus Seenot gerettet, was so viel heißt, dass sie ohne fremde Hilfe das Ufer nicht mehr erreicht hätten. Auch wenn das fast 150 Hilfesuchende weniger als 2015 waren: "Das ist eine Menge", so Ochner. Sturmwarndienst und Seenotrettung sind zwei Kernbereiche der Wasserschutzpolizei. Mit der Sturmwarnung und ab sechs Beaufort Windgeschwindigkeit läuft jedes verfügbare Polizeiboot aus, um im Bedarfsfall Hilfe leisten zu können. 273 Einsätze allein im Seenotrettungsdienst zeugen von der Notwendigkeit.

Bei 179 Unfällen auf dem See sowie am Hochrhein bis Schaffhausen kamen im vergangenen Jahr 14 Menschen ums Leben und damit jede Hilfe zu spät. 39 Menschen wurden verletzt. 2015 wurden 194 Unfälle, 19 Tote und 54 Verletzte gezählt. Den größten Anteil am Unfallgeschehen hat Baden-Württemberg, das flächenmäßig größter Seeanrainer ist. Mit 82 Unfällen, die einen Schaden von über einer halben Million Euro produzierten, passierten fast die Hälfte im Zuständigkeitsbereich der Wapo-Stationen Friedrichshafen, Konstanz und Überlingen. Das ist zwar ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den beiden Vorjahren mit 114 und 115 Unfällen. Hauptursache Nummer eins bleibt mangelnde Sorgfalt vor allem der Freizeitkapitäne. 65 der 82 Unfälle passierten auf oder mit einem Schiff.

Dass die Unfallzahlen für 2016 auf dem See zurückgegangen sind, erklärt sich laut Christoph Mandalka, Leiter der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen, großteils aus dem Wetterverlauf im vergangenen Jahr. Durch viel Regen im Frühjahr stellte sich im Juni Hochwasser mit dem Spitzenpegel von 5,13 Meter ein. Mit den Wassermassen kam das Treibholz, das Freizeitkapitäne eher meiden. Erst Mitte Juli kam die Sportschifffahrt so richtig in Fahrt, die Anfang Oktober mit einem Kälteeinbruch auch schon ihr jähes Ende fand, machte Mandalka die einfache Rechnung "weniger Schiffe auf dem See, weniger Unfälle" auf. Das galt auch für Badeunfälle: Starben im Rekordsommer 2015 zehn Menschen bei 15 Badeunfällen, so weist die Statistik für 2016 neun Unfälle mit drei Toten aus.

Bedeutsame Unfälle 2016

Eine Auswahl der 82 Unfälle im Zuständigkeitsbereich der Wasserschutzpolizei-Stationen Friedrichshafen, Überlingen und Konstanz, die im vergangenen Jahr passiert sind: