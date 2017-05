Bodenseekreis Warum ein Strichmännchen die Hausfassade im Nikolausweg ziert

Wenn Häuser reden könnten: Nach einem Entwurf aus Budapest ist ein Gebäude in Friedrichshafen bemalt worden.

Bodenseekreis (kan) In Lasurtechnik hat Malermeister Siegfried Schmidt sein ehemaliges Haus im Nikolausweg 19 in Friedrichshafen bemalt. Dabei lag der Schwerpunkt seiner Arbeit auf "etwas Gewagtem und vor allem schön Buntem, das der Flächenaufteilung entsprechend der Fenster gerecht werden sollte". Ein Schwager, der in Ungarn an der Budapester Kunstakademie studierte, zeichnete ihm in A4-Größe einen Entwurf, der Schmidt gefiel und den er dann an einem einzigen Nachmittag umsetzte.

Stück für Stück, alles in Freihand-Arbeit, übertrug er die Figur auf die Wand, wobei er sich größenmäßig am Dachfirst und an den Fenstern orientierte. Einen tieferen Sinn oder eine Verbindung zwischen dem Strichmännchen-Kopf und seinen Kindern gibt es nicht. Für den Malermeister waren die Farbton-Effekte der Lasurtechnik der wesentliche Hingucker, eben die Kunst selbst. Die durchscheinenden Schichten entstehen in mehreren Arbeitsgängen übereinander, wobei sich vom blassen zum intensiven Farbton automatisch Stellen ergeben, die mehrmals oder nur einmal einen Anstrich erhalten. Mit jeder weiteren Lasur gewinnt das Farbenspiel so an Dichte und Tiefe.

Inzwischen ist das Kunstwerk 23 Jahre alt und die Leuchtkraft hat nachgelassen. Schmidt erinnert sich auch an die Nachbarn, die ihm bei seiner Arbeit zuschauten und am Ende von der Farbenpracht begeistert waren, sogar eine Tettnanger Künstlerin gratulierte ihm einmal spontan zu seinem Werk. Der kreative ungarische Ideengeber jedoch hat es nie gesehen, bekam aber nach der Fertigstellung Fotos geschickt. Schmidt, der das Haus inzwischen verkauft hat, aber noch in Friedrichshafen wohnt, ist begeisterter Anhänger der bayerischen und österreichischen Lüftlmalerei und, wie er sagt, traurig, dass hier im Schwobenländle alleweil an so etwas gespart wird. Ein anderes seiner Häuser, in der Eckenerstrasse 37 am Seeparkplatz, hat er einst mit bunten Luftballons bemalt, sie kamen aus einer Kiste und flogen in verschiedene Himmelsrichtungen – eine Anlehnung an die Luftfahrtgeschichte der Stadt. Die Ballons wirkten sehr plastisch, aber als sein Sohn nach zehn Jahren das Haus renovierte, übermalte er alles wieder, "er ist mehr der moderne Typ, der glatte einfarbige Wände liebt".

