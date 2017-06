Friedrichshafen Warum Lothar Riebsamen gegen die Ehe für alle ist

Der Bundestag entscheidet am Freitag über die Ehe für alle: Der CDU-Abgeordnete des Wahlkreises Bodensee, Lothar Riebsamen, wird nach eigenen Angaben gegen das Gesetz stimmen.

Am kommenden Freitag wird der Bundestag über die Ehe für alle entscheiden. Das setzten SPD, Linke und Grüne am Mittwoch im Rechtsausschuss des Bundestages mit knapper Mehrheit durch. Der CDU-Abgeordnete des Wahlkreises Bodensee, Lothar Riebsamen, wird nach eigenen Angaben gegen das Gesetz stimmen. "Für mich ist die Ehe eine Verbindung zwischen Mann und Frau, die sich aus der sakralen Ehe ableitet. Gleichzeitig steht diese nach Art. 6 des Grundgesetzes unter einem besonderen Schutz des Staates", teilt Riebsamen mit. Die Regierung habe in Deutschland mit dem Modell der eingetragenen Partnerschaft viel für die Gleichberechtigung von hetero- und homosexuellen Paaren getan, fügt Riebsamen hinzu. "Ich stehe zu meiner Haltung, dass das Adoptionsrecht vorrangig heterosexuellen Paaren zustehen soll."

Nach der Kehrtwende von Kanzlerin Angela Merkel in dieser Frage, hatte die SPD sofort reagiert und eine schnelle Entscheidung im Parlament verlangt. Merkel war am Montag überraschend vom klaren Nein der Union in dieser Frage abgerückt und hatte öffentlich von einer Gewissensentscheidung gesprochen. Dem Parlament liegen bereits seit längerem drei Gesetzentwürfe für die uneingeschränkte Homo-Ehe vor – von Linken, Grünen und vom Bundesrat. Über den Antrag der Länderkammer soll nun abgestimmt werden. Die große Koalition ist in der Frage gespalten und hat bislang eine Abstimmung dazu verhindert, indem sie das Thema im Rechtsausschuss 30 Mal vertagte.

Lothar Riebsamen kritisiert das Vorgehen der SPD scharf: "Ich halte das Bündnis von SPD, Grüne und Linke, das sich für diesen Gesetzentwurf gebildet hat, für höchst gefährlich." Die Abstimmung zeige, dass ein rot-rot-grünes Bündnis nach der Bundestagswahl am 24. September nicht ausgeschlossen werden könne, ergänzt er. Allerdings gibt es trotz der Ablehnung durch CDU/CSU eine klare Mehrheit für das Gesetz, das es künftig auch gleichgeschlechtlichen Paaren ermöglichen soll zu heiraten und Kinder zu adoptieren. Für die Abstimmung wurde der Fraktionszwang in der CDU aufgehoben.