Bodenseekreis Wahl zur Bodensee-Weinprinzessin: Premiere kommt bei allen bestens an

Mit Bodensee-Weinprinzessin Stephanie Megerle beginnt eine neue Ära. Die Gäste genossen die Seeweine in lockerer Atmosphäre auf der Schlossterrasse. Das neue Konzept und der Wahltermin sollen auch künftig beibehalten werden.

Am Montag wurde sie gekürt. Am Freitag steht die neue Bodensee-Weinprinzessin Stephanie Megerle (21) aus Hagnau beim Bodenseeweinfest in Meersburg schon zum ersten Mal mit Krone im Rampenlicht – als Repräsentantin des Seeweins, die für drei Verbände gemeinsam steht und die Winzer von Hohentengen bis Lindau vertritt. Angeregt worden war diese Neuerung von Fabian Dimmeler, dem Bereichsvorsitzenden für den Bodensee im Badischen Weinbauverband. Zugleich hat Dimmeler mit dem Verein Bodenseewein die Weichen für einen neuen Termin zur Wahl und ein neues Konzept gestellt. Die bisherige Traditionsveranstaltung am 19. März sei oft mit der "Pro-Wein" kollidiert, erklärte er. Deshalb solle sie auch künftig in der Woche vor dem Meersburger Weinfest Anfang September stattfinden.

Dass diese Weichenstellung des Plazets des Badischen Weinbauverbands bedurfte, hatte Fabian Dimmeler zu Beginn deutlich gemacht und sich bei dessen Geschäftsführer Peter Wohlfarth für die Zustimmung bedankt. "Wir haben dieses Thema in der Tat intensiv und auch kontrovers diskutiert", sagte Wohlfarth. "Doch am Ende gab es keine Zweifel. Das ist der richtige Weg." In ganz Europa werde ja zunehmend Wert gelegt auf die regionale Identitäten. "Auch der Bodensee wird von außen als eine Region gesehen." Die Gäste interessiere es ohnehin weniger, ob der Wein nun am badischen, am bayerischen oder am württembergischen Ufer angebaut wurde, sondern dass die Qualität stimme, sagte Fabian Dimmeler.

Dass dies mehr denn je zutrifft, bewiesen die 30 Weine von 30 verschiedenen Erzeugern zwischen Lindau und Hohentengen, die dem Verein Bodenseewein angehören. Man könnte die Weichenstellung bei der Weinverkostung mit einem Augenzwinkern als zeitgemäßen Übergang vom Frontalunterricht zur Gruppenarbeit beschreiben. Keine geführte Weinprobe im Spiegelsaal, wo der Lärmpegel ab dem fünften Gläschen zu steigen und die Aufmerksamkeit nachzulassen begann. Stattdessen eine informelle Weinverkostung mit kleinen Häppchen auf der Terrasse des Neuen Schlosses.

Zu beobachten war dies unter anderem in einer Runde mit Meersburgs Bürgermeister Robert Scherer und dem Riedetsweiler Winzer Thomas Geiger, die verschiedenen Weißburgunder verglichen und ihre Eindrücke austauschten. "Manchmal muss man einfach alte Zöpfe einmal abschneiden und etwas Neues machen", erklärte Scherer mit Blick auf das neue Konzept. Erst ein halbes Jahr im Amt kennt er zwar den alten Ablauf des Bodenseeweintags nicht mehr. Doch von der aktuellen Veranstaltung war er hellauf begeistert. "Das ist doch toll hier draußen in diesem Ambiente." Unterdessen berichtet Winzer Geiger von seinen ersten Erfahrungen mit der "Gummibärchenhefe" mit dem Handelsnamen RX 60. "Sie ist mir wärmstens empfohlen worden", sagt Geiger. "Man muss die Hefe allerdings sehr vorsichtig einsetzen", erklärte er. Dann könne sie dem Spätburgunder interessante Noten verleihen.

Die Winzer und Weinfreunde hatten viel zu tun an diesem Abend, dessen Ende mit einem Konzert der Knabenmusik und Nachtwächter Winfried Böhm eingeläutet wurde. Die 30 Weine schlugen einen Bogen vom "Johanniter" des Weinguts Haug in Lindau bis zur "Scheurebe" von Lorenz Keller in Erzingen im Klettgau. Mit sechs Weingütern war auch Nonnenhorn stark vertreten. Zudem neben den alten Hasen aus Meersburg, Hagnau und Salem auch einige jüngere Newcomer wie Martin Lemke mit seinem Weingut "Seekristall" oder Hans Rebholz aus Liggeringen mit dem Bohlinger Spätburgunder.

Insbesondere die ungezwungene Atmosphäre stieß rundum bei allen Gästen auf positive Resonanz. Auch bei den Meersburger Trachtenfrauen an den drei Ausschankständen kam das neue Konzept gut an. "Für uns hat das auch einige Vorteile", freute sich Monika Oeschger, die schon viele Jahre mitarbeitet und sich bislang mit den Kolleginnen zwischen den langen Tafeln im Spiegelsaal hindurchzwängen musste: "So können wir auch mal ein Schlückchen probieren und kommen mit den Gästen ins Gespräch." Allen Grund zu einem positiven Fazit hatte Bereichsvorsitzender Fabian Dimmeler. "Ich bin sehr zufrieden", sagte er, während die letzten Flaschen geleert wurden: "Wir hatten rund 180 Gäste – ein paar mehr dürften es in den kommenden Jahren noch sein. Doch bei allen kam die Premiere schon mal gut an."

Zur Person

Für Stephanie Megerle (21) aus Hagnau war ihre Wahl zur Bodensee-Weinprinzessin alles andere als ein Selbstläufer. "Ich habe nicht unbedingt damit gerechnet", sagte sie anschließend. Zwar habe sie die Leidenschaft für den Wein "schon am Küchentisch aufgesogen" – Vater Karl Megerle ist Vorsitzender des Winzervereins –, doch sie selbst sei schließlich "nicht vom Fach". Die neue Weinhoheit studiert Betriebswirtschaftslehre und Freizeitwirtschaft an der Dualen Hochschule Ravensburg und arbeitet derzeit an einem Erlebnisbauernhof in Titisee-Neustadt. Noch mehr zu tun hat sie künftig als Repräsentantin des Bodenseeweins. Für die Fahrt zu ihren Auftritten bekam Weinprinzessin Stephanie Megerle ein nagelneues Fahrzeug. (hpw)