Bodenseekreis Vorboten des Frühlings breiten sich im Bodenseekreis aus

Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt hält Kälteeinbrüche dennoch für möglich. Das Wetter im Bodenseekreis werde genauso vom Dauerfrost in Lappland wie von den zweistelligen Plusgraden in Ungarn beeinflusst.

Sonnenschein, Regen und Schnee: Das Wetter hatte für die Menschen im Bodenseekreis in den vergangenen Tagen einiges zu bieten – warm und kalt. "Das ist vollkommen normales Wetter für diese Jahreszeit", beruhigt Jürgen Schmidt, Diplom-Meteorologe und Geschäftsführer des Dienstes „WetterKontor“, alle, die angesichts des wechselhaften Wetters an den Klimawandel denken. Es gebe im Moment einen Zweikampf zwischen warmen und kalten Luftströmen.

Und die geben auch recht wenig darauf, dass heute meteorologischer Frühlingsanfang ist: Es wird weiter beim Zweikampf bleiben. "Kaltluft sucht sich den Weg nach Süden. Gleichzeitig kommt milde Luft aus dem Süden zu uns", erklärt Schmidt. Das Wetter im Bodenseekreis wird genauso vom Dauerfrost in Lappland wie von den zweistelligen Plusgraden in Ungarn beeinflusst. "Das Wechselspiel aus warm und kalt macht das Frühjahr aus", sagt der Diplom-Meteorologe. Der Freitag könnte mit Temperaturen von über 15 Grad Celsius der beste Tag der Woche werden. "Bis dahin haben wir es mit Resten von Tief Volkmar zu tun", berichtet Schmidt. Bis in den April oder sogar Mai mit den Eisheiligen ist so ein Wetter-Mix möglich. Relativ häufig habe es in den vergangenen Jahren im Frühjahr Kälteeinbrüche gegeben, so Schmidt. "Das Frühjahr und der Herbst sind Übergangsjahreszeiten, wo beides auftritt." Warum und kalt. Der meteorologische Frühlingsanfang ist dabei rein die Definition eines Zeitraums, um besser mit meteorologischen Daten rechnen zu können. Kalendarischer Frühlingsanfang ist erst am 20. März um 11.29 Uhr. Er richtet sich nach der Stellung der Gestirne – dem Stand der Sonne – und ist damit genauer.

Schmidt: "Temperaturen halten sich aber nicht immer an die Meteorologie und Astronomie." Und schon gar nicht an Empfindungen. Dennoch haben sich die Menschen nicht verguckt: Die Vorboten des Frühlings sind da. "Die Sonne steht immer höher. Der Boden erwärmt sich. Die Blumenknollen treiben aus und die ersten Blüten bilden sich", sagt Schmidt. Die Pollen von Hasel und Erle fliegen auch schon. Sie sind echte Frühblüher – zum Leidwesen von Allergikern.

Pollenflug

Sobald Pflanzen blühen, beginnt auch der Pollenflug. Kälte dämmt diesen zwar ein, dennoch müssen Allergiker jetzt schon mit körperlichen Reaktionen rechnen. Die Hauptblütezeit von Hasel und Erle hat beispielsweise im Februar begonnen. Ihre Pollen werden mit dem Wind verteilt und können zu allergischen Symptomen (Heuschnupfen) führen. Je nach Region und Saison fliegen die Pollen unterschiedlich. Allergiker sollten sich über die Stärke der Pollenbelastung informieren. Wetterdienste bieten dazu normalerweise Vorhersagen – zum Beispiel unter www.wetterkontor.de oder www.dwd.de.