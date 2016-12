Verkehrsclub lehnt Neubau von Straßen ab

In der Kreisstagssitzung am Dienstag, 20. Dezember, soll Bewegung ins Endlos-Thema Verkehr kommen.

Das zumindest erhoffen sich CDU und Freie Wähler, die ein Forderungspapier zum Straßenbau beschließen lassen wollen. Darin geht es unter anderem um die Südumfahrung Markdorf, die Umfahrungen Kluftern, Immenstaad und Hagnau sowie die Planungen der L 205 für die Ortsumfahrungen Salem und Bermatingen. Kurz: Auf der Grundlage des sogenannten Planfall 7.5 soll das Straßennetz im Kreis neu geordnet werden. Nachdem der Grünen-Landtagsabgeordnete Martin Hahn diesen Forderungen bereits eine klare Absage erteilt hatte, lehnt nun auch die Kreisgruppe Bodenseekreis des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) rigoros die Pläne ab.

"Der VCD fordert eine generelle Neuausrichtung der Verkehrspolitik im Bodenseekreis", schreiben die drei Sprecher Peter Hecking, Frieder Staerke und Matthias Klemm in einer Medienmitteilung. In einem Schreiben an Landrat Lothar Wölfle und die Kreistags-Fraktionen wird der VCD noch deutlicher und fordert das 20 Jahre alte Verkehrskonzept Planfall 7.5 "grundlegend" zu hinterfragen und vorrangig Bahn, Bus, Fahrrad und E-Bikes zu unterstützen, statt neue Straßen zu bauen. Zum einen sei das prognostizierte starke Wachstum des Autoverkehrs nicht eingetreten, zum anderen sei die Zahl der Fahrgäste der Gürtelbahn "trotz des mäßigen Zugangebots" gestiegen, heißt es in dem Schreiben.

Der VCD weist zudem darauf hin, dass der fünf Jahre alte Nahverkehrsplan des Kreises noch nicht umgesetzt sei. Es fehle immer noch ein Städteschnellbus zwischen Konstanz und Ravensburg im Stundentakt. Der Gürtelbahn stehe aktuell nur eine Spur zur Verfügung, dabei könnte der Takt auf einer zweigleisigen Strecke verdoppelt werden. Des Weiteren solle der Kreistag verstärkt auf E-Bike-Mobilität, Radverkehr, Lärmaktionsplanung und Tempo-30-Limits setzen. Vorrangig gehe es um die Umsetzung des von der Energieagentur verfassten Klimaschutzkonzepts. "Die Klimaproblematik hat sich weiter verschärft", heißt es im Schreiben an den Landrat. Die Umstellung auf regenerativ erzeugten Strom könne nur gelingen, wenn die Fahrleistungen des energieintensiven Autoverkehrs in den nächsten 35 Jahren um rund 40 Prozent reduziert werden – und das passiere nicht durch weiteren Straßenbau.