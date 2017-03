Bodenseekreis Verein Landwirtschaftlicher Fachbildung ist gut aufgestellt für die Zukunft

Vorstand und Ausschuss des Vereins Landwirtschaftlicher Fachbildung Bodenseekreis sind in der jüngsten Sitzung neu gewählt worden.

Bodenseekreis (wex) Der Verein Landwirtschaftlicher Fachbildung Bodenseekreis (VLF) hielt am Montagabend seine Mitgliederversammlung in der "Post" in Oberteuringen ab. Neben den Berichten standen vor allem die im zweijährigen Rhythmus abgehaltenen Neuwahlen des Vorstands und des Ausschusses an. Einstimmig wurde Anton Müller aus Stetten als Vorsitzender bestätigt. Neue stellvertretende Vorsitzende ist ebenfalls einstimmig Johanna Kübler aus Hiltensweiler, weitere Stellvertreter sind wie bisher Brigitte Sauter aus Oberteuringen und Lorenz Duelli aus Heiligenberg. Ebenfalls wiedergewählt wurde Regina Bresemann aus Überlingen als Kassiererin. "Wir haben unseren Verein auf die Zukunft ausgerichtet", sagte Müller. Der Ausschuss mit seinen 16 Mitgliedern bilde sehr gut die Struktur der Landwirtschaft im Bodenseekreis ab und habe einen Altersdurchschnitt von unter 40 Jahren.

1740 Mitglieder hat der Verein, der verschiedenste Veranstaltungen im vergangenen Jahr selbst organisierte (Lehrfahrten, Fortbildungen, sieben Rundbriefe) oder sich daran beteiligte (Fruchtwelt, Kreisfamilienfest), berichtete Geschäftsführerin Susanne Berger. Zur Ausbildungssituation erläuterte Susanne Berger, dass im vergangenen Jahr 20 Auszubildende mit letztem Ausbildungsbetrieb oder Wohnort im Bodenseekreis an der Abschlussprüfung Landwirt teilgenommen haben, davon fielen zwei durch. Derzeit bestünden im Beruf Landwirt 14 Ausbildungsverhältnisse im dritten Lehrjahr und 19 im zweiten Lehrjahr. Im Beruf Winzer gibt es einen Auszubildenden im ersten und fünf im zweiten Lehrjahr. Den Beruf des Gärtners mit Vertiefung Obstbau lernen derzeit je fünf Auszubildende in jedem Lehrjahr.

In der Vertiefung Gemüsebau sind es fünf im dritten, vier im zweiten und zwei im ersten Lehrjahr. Die Fachschule für Landwirtschaft in Ravensburg besuchen aktuell fünf Schüler aus dem Bodenseekreis, ein weiterer die Fachschule in Donaueschingen.

Der Landtagsabgeordnete Klaus Hoher (FDP), seit fast 30 Jahren Mitglied des VFL, verwies in seinem Grußwort auf die Kernaufgabe des Vereins, die Erwachsenenbildung. Zu den Herausforderungen des Strukturwandels, Stichwort Landflucht, gelte es die Mobilität, schnelles Internet sowie Gesundheits- und Altersversorgung im ländlichen Raum auszubauen. Und nicht zuletzt: "Wir müssen es schaffen, dass der Landwirt wieder von seinen Produkten leben kann, ohne EU-Förderungen."

Einen goldenen Meisterbrief gab es für Herbert Baumann (Meckenbeuren), Franz Neher (Tettnang), Johann Restle (Rickertsreute), Helmut Wengle (Salem), Josefine Ibele (Neukirch).