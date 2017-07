Bodenseekreis Verbandstag: Fachverband Sanitär-Heizung-Klima klagt über Fachkräftemangel

Der Fachverband Sanitär-Heizung-Klima trifft sich zum Verbandstag in Überlingen. Bei einem Empfang bei Oberbürgermeister Jan Zeitler beklagten die Verantwortlichen den Fachkräftemangel. Dieser lasse sich nur auffangen, wenn die Zahl der Auszubildenden steige.

Überlingen (sma) Im historischen Rathaussaal in Überlingen hat Oberbürgermeister Jan Zeitler die Mitglieder des Fachverbands Sanitär-Heizung-Klima empfangen, die am Wochenende ihren Verbandstag in Überlingen haben. Verbandsvorsitzender Joachim Butz erklärte, man sei gern in die Stadt am Bodensee gekommen, spiele hier das Wasser doch eine zentrale Rolle.

Fast 50 000 Beschäftigte zählt das Handwerk in den Bereichen Sanitär-Heizung, Klempner-Flaschner, Kachelöfen und Apparatebau in Baden-Württemberg. Im Bodenseeraum, dazu zählen neben Überlingen auch Friedrichshafen, Kressbronn und Tettnang, sind 77 Betriebe angeschlossen, die 65 Lehrlinge ausbilden, wie Alfred Keller, Obermeister der Innung, erklärte. Die gegenüber dem Vorjahr um 3,9 Prozent gestiegene Zahl der Auszubildenden im Land hielten die Anwesenden für sehr erfreulich. Diesem positiven Trend folgt auch der Bodenseeraum. "Unser Handwerk bietet Sicherheit auch in Krisenzeiten und ist außerdem unglaublich spannend", warb der Innungsgeschäftsführer Georg Beetz. Er plädierte für einen Pakt von Eltern, Lehrern, Politikern und Arbeitsämtern, das Handwerk wieder stärker in den Fokus zu stellen. Steigende Ausbildungszahlen könnten dem gravierenden Fachkräftemangel entgegenwirken.

Laut Geschäftsführer Dietmar Zahn sind die Energiewende und die Umsetzung des nur in Baden-Württemberg geltenden Energie-Wärme-Gesetzes, dessen Novellierung ja anstehe, nur auf technologie-offener Basis möglich. "Wir sind doch da draußen oft die Überbringer der schlechten Nachricht, wenn die Heizung teurer wird, damit sie den Standards genügt", erklärte Joachim Butz. Ab 2030 sieht das Gesetz vor, keine neuen Gasheizungen mehr zu installieren. Bisher hängen in Baden-Württemberg rund 50 Prozent aller Haushalte am Gas, erklärte der Vorsitzende. Die Gasnetze erhalten und ökologisch gut betreiben, sei eine Forderung des Fachverbands Sanitär-Heizung-Klima. Ein bisschen mehr pragmatisch und ein bisschen weniger dogmatisch, das wünschte sich Georg Beetz für zukünftige Gesetze für seine Branche.

Dass durch die Erneuerung der Heizung 20 bis 25 Prozent Energie gespart würde und viele Haushalte diese Möglichkeit durch eine Erneuerung ihrer Heizung nutzten, bekräftigte Wolfgang Becker. Dies zeige sich auch in dem Umsatzplus von zwei Prozent, das der Verband für das laufende Jahr erwarte.

