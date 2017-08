120 Notrufe gingen bei der Polizei während des Unwetters am Bodensee und im Landkreis Ravensburg ein. Vor allem umgestürzte Bäume und umherfliegende Gegenstände wurden gemeldet.

In Friedrichshafen und Markdorf stürzten Bäume um, in Daisendorf wurde ein Festbesucher verletzt und in einigen Teilen der Region fiel der Strom aus: Die Gewitterfront, die am Freitagabend über die Bodenseeregion und über das Allgäu hinweggezogen ist, hat zahlreiche Schäden hinterlassen. So schnell wie das Unwetter gekommen war, war es an vielen Orten aber auch wieder vorüber. "Die Gewitterfront ist relativ zügig durchgezogen", bestätigt das Wetterkontor auf Anfrage. Nach heftigen Regenschauern in Überlingen etwa war der Himmel gegen 20.30 Uhr in tiefrotes Licht getaucht.

Wie die Polizei mitteilt, rückten die Einsatzkräfte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz am Freitagabend zu einer Vielzahl von unwetterbedingten Einsätzen aus. Zwischen 19 und etwa 22.15 Uhr wurden in über 120 Notrufen umgestürzte Bäume, umherfliegende Gegenstände und weitere Beschädigungen gemeldet. Der Schwerpunkt lag hierbei im Landkreis Ravensburg. Bei Leutkirch stürzte gegen 20.30 Uhr ein Baum auf ein vorbeifahrendes Auto und verletzte den 58-jährigen Fahrer schwer. Ebenfalls in Leutkirch wurde ein geparktes Wohnmobil von einem umstürzenden Baum getroffen und völlig zerstört, teilt die Polizei mit.

Im Bodenseekreis wurde beim Weinfest in Daisendorf ein Besucher außerdem von herumfliegenden Teilen getroffen und dadurch leicht verletzt. Auch wenn die genaue Schadenshöhe bislang noch nicht beziffert werden kann, so dürfte sich der Gesamtschaden der bei der Polizei gemeldeten Fälle in den Landkreisen Konstanz, Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen auf deutlich über 200 000 Euro summieren, erklärt die Polizei. Die Bahnstrecke zwischen Friedrichshafen und Ravensburg musste nach Angaben der Bahn wegen einem umgestürzten Baum ab etwa 20.30 Uhr zeitweise gesperrt werden. Sechs Züge waren betroffen. Auch zwischen Aulendorf und Bad Schussenried waren Züge von Streckensperrungen betroffen.

Die Gewitterfront sorgte außerdem für Stromausfälle in der Bodenseeregion und in Oberschwaben, teilt die Netze BW GmbH mit. Gegen 19.30 Uhr stürzte ein Baum in eine 20 000-Volt-Freileitung und sorgte vor allem in Hohenfels (Landkreis Konstanz) und einigen Ortschaften im Westen dafür, dass zahlreiche Haushalte ohne Strom waren. Relativ glimpflich ging ein Mastbruch in Deggenhausertal aus. Aufgrund eines schnellen Hinweises an die Leitstelle konnten bereits nach wenigen Minuten viele Anschlüsse wieder ans Netz gehen. "Im Bereich der Schadensstelle am Auenhof galt es jedoch ein Notstromaggregat zu installieren, das bis zur Reparatur der Leitung die Versorgung übernimmt", so die Netze BW.

Wesentlich härter traf es im Anschluss den Großraum Ravensburg/Weingarten. Zwischen 19.38 Uhr und 20.04 Uhr gingen rund ein Dutzend Störungen im 20 000-Volt-Mittelspannungsnetz bei der Leitstelle ein. Als am folgenreichsten erwies sich die massive Störung der 110 000-Hochspannungsleitung zwischen Ravensburg und Baindt. In dem Waldstück nahe der B 30 waren mehrere Bäume in die Leitung gestürzt und hatten einen Kurzschluss verursacht. Der legte einen der beiden Trafos lahm, von dem aus die Gemeinden im Schussental und vor allem im Westen davon versorgt werden. Auch im Stadtgebiet Ravensburg gab es eine Störungsmeldung, nachdem ein Baum in eine Freileitung gefallen war.

Sommer 2017

Nach Unwettern und niedrigen Temperaturen wird es in den nächsten Tagen wieder sommerlich. Das Hoch „Nilüfer“ sorgt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in den nächsten Tagen für heiteres und freundliches Wetter im Südwesten. „Nilüfer“ ist Türkisch und ein weiblicher Vorname. Am Montag seien bis zu zehn Sonnenstunden möglich. Die Temperaturen sollen aber noch relativ niedrig bleiben, am Montag erreichen sie laut Vorhersage höchstens 20 Grad. Am Dienstag seien dann bis zu 25 Grad möglich. (dpa)