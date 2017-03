Bodenseekreis Unlautere Kundenwerbung: SWSee gewinnt gegen Eprimo

Die Stadtwerke am See haben am Landgericht Ravensburg Recht mit ihrem Vorwurf der unlauteren Kundenwerbung gegen den Energiediscounter Eprimo erhalten. Bricht Eprimo die im Urteil genannten Voraussetzungen für Werbeanrufe, droht ein Ordnungsgeld von bis zu 250 000 Euro. Außerdem wurde Eprimo zu Schadensersatz verpflichtet.

Die 6. Zivilkammer des Landgerichts Ravensburg hat am Montagmorgen mündlich ihr Urteil im Verfahren Stadtwerk am See (SWSee) gegen Eprimo, einem Unternehmen, das zum Energiekonzern RWE gehört, verkündet. Richterin Gabriele Uhl sieht die Auffassungen der SWSee weitestgehend als berechtigt an. "Ich war da sehr guter Dinge und wurde jetzt bestätigt", freute sich Ulrich Längle, Prokurist und Vertriebsleiter der SWSee.

Eprimo beziehungsweise den im Auftrag handelnden Callcentern ist es künftig untersagt, Verbraucher im Versorgungsgebiet der SWSee anzurufen und für Strom von dem Energiediscounter zu werben, wenn für einen Anruf keine Erlaubnis vorliegt. Eine Erlaubnis könnte vorliegen, wenn ein Verbraucher etwa bei einer Gewinnspielteilnahme die Erlaubnis gegeben hat, dass er Kontakte zu Partnern des Veranstalters zulässt, erklärte Richterin Uhl auf Nachfrage. Bei Anrufen hat der Anrufer eindeutig die Identität offenzulegen und sich nicht nur mit "Preisvergleich der Kampagne Ersparnis Monitor" zu melden, wie geschehen. Verboten wird Eprimo auch, Verbrauchern Vertragsunterlagen zuzuschicken, obwohl kein Auftrag erteilt worden ist, wie es eine Zeugin aus Friedrichshafen in der Verhandlung am 2. März berichtet hatte. Ein Fall indiziert schon die Wiederholungsgefahr, erklärte Richterin Uhl. Sollte Eprimo gegen diese Regelungen verstoßen, ist ein Ordnungsgeld von bis zu 250 000 Euro, ersatzweise bis zu sechs Monate Haft möglich. Abgewiesen wird im Urteil der Vorwurf, dass die Anrufer erklärt hätten, ihr Anruf erfolge in Absprache mit der SWSee. Die Zeugin vom 2.

März hatte dies nur aufgrund der Umstände angenommen. Dies sei halt schwer beweisbar, kommentierte Längle. Eprimo hat der SWSee schriftlich den Zeitpunkt, Namen und Anschrift der Kunden mitzuteilen, die im Auftrag des Energiediscounters angerufen worden sind. Der SWSee wird Ersatz jeglicher Schäden, die aufgrund der Anrufe in der Vergangenheit und in der Zukunft entstanden sind bzw. noch entstehen, zugesprochen.

Wie hoch der Schadensersatz wird, ist aufgrund fehlender konkreter Daten derzeit unklar. Ulrich Längle geht geschätzt von etwa 100 Kunden im Raum Friedrichshafen aus. Falls jemand aufgrund der unerlaubten Werbeanrufe von Eprimo zu dem Energiediscounter gewechselt ist, bleibt sein Vertrag gültig, erläuterte Richterin Uhl. Wenn die Widerspruchszeit um sei und sich der Verbraucher getäuscht fühle, müsse er das selber beweisen, wenn er vorzeitig aus dem Vertrag raus wolle. "Die Beweislast liegt beim Verbraucher", weiß auch Längle. Bei telefonisch geschlossenen Verträgen sei hier dringend eine Gesetzesänderung nötig, meint er. Wenn das Urteil schriftlich vorliegt, wird es von den Rechtsanwälten der SWSee genau geprüft, da es möglich sei, dass Eprimo in Revision an das Oberlandesgericht Stuttgart gehe, erläuterte Längle.