Bodenseekreis Umleitung funktioniert am ersten Tag ohne Probleme

Umleitung funktioniert am ersten Tag ohne Probleme

Seit Montag ist die B31 zwischen Meersburg und Oberuhldingen halbseitig gesperrt. Trotz weiträumiger Umleitungen kommt es zu keinen größeren Verkehrsproblemen

Von Stau keine Spur. Nachdem am Montagmorgen die B 31 zwischen Oberuhldingen und Meersburg erneut wegen der Erneurung des Fahrbahnbelags halbseitig gesperrt worden war, blieb das große Verkehrschaos aus. Weder auf der Umleitungsstrecke für Autofahrer durch Meersburg und Unteruhldingen, noch auf der LKW-Umleitung über Markdorf, Bermatingen und Salem kam es zu größeren Behinderungen. Steffen Fink, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Tübingen, zeigt sich erfreut über den reibungslosen Ablauf. Er führt dies darauf zurück, dass die selben Umleitungsstrecken eingerichtet wurden, wie bei der ersten Sperrung vor den Pfingstferien. "Erfahrungsgemäß kommt es an den ersten zwei Tagen noch zu Problemen, bis sich die Autofahrer an die Umleitung angepasst haben", sagt er. Diese Anpassungsphase entfalle dieses Mal. Zudem habe man die Ausschilderung nochmals verbessert.

Mehr Zeit sollten Auto- und Lastwagenfahrer in den kommenden Wochen dennoch einplanen. Die Umleitungsstrecke für PKW über die B-33-Ortsdurchfahrt Meersburg – Unteruhldingen zur B 31 ist rund zwei Kilometer länger als der direkte Weg auf der B 31 und beinhaltet zudem Tempobegrenzung. Lastwagen müssen gar einen Umweg von knapp 20 Kilometern in Kauf nehmen. Sie werden ab der Anschlussstelle Stetten über die B 33 Markdorf – Bermatingen – Neufrach – Stefansfeld – Mimmenhausen – Mühlhofen – Oberuhldingen zur B 31 geleitet. Laut Auskunft des Regierungspräsidiums dauert die halbseiteige Sperrung voraussichtlich bis 21. Juli an.