Bodenseekreis Umfrage unter 5000 Unternehmen: Netzwerken ist meistens Chefsache

Für eine Studie zum Them Netzwerken hat die Universität St. Gallen und das Netzwerk Bodensee 5000 Unternehmen in Deutschland, ÖSterreich und der Ostschweiz befragt. Die Ergebnisse zeigen unter anderem, dass Mittelständler bei der Kontaktpflege lieber auf das persönliche Gespräche setzen, als auf Internet-Plattformen wie Xing.

Die Universität St. Gallen hat in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Bodensee eine Studie zum Thema Netzwerken erstellt. Dafür wurden rund 5000 Geschäftsführer und Führungskräfte von mittelständischen Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Ostschweiz befragt. Etwas mehr als 500 antworteten.

Die Befragten stammen aus den Bereichen Bodensee-Oberschwaben, Ulm/Schwaben, Sachsen, Thüringen und Ostschweiz. In diesen Regionen unterhält Guido Hunke jeweils eigene Unternehmens-Netzwerke. Das Gros der Antworten (knapp vier Fünftel) stammt aus Deutschland, jeder sechste Teilnehmer ist Schweizer. Österreich hat lediglich einen Anteil von gut drei Prozent. Regionale Unterschiede bei den Antworten wurden jedoch nicht erfasst.

"Die Ergebnisse sind belastbar und die Datenerhebung sehr sauber", sagt Peter Mathias Fischer, Assistenzprofessor am Institut für Marketing der Universität St. Gallen. Angesichts einer Rücklaufquote von 10,24 Prozent hält er die Studie zudem für "einigermaßen repräsentativ", zumal fast alle Branchen vertreten sind. Bis Mai hat sein Student David Straub Zeit, die Studie im Detail auszuwerten. Die abschließende Masterarbeit beinhaltet auch Aussagen zum parallel zur Studie erhobenen Experiment, mit welchen Anreizen das mittlere Management eines Unternehmens dazu bewegt werden kann, mehr zu netzwerken. Einzelheiten zum sogenannten Nudging will der Professor vorab aber nicht verraten. Mit Nudging, zu deutsch: "Stupsen", wird eine Methode bezeichnet, bei der mit subtilen Hinweisen oder Anreizen versucht wird, das Verhalten in eine bestimmte Richtung zu lenken.

Wenig überraschend ist für Guido Hunke, dass vier Fünftel der Befragten angeben, Netzwerken sei für ihr Unternehmen wichtig. Außerdem sei in 70 Prozent der Unternehmen Netzwerken zudem Chefsache. Umso erstaunter ist für Hunke darüber, dass nur ein Drittel der Unternehmen seine Mitarbeiter fürs Netzwerken sensibilisiert beziehungsweise schult. In jedem siebten Betrieb erfolgt ein Controlling der Netzwerkaktivitäten. "Die Integration der Netzwerkarbeit in die Unternehmensprozesse ist verbesserungswürdig", kommentiert er.

Angesichts der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft – Stichwort Industrie 4.0 – verwundert, dass nur knapp jeder Dritte das Online-Netzwerken für "wichtig" oder "sehr wichtig" hält. Gut zwei Fünftel sind höchstens zwei Stunden pro Woche im Netz, ein Fünftel sogar weniger als eine Stunde. Dabei dominiert vor allem die Online-Plattform Xing, Facebook oder Twitter werden beruflich dagegen nur selten genutzt. Rund die Hälfte der Befragten gibt an, dass für sie Offline-Netzwerken wichtig/sehr wichtig ist. Fachlicher Input bei Veranstaltungen ist übrigens nur für rund ein Drittel der Befragten wichtig beziehungsweise sehr wichtig. 60 Prozent bevorzugen dagegen den persönlichen Austausch mit den Teilnehmern. "Der persönliche Handschlag und der Augenkontakt sind eben unersetzbar", sagt Hunke. "Jüngere Führungskräfte erkennen jedoch, dass man auf digitalem Weg sehr viel vorbereiten kann."

"Alle Teilnehmer profitieren davon"

Guido Hunke, 51, Inhaber einer Marketing-Agentur in Ravensburg und Betreiber des Netzwerks Bodensee, ist treibende Kraft der Netzwerk-Studie

Warum initiiert ein erfahrener Netzwerker wie Sie so eine Studie?

Ich beschäftige mich seit über zehn Jahren mit dem Thema Netzwerken und wollte nun das Thema wissenschaftlich untersuchen lassen, um zu erfahren, wie Unternehmen und ihre Führungskräfte zum Netzwerken stehen und wie sie dieses Thema für sich nutzen.

Was bedeutet Netzwerken überhaupt?

Netzwerken aus beruflicher Sicht bedeutet den Aufbau und die Pflege von beruflichen Kontakten mit dem Ziel, durch das Netzwerken die Unternehmensziele besser und effizienter zu erreichen.

Welche Antwort hat Sie überrascht?

Überraschend war, wie die Netzwerkarbeit in den Unternehmen integriert ist: In nur 17 Prozent der befragten Unternehmen erfolgt ein Controlling von Netzwerkaktivitäten und nur ein Drittel der Befragten gab an, dass in ihrem Unternehmen eine Schulung und Sensibilisierung ihrer Mitarbeiter zum Thema Netzwerken erfolgt. Diese Ergebnisse überraschen insbesondere deshalb, weil rund zwei Drittel der Befragten äußern, dass sie netzwerken, um neue Kunden zu akquirieren.

Wer profitiert von der Studie?

Alle Unternehmen beziehungsweise Personen, die an der Studie teilgenommen haben, profitieren von den Studienergebnissen. Sie haben jeweils eine Zusammenfassung mit den Ergebnissen der Studie erhalten. Meine Netzwerk-Partner profitieren ebenso: Bei verschiedenen Veranstaltungen habe ich sie über die Studien-Ergebnisse informiert. Durch die mittlerweile vielfältigen Berichterstattungen in regionalen Medien sowie den Berichten in Marketing-Fachmagazinen profitieren darüber hinaus auch deren Leser von den Studienergebnissen.

Welche Konsequenzen ziehen Sie aus der Studie?

Verschiedene Ergebnisse – gerade das Thema der Integration der Netzwerkarbeit in die Unternehmensprozesse in Unternehmen – werden wir in unsere Netzwerkarbeit einfließen lassen und hierauf bei unseren Seminaren und Workshops zum Thema "erfolgreich(er) durch Netzwerken" eingehen.