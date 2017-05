Tettnang Überparteiliche Initiative Bora will Politik nicht allein den Männern überlassen

Ein Empfang für politisch interessierte Frauen fand in Tettnang statt. Mit dabei war auch Verena Bentele, Behindertenbeauftragte des Bundes. Das Ziel der überparteilichen Initiative Bora ist ein Frauenanteil von 50 Prozent in politischen Ämtern und Gremien.

Tettnang (mom) Wie schafft man es, dass sich mehr Frauen politisch engagieren? Warum ist der weibliche Anteil in den Gremien und Ämtern der Kommunalpolitik noch immer so klein? Genau diesen Fragen widmet sich die überparteiliche Initiative Bora, die aus politisch aktiven Frauen aus den Landkreisen Bodensee und Ravensburg (Bora) besteht. Gemeinsam und überparteilich haben sie sich zum Ziel gesetzt, bei der Kommunalwahl 2019 einen Frauenanteil von 50 Prozent in den politischen Gremien zu erreichen. "Unsere Vision soll Wirklichkeit werden", sagte die Tettnanger Grünen-Gemeinderätin Andrea Rehm zur Begrüßung rund 50 interessierter Frauen und einiger weniger Männer am Mittwochabend in Tettnang. "Wir wollen mit dieser Empfangsreihe in verschiedenen Gemeinden beider Landkreise Frauen dazu animieren, politisch aktiv zu werden", erklärte Sylvia Zwisler (CDU).

Gastrednerin des Abends war Verena Bentele, Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Die blinde Tettnangerin und ehemalige Biathlon-Weltmeisterin begeisterte das Publikum mit ihrer Rede. "Ich weiß, dass bei diesem Thema die Bretter, die es zu bohren gilt, dick sind", so Bentele. Aber es müsse gelingen, die Frauen zu aktivieren. Denn gerade Frauen sollten ihre Kompetenzen einbringen und selbst anpacken. "Schon Käte Strobel, eine der ersten Ministerinnen in den 60er Jahren, sagte, dass die Politik ein viel zu ernstes Anliegen sei, um es allein den Männern zu überlassen", ermahnte Bentele und erhielt dafür viel Applaus. Frauen würde noch immer eingeredet, sie seien weicher und weniger durchsetzungsfähig als Männer.

"Genau das ist grundfalsch. Frauen sollten sich vernetzen und gegenseitig stärken und sich auch an politische Ämter heranwagen", erläuterte Verena Bentele. Daher sei eine Initiative wie Bora "richtig und sinnvoll", lobte die 35-Jährige. Nach dem offiziellen Teil tauschten sich die anwesenden Frauen und Politikerinnen aus, viele Gespräche entstanden und Kontakte wurden geknüpft. "Wir sind gespannt, was daraus wird", freute sich Mitorganisatorin Andrea Rehm.

Die Initiative Bora bietet am Dienstag, 11. Juli, in Wilhelmsdorf einen Workshop an. Der nächste Empfang für politisch interessierte Frauen findet am Mittwoch, 18. Oktober, im Foyer des Rathauses Kressbronn statt. Die Initiative im Internet: