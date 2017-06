Lindau Therme Lindau: Klage gegen Ratsbegehren erfolglos

Die Bürgerinitiative Eichwald klagte beim Verwaltungsgericht gegen eine Formulierung. Die Klage wurde abgewiesen und so werden am 23. Juli Bürger- und Ratsbegehren stattfinden.

Wenn es nach dem Willen der Stadt Lindau und dem Überlinger Investor Andreas Schauer geht, dann soll bald dort, wo derzeit das Strandbad Eichwald steht, eine Therme samt Saunenlandschaft und einem Sport- und Familienbad entstehen. Doch gegen das Großprojekt am Bodenseeufer macht sich Widerstand breit. Die Bürgerinitiative Eichwald, der es jetzt gelungen ist, ein Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen, hatte beim zuständigen Verwaltungsgericht in Augsburg gegen Formulieren des von der Stadt Lindau initiierten Ratsbegehrens geklagt. Diese Klage wurde abgewiesen.

"Wir sind keine Prozesshanseln und akzeptieren die Entscheidung des Gerichts und werden keine weiteren rechtlichen Schritte wegen des Ratsbegehrens in die Wege leiten", erklärte Bernd Niechoj, Sprecher der Bürgerinitiative (BI). Damit am 23. Juli möglichst viele stimmberechtigte Bürger gegen die geplante Therme stimmen, planen die Mitglieder der Bürgerinitiative für Ende kommender Woche eine große Infoveranstaltung. "Uns ist auch klar, dass es schwer werden wird, das für einen erfolgreichen Bürgerentscheid notwendige Quorum zu erreichen, darum wollen wir versuchen, möglichst viele Leute zu informieren und hoffen auf eine hohe Wahlbeteiligung," so Sprecher Andreas von Hollen.

Auch die Verantwortlichen der Stadt hoffen auf eine rege Bürgerbeteiligung. "Wir freuen uns natürlich über den Beschluss. Wir sehen unsere Rechtsauffassung bestätigt. Am wichtigsten ist uns aber, dass jetzt die Abstimmung über dieses wichtige Projekt am 23. Juli stattfinden kann. Dann haben die Sommerferien noch nicht begonnen und wir hoffen auf eine starke Wahlbeteiligung", so Oberbürgermeister Gerhard Ecker. Ob der Überlinger Investor Andreas Schauer noch eine Veranstaltung für die Bürger abhalten werden, steht derzeit noch nicht fest. Investor Schauer schließt aber nicht aus, dass er den Bürgern Lindaus kurz vor dem Wahltermin eventuell noch einmal ausführlich sein Projekt vorstellen wird. Keine Veranstaltung plant dagegen die Stadt Lindau.



Fest steht aber schon jetzt, dass sowohl von Seiten der Stadt, als auch von der Bürgerinitiative über Pressemitteilungen und auf den jeweiligen Homepages kräftig Werbung in eigener Sache gemacht wird und Argumente angeführt werden. Auf der Seite der Stadt gibt es einen ausführlichen "Faktencheck zur Therme Lindau" und die BI informiert mit einem "Positionspapier der Bürgerinitiative Eichwaldbad".

Sowohl die Zuständigen der Stadt, als auch die Mitglieder der BI versuchen, dem "Gegner" möglichst immer einen Schritt voraus oder zumindest gleichauf zu sein: So hängt beispielsweise seit einiger Zeit eine große Infotafel der Stadt und des Investors im Eichwaldbad, jetzt hat auch die BI eine Plakat im Strandbad angebracht. Jürgen Widmer, Sprecher der Stadt Lindau, dazu: "Wir haben das erlaubt, werden aber noch prüfen, ob die Inhalte stimmen, wenn das nicht der Fall sein sollte, werden wir es wieder entfernen lassen."Am 23. Juli wird sich dann zeigen, ob die Lindauer zur Wahl gehen, oder ob es zu einer kalten Dusche für die Initiatoren des Bürger- und Ratsbegehrens kommen wird.