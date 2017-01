Bodenseekreis TV-Serie WaPo Bodensee contra Realität: Beamte erzählen von Seenot und Tauchertod

Der Alltag der echten Polizisten auf dem Wasser sieht ganz anders aus als in der TV-Serie „WaPo Bodensee“. Überlinger Beamte erzählen von Seenot und Tauchertod.

Einmal ist es schon passiert. Da sprach ein Bekannter ihn lachend an: "Du kriegst ja jetzt eine Chefin!" Markus Zengerle weiß, was gemeint ist und kann mitlachen. Er ist Chef der Wasserschutz-Polizeistation in Überlingen und bleibt es auch, wenn Floriane Daniel die Nele Fehrenbach gibt, die Heldin in der diese Woche angelaufenen TV-Serie "WaPo Bodensee". Als neue Leiterin auf schnellen Polizeibooten des Bodensees musste die Schauspielerin nicht nur missgünstige männliche Filmkollegen in Schach halten, sondern auch noch den Mörder eines Fieslings fangen. Abenteuer wie im echten Leben also.

Markus Zengerle lebt den echten Alltag der Wasserschutzpolizisten. Und auch, wenn die Zahl der realen Mörder am See geringer ausfällt als in der Serie: Von manchen Abenteuern auf und mit dem Wasser kann er dennoch erzählen. Immerhin: Es tummeln sich gut 60 000 Boote, Yachten und Fähren zwischen Ludwigshafen und Bregenz. Da gibt es immer was zu tun – und leider auch immer wieder Tote, auch ohne Mörder.

Der "internationale Seenotalarm" ist der größte Alarm in dem Szenario, das die Wasserschutz-Polizisten am meisten bewegt: Segler und Bootsfahrer in Not. Rund 500 Mal im Jahr sind die Beamten dafür unterwegs – meistens bei ausgesprochen schlechtem Wetter, wenn der Wind stark ist und die Wellen sich bis zu drei Meter hoch türmen. Vernünftige Segler, appelliert Markus Zengerle, sind dann schon wieder im Hafen, wenn sie nicht zu den Starkwind-Cracks zählen, die diese Herausforderung suchen. Aber viele Anfänger erkennen die Signale nicht. "Wir fahren bei Starkwind immer raus und schauen nach", erklärt der Polizist.

Denn oftmals seien Segler unterwegs, die die Gefahr nicht richtig einschätzen. Gegebenenfalls schleppen die Beamten überforderte Segler mit dem Motorboot auch schon mal ab. "Eine Art Service", sagt der Überlinger. "Das kostet noch nichts. Aber wenn wir trotz vorheriger Ansprache der Bootsführer rettend eingreifen müssen, dann stellen wir eine Rechnung." Hauptursache für Seenotlagen: Selbstüberschätzung und technische Defekte.

Und immer wieder gibt es Tote – 19 waren es im Jahr 2015, 18 davon allein beim Baden. "Das ist trauriger Rekord." Die meisten sind ältere Schwimmer, die einen Kollaps erleiden. Aber auch Taucher enthält die Todesbilanz, wenn sie die Gefahr der Tiefe unterschätzen. Die lauert besonders in einem der beliebtesten Tauchreviere um den sogenannten Teufelstisch. Diese Stelle am Ufer gegenüber möchte der Stationsleiter vorführen und lädt aufs Boot, das im Mantelhafen liegt: ein schnittiges 15-Meter-Schiff. Mit zwei Mal 600 PS kommt es auf über 30 Knoten. Am Steuer sitzt Günther Jasper, einer der Bootsführer in Überlingen. Vorbei die Zeiten des hölzernen Steuerrades auf der Brücke. Sein Ruderstand erinnert eher an ein Flugzeugcockpit, der Kompass vorne an ein Relikt aus alten Zeiten – eingeklemmt zwischen dem Radar- und dem GPS-Schirm. Sein Kollege Manuel Wilkendorf, ebenfalls Polizeioberkommissar und angehender Bootsführer, führt noch die Wärmebildkamera vor, die im Dunkeln hilft, warme Körper zu finden – etwa verunglückte Segler.

Es dauert nur ein paar Minuten, dann ist der Teufelstisch erreicht: eine Felsnadel, die bis dicht unter die Wasseroberfläche ragt und deren steile Felswände unerfahrene Taucher in gefährliche Tiefen locken. Es gab immer wieder Tote, und heute darf dort nur noch getaucht werden, wenn der Taucher die Befähigung nachweisen kann. So wie übrigens auch Markus Zengerle sie hat: Er ist einer der Taucher der Wasserschutzpolizei – eine Fähigkeit, die immer wieder gefragt ist, wenn Vermisste gesucht werden. Dann kommt vielleicht auch der Tauchroboter zum Einsatz, auf den man in Überlingen etwas stolz ist: "Damit können wir die tiefste Stelle im See erreichen." Immerhin: Das Gerät geht mehr als 20 Mal im Jahr unter Wasser.

Es gibt auch Kriminalität am und auf dem Bodensee – wenn auch selten Morde. Häufigstes Delikt, dem die echte WaPo nachgeht: Boots- und Motordiebstahl. Besonders Boote, die bereits auf dem Trailer bereit stehen, werden gerne gestohlen. Dazu auch teure Außenbordmotoren, weshalb die inzwischen meist aufwendig gesichert sind und Gravuren erhalten. Bei Kapitalverbrechen aber, wie die TV-Krimis sie zeigen, wäre die Kriminalpolizei zuständig, und die Wasserschutzpolizei würde helfen: "Wir würden die Tatortarbeit unter Wasser übernehmen." Drei der Kollegen seien aber auch im stationseigenen Ermittlungsdienst zuständig dafür, ungeklärte Todesfälle aufzuklären.

"Wir sind die Schutzpolizei auf dem Wasser", fasst der Stationsleiter zusammen. Heißt: zuständig bei den Widrigkeiten des normalen Lebens und weniger auffällig als die Filmkollegen. Da freut es Markus Zengerle schon, wenn eine alte Dame ihn vor dem Stationsgebäude auf die TV-Serie anspricht, wenn auch nicht ganz richtig: "Es ist schön, dass Sie auch mal im Fernsehen sind!"

Die Wapo

Mit 18 Kollegen sorgt Markus Zengerle im Gebiet des Überlinger Sees für Ordnung und Sicherheit, etwa bis zur Fährlinie Meersburg-Konstanz. Den größeren Teil der Seefläche überwachen die Stationen in Konstanz und Friedrichshafen – auf deutscher Seite. Polizeistationen gibt es auch auf der anderen Seiten. Der Überlinger Chef betont: "Wir arbeiten eng zusammen mit den schweizerischen, österreichischen und bayrischen Kollegen." Dafür gibt es regelmäßig gemeinsame Besprechungen und Übungen – etwa beim "internationalen Seenotalarm".