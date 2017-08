Bodenseekreis Südbahn ab Dezember 2021 unter Strom

Der Baubeginn für die Elektrifizierung Südbahn soll im Frühjahr 2018 starten. Bis die gesamte Strecke zwischen Ulm und Friedrichshafen umgebaut ist, wird es wohl bis Dezember 2021 dauern. Von September bis Dezember 2018 steht zudem eine komplette Schließung der Strecke an. Der notwendige Schienenersatzverkehr bereitet noch Probleme.

"Ich bin guter Dinge, dass die Südbahn im Dezember 2021 elektrifiziert ist", sagt Wilfried Franke in seiner Funktion als Geschäftsführer des Interessenverbands Südbahn. Nicht ganz so konkret äußert sich die Bahn: "Es ist vorgesehen, alle Arbeiten bis 2021 abzuschließen", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Konkrete Termine nennt ein Bahnsprecher in Stuttgart nur für den Bereich Ulm – Laupheim-West. Dort soll im November 2017 mit den Rodungsarbeiten begonnen werden. Ab März 2018 starte der Kabeltiefbau. Und vom 10. September 2018 bis 21. Dezember 2018 wird die Strecke komplett gesperrt.

Die Elektrifizierung der Südbahn beschäftigt Franke bereits seit 35 Jahren – fast das halbe Leben. So richtig ins Rollen kam das Projekt 2006, als er die 26 Städte und Gemeinden zwischen Ulm und Lindau sowie die Landkreise Alb-Donau-Kreis, Bodenseekreis, Biberach, Lindau und Ravensburg, die Industrie- und Handelskammern Ulm und Bodensee-Oberschwaben sowie die Regionalverbände Donau-Iller und Bodensee-Oberschwaben ins Boot zog.

Abgeschlossen ist das Projekt für den 62-Jährigen aber dennoch nicht. Ein "ganz großes Thema" ist für Wilfried Franke der Schienenersatzverkehr während der Bauzeit. Der Interessenverband will bei der Fahrplangestaltung auf alle Fälle mitreden. "Wir haben langsame, mittelschnelle und ganz schnelle Verkehre auf der Schiene." Dafür müssten auch entsprechend unterschiedliche Busverbindungen eingerichtet werden, sagt Franke. "Wir wollen ja die Fahrgäste nicht verprellen", lautet sein Credo. Der Interessenverband habe zwar klare Vorstellungen, aber noch kein Konzept. Das Land und die Bahn übrigens auch nicht. An den Bahnsteigen im Bahnhof Meckenbeuren wird allerdings schon plakativ auf den Schienenersatzverkehr (SEV) hingewiesen.

Dranbleiben will Franke auch bei zwei weiteren Punkten, die ihm wichtig erscheinen. Zum einen geht es darum, wie in Aulendorf künftig konkret der Übergang ins Allgäu gestaltet wird. Zum anderen geht es um die Frage, ob der schnelle Verkehr in Friedrichshafen "gebrochen wird oder nicht". "Wir bleiben hartnäckig dran", sagt Franke. Das Brechen in Friedrichshafen würde bedeuten, das Fahrgäste umsteigen müssten. Apropos Aulendorf: Eine vom Interessenverband in Auftrag gegebene Studie belegt, dass die Regionalbahnverkehre auch nach der Elektrifizierung der Südbahn in Aulendorf – wie bisher – gebrochen werden sollen. Andernfalls wäre in Aulendorf ein dritter Bahnsteig nötig, der mit rund zehn Millionen Euro zu Buche schlagen würde. Angenehmer Nebeneffekt für die Bodensee-Oberschwaben-Bahn: Sie könnte ihren Betrieb auch nach der Elektrifizierung der Strecke weiterführen. Vorausgesetzt, sie erhält bei der Neuausschreibung den Zuschlag und ersetzt mittelfristig ihre Dieseltriebwagen durch Elektrofahrzeuge. "Unser Hauptanliegen war aber nicht das BOB-Überleben, sondern der bestmögliche Verkehr", stellt Franke klar. Das Brechen der Regionalbahnverkehre mache laut Gutachten auch deshalb Sinn, da für eine Direktverbindung nur ein geringes Pendlerpotenzial bestehe.

