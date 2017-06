Bodenseekreis Südbahn-Elektrifizierung: Ohne Einschränkungen für Fahrgäste wird es nicht gehen

Bei der Elektrifizierung der Südbahn wird es Zugausfälle geben. Kunden würden während der Bauarbeiten auf Busse umsteigen müssen. Insgesamt würden sich die Einschränkungen vier Jahre hinziehen, sagt Norbert Schültke, Geschäftsführer der Bodensee-Oberschwaben-Bahn.

Norbert Schültke spricht von einer "Durstrecke", von einer "hohen Leidensfähigkeit der Fahrgäste". Und davon, dass man alle Anstrengungen unternehmen müsse, um die Belastung so gering wie möglich zu halten. Vier Jahre, schätzt Schülke, würden sich die Einschränkungen hinziehen. Die Rede ist von der Elektrifizierung der Südbahn. Die kommt freilich nicht über Nacht, sondern zieht eine Reihe von Baumaßnahmen nach sich. "In den letzten Monaten haben wir einen ersten Blick auf die Elektrifizierung der Südbahn erleben dürfen, der Schienenersatzverkehr ist schon mehrfach bewältigt worden", sagte Schültke.

Mehr als einen Monat am Stück seien Strecken teilweise gesperrt gewesen, ab und an habe man auch mit einem Komplettausfall umgehen müssen. "Das sind natürlich erschwerte Bedingungen, um das so abzuwickeln, dass es für die Fahrgäste erträglich bleibt. Aber mit den Kollegen der RAB haben wir das ganz gut hinbekommen." Dennoch sei "die Leidensfähigkeit der Fahrgäste schon sehr strapaziert" worden und das werde in den nächsten Jahren noch schlimmer werden. "Das wird eine Durststrecke werden, da müssen wir uns alle drauf einstellen und das Beste draus machen", sagte Schültke.

Landrat Lothar Wölfle erklärte, der Interessensverband Südbahn habe sich sehr intensiv mit der Thematik der Zugausfälle und Streckensperrungen befasst und bei der Deutschen Bahn nachgefragt, ob man auf den Stecken mit Zweigleisbetrieb nicht immer nur ein Gleis angehen und auf dem anderen im Wechselbetrieb fahren könne. "Aber es geht laut DB nicht nur darum, Masten rechts und links der Gleise aufzustellen, sondern im Zuge der Elektrifizierung werden eine Reihe von weiteren Maßnahmen wie Gleisabsenkungen unter Brücken und in Tunnels durchgeführt", erklärte Wölfle. Das werde nötig, weil dort Oberleitungen aufgebaut werden müssen, die entsprechend Platz benötigen. Außerdem habe die DB beschlossen, im Zuge der ohnehin vorhandenen Sperrung auch noch andere Maßnahmen mitzumachen, die in den nächsten fünf bis sechs Jahren anstehen und dann erneut zu Streckensperrungen führen würden. Er finde diese Überlegung gut und nachvollziehbar, sagte Wölfle. "Aber wir müssen auch schauen, dass der Schienenersatzverkehr vernünftig funktioniert." Und das gelte nicht nur für den Nahbereich, sondern für weiter entfernt liegende Ziele. "Das zieht sich ja über vier Jahre mit der Elektrifizierung", machte der Landrat die Dimension deutlich. "Ich glaube, da müssen wir alle Anstrengungen unternehmen."

Schültke wies darauf hin, dass es, wenn die Elektrifizierung dann erfolgt ist, einer neuen Infrastruktur bedürfe – zum Beispiel in Form von neuen Fahrzeugen. "Wir haben jetzt die Aufgabe zu untersuchen, ob es auf der Basis elektrifizierte Südbahn eine auf die Region ausgerichtete Konzeption für die BOB gibt und wenn ja, mit welchen strategischen Partnern." Schültke bezeichnete das als "faktische Option" und machte klar: "Es ist nicht garantiert, dass wir zum Zuge kommen, aber wir werden uns sehr anstrengen." Ein weiteres großes Projekt stehe kurz vor seinem Abschluss, sagte der BOB-Geschäftsführer: das elektronische Fahrgastmanagement. "Die Geräte für das Checkin/Checkout-Verfahren sind bereits im zweiten Testlauf. Es sieht danach aus, dass wir sie im Herbst an den Fahrscheinautomaten installieren können."