Bodenseekreis Studie zur Elektromobilität: In der Region fährt kaum jemand elektrisch

Eine aktuelle Studie zur Elektromobilität in der Region zeigt, eine Prämie beeinflusst die Kaufentscheidung für ein E-Auto nur wenig. Viel wichtiger sind Reichweite, Infrastruktur und Alltagstauglichkeit.

4000 Euro geschenkt – und kaum einer will sie haben. So lässt sich das Ergebnis einer aktuellen Studie zum Thema Elektromobilität in der Bodenseeregion zusammenfassen. Valerie Bernhard hat für ihre Bachelor-Arbeit an der Hochschule Biberach 216 Personen zwischen 16 und 72 Jahren befragt. „Ich habe ein Praxissemester bei den VKW in Bregenz gemacht. Die sind sehr aktiv im Bereich E-Mobilität, so bin ich auf das Thema gekommen“, erzählt Valerie Bernhard. In Bregenz habe sie beobachtet, wie die Akzeptanz der Kunden für Elektroautos gewachsen sei, sobald sie Testfahrten machen konnten. „Ich wollte wissen, wie die Nutzerakzeptanz hier ist, 40 Kilometer weiter.“

Seit knapp einem Jahr fördert die Bundesregierung die Anschaffung eines Elektro-Autos mit 4000 Euro, außerdem entfällt die Pkw-Steuer. Rund 65 Prozent der Befragten, so die Studie, kannten diese Fördermöglichkeiten kaum. Zwar bezeichneten sie eine solche Prämie als Kaufvorteil, aber nur 13 Prozent gaben an, sich von solchen Anreizen bei ihrer Kaufentscheidung stark beeinflussen zu lassen. Über die Hälfte entscheidet unabhängig. Während sich in Norwegen oder den Niederlanden viele Käufer durch Prämien für Elektroantrieb gewinnen ließen, bleiben die Deutschen generell und auch die Bewohner des Bodenseekreises skeptisch. „Für den Autokäufer sind Reichweite, Alltagstauglichkeit und Infrastruktur wichtig“, sagt Professorin Verena Rath, die die Arbeit im Studiengang Energiewirtschaft betreut hat.



Neugierig sind viele auf elektrisches Fahren: 90 Prozent gaben an, gern ein E-Mobil ausprobieren zu wollen, 80 Prozent haben das noch nie getan. Hier sehen Bernhard und Rath einen Ansatzpunkt für ein besseres Marketing. „Es sollte mehr Gelegenheiten geben, das auszuprobieren und zu erfahren, dass E-Mobilität im Alltag funktionieren kann“, sagt Rath. „Die Bereitschaft, sich ein E-Auto zu kaufen, ist bei denen wesentlich höher, die schon mal eins gefahren haben“, ergänzt Bernhard. Sie kann das bestätigen: es sei entspannt, geräuscharm zu fahren und sie habe keinerlei Fahrkomfort vermisst. Hier seien neben der Industrie die Kommunen gefragt. Sie könnten mit besonderen Angeboten ermutigen, auf Autos mit Elektroantrieb zu setzen.

Für längere Fahrten (noch) nicht geeignet

Das Landratsamt geht mit gutem Beispiel voran: Immerhin vier rein elektrisch angetriebene Autos finden sich im Fuhrpark, dazu zwei Leichtmotorräder sowie ein Pedelec. „Alle diese Fahrzeuge werden sehr gerne von den Mitarbeitern für deren Dienstfahrten gebucht, die Zweiräder natürlich nur bei entsprechendem Wetter jenseits des Winters“, sagt Pressesprecher Robert Schwarz. „Für die meisten Dienstfahrten eignen sich diese Fahrzeuge sehr gut, denn in der Regel steuert man damit einen Ort im Landkreis an, vielleicht noch einen zweiten, und fährt dann wieder zurück ins Landratsamt. Dann kommen die Mobile wieder an die Steckdose.“ Selbst wenn kurz darauf der Nächste losfährt, reichten die Akkuladungen in der Regel aus. Für längere Fahren und Dauereinsätze wie bei den Straßenmeistereien eigneten sich Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren derzeit noch besser. Das Projekt „Emma“ stellt im Kreis die notwendigen Ladestationen bereit.

Das war einer der Gründe, die Bodenseeregion als Forschungsfeld auszuwählen. „Eigentlich sind die Bedingungen hier ideal“, sagt Bernhard. „Es gibt viele Pendler, die täglich Kurzstrecken zurücklegen.“ Zudem ist die Infrastruktur für E-Mobile vergleichsweise gut. Zudem wohnten viele im Eigenheim, da lasse sich ein Anschluss leichter installieren als im Mietshaus. „Viele Familien haben zwei Autos, da würde sich anbieten, eins für den Urlaub und lange Distanzen zu nutzen und ein elektrisches für Kurzstrecken“, sagt Rath.

Der Strom, den die E-Mobile etwa bei den Emma-Ladestationen tanken, entsteht zu 100 Prozent aus Wasserkraft. „Für rund 84 Prozent der Befragten ist Ladestrom aus erneuerbaren Energiequellen sehr wichtig bis wichtig“, sagt Bernhard. Denn ein Elektroauto fährt zwar abgasfrei und damit CO2-neutral. Wird die Energie, die es dafür tankt, aber aus fossilen Brennstoffen gewonnen, relativiert sich dieser Vorteil. „Das muss natürlich in der Entwicklung auf Zukunft hin betrachtet werden“, sagt Rath. „In den letzten zehn Jahren ist viel passiert im Bereich erneuerbare Energien.“

Valerie Bernhard wird daran arbeiten, dass das so weitergeht: Seit März arbeitet die frischgebackene Energiewirtin wieder in Bregenz. Als Projektmanagerin im „InnovationsLAB“ entwickelt sie neue Energie-Dienstleistungen.

E-Mobilität im Kreis