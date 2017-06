Bodenseekreis Stille Reserve mit Potenzial: Katja Gottschalk berät bei Rückkehr ins Arbeitsleben

Katja Gottschalk von der Agentur für Arbeit berät beim Wiedereinstieg ins Berufsleben. Das Angebot richtet sich insbesondere an Frauen. Im Agenturbezirk werden Fachkräfte für mehr als 8000 offene Stellen gesucht.

Zahlreiche gut ausgebildete Menschen – in erster Linie sind es Frauen – gehen keiner bezahlten Arbeit nach und sind auch nicht arbeitslos gemeldet. Die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg geht davon aus, dass in ihrem Bezirk rund 10 000 Frauen zu dieser "Stillen Reserve" gerechnet werden können.

Um die Rückkehr ins Arbeitsleben zu erleichtern, hat die Agentur für Arbeit die Stelle einer Wiedereinstiegsberaterin für den Bodenseekreis und den Landkreis Ravensburg geschaffen. Seit März berät Katja Gottschalk interessierte Frauen, die zurück ins Berufsleben wollen in Ravensburg und in den Filialen des Agenturbezirks. "Oftmals sind die Frauen nach der Erziehungszeit oder der Pflege Angehöriger zu Hause geblieben", berichtet Gottschalk.

Dabei hätten etwa 60 Prozent von ihnen eine abgeschlossene Berufsausbildung beziehungsweise ein Studium. "Sie sind damit ein großes Potenzial zur Deckung des regionalen Fachkräftebedarfs." Von Wiedereinstieg spreche man erst, wenn jemand mindestens vier Jahre nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt war und nicht nach Ablauf der regulären Elternzeit.

In Einzelgesprächen und regelmäßigen Gruppenveranstaltungen informiert Gottschalk über alle wesentlichen Punkte zur Rückkehr ins Berufsleben. "Zunächst geht es darum, zu schauen, was die Frau mitbringt, um ihre Stärken, Schwächen und um die Motivation", berichtet sie. Gerade nach einer längeren Pause sei viel Unsicherheit da. Mit ihren Kundinnen bespricht sie die Situation auf dem Arbeitsmarkt ebenso wie Strategien für Bewerbung und Vorstellungsgespräch. Sie bringt mit ihnen den Lebenslauf auf den aktuellen Stand und in die zeitgemäße Form und hilft beim Anschreiben weiter. "Ein großer Teil der Frauen ist sehr gut ausgebildet. Wichtig ist, dass sie ihre Stärken kennen und sich zunutze machen", erklärt Gottschalk.

Häufig haben Berufsrückkehrerinnen Fähigkeiten aus der Tätigkeit im "kleinen Familienunternehmen", an die sie zunächst gar nicht denken, die aber bei Arbeitgebern gefragt sind: Organisationstalent, Belastbarkeit und Flexibilität sind nur ein paar Beispiele. Manchmal helfe die Auffrischung der Kenntnisse beispielsweise durch einen Computerkurs oder eine andere Qualifizierung weiter. Finanziert werden diese Weiterbildungen über Bildungsgutscheine. "Ziel ist, dass die Rückkehrenden möglichst schnell den passenden Wiedereinstieg ins Berufsleben finden", so Gottschalk. Oft genüge es bereits, an einer kleinen Stellschraube zu drehen, um relativ gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen. "Der Fachkräftemangel ist groß."

Nicht selten komme es vor, dass Rückkehrerinnen zwar wieder arbeiten möchten, aber aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr in ihrem erlernten Beruf. "Wenn jemand kleinere Kinder hat, passen unregelmäßige Arbeits- oder Schichtzeiten nicht mehr. Manchmal haben sich aber auch die Interessen im Laufe der Jahre verändert." Sehr gute Chancen gebe es auf dem Arbeitsmarkt für Erzieherinnen, im medizinischen Bereich und in der Pflege. "Aber auch die Gastronomie kann interessant sein, wenn jemand eine Teilzeitbeschäftigung sucht", so Gottschalk. Insgesamt gebe es im Bezirk der Agentur für Arbeit mehr als 8000 offene Stellen in allen Branchen.

Begriff und Kontakt

Die "Stille Reserve" des Arbeitsmarkts umfasst Menschen, die keiner bezahlten Arbeit nachgehen, die aber unter bestimmten Bedingungen bereit wären, einen Arbeitsplatz anzunehmen. Sie sind nicht arbeitslos gemeldet und tauchen in keiner Statistik auf. Zur "Stillen Reserve" gehören überwiegend Personen, die keinen Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung haben. Das sind zum Beispiel Frauen, die sich jahrelang um die Erziehung der Kinder oder um die Pflege ihrer Angehörigen gekümmert haben. Dazu gezählt werden aber auch Studenten, Schüler und Rentner, die zumeist eine Nebentätigkeit suchen. Sie alle bieten für die Wirtschaft ein erhebliches Potenzial, gleichzeitig gibt es kaum eine Möglichkeit, die Zahl dieser Menschen genau zu erfassen. Bei der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg unterstützt Katja Gottschalk im Bodenseekreis und im Landkreis Ravensburg interessierte Berufsrückkehrerinnen durch Einzelgespräche und regelmäßige Gruppenveranstaltungen.

Kontakt: Telefonisch unter 07 51/80 53 51 oder per E-Mail unter konstanz-ravensburg.bca@arbeitsagentur.de.