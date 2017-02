Bodenseekreis Statisten für Bregenzer Festspiele gesucht: Kellnern für Carmen

30 Männer kamen zum ersten Casting für die Produktion "Carmen" der Bregenzer Festspiele auf der Seebühne. Sie waren aufgefordert zu kellern, zu flirten, sich zu prügeln und zu marschieren.

Kellner im Regen: Die einen schützen vorsichtig die Getränke ihrer Kunden, einige rennen ins Trockene, einer hält das Tablett über den Kopf. Ist der Boden der Kneipe schlammig, staksen manche hindurch wie Störche, andere machen einen Bogen um die Pfützen und wieder andere rutschen aus und stürzen spektakulär, während Gläser in alle Richtungen rollen. Ein Kellner im Regen, im Schlamm oder im Stress ist nur eine der Rollen, in die die Bewerber beim Casting in Bregenz per Improvisationstheater schlüpfen. Eine andere ist "Torero beim Bad in der Menge" – wie die Pfauen stolzieren sie über die Bühne, reißen die Arme hoch und werfen sich in die Brust. "Versuch es ein bisschen unsympathischer, arroganter!", kommentiert Regieassistentin Leonora Scheib, als einer allzu fröhlich in die Phantommenge strahlt.

Rund 30 Männer sind zum Casting in Bregenz erschienen, vom Schüler bis zum Rentner. Von den Statisten bei den Festspielen erwartet die Regie nicht nur, dass sie von Juni bis August viel Zeit in Proben und Aufführungen stecken. "Jeder Statist muss bereit sein, den Bart abzunehmen und die Haare kürzen zu lassen", sagt Scheib. Brillenträger sollten auf Kontaktlinsen umsteigen. Manche Teilnehmer waren bereits bei einer Produktion dabei, wie Stephan Jöhnk, der Aidas Priester, Turandots Henker und einen Revolutionär bei André Chenier mimte. "Ich freue mich, wieder hier zu sein, bin aber auch aufgeregt", sagt er. "Ich hoffe, dass ich eine Rolle bekomme." Helmut Butscher ist Rentner und kommt aus Lindau. Er spielt gern Theater und singt. "Ich habe großen Spaß an der Verwandlung. Mich reizt die 'Carmen', diese verführerische Frau." Der FSJler Bekir Akkaya hat in Konstanz in einem Musical mitgespielt. "Das war wie Romeo und Julia mit Happy End", erzählt er. Er hat dabei seine Liebe zum Schauspiel entdeckt.

Schon im Marschieren unterscheiden sich die Bewerber. In Zweierreihen sollen sie losziehen, das vordere Duo gibt das Tempo vor. Die einen sind flott unterwegs, vor allem dann, wenn sie ein Gewehr schultern dürfen. Andere spazieren lässig durch den Saal. "Etwas militärischer!", fordert Regieassistentin Birgit Kajtna. "Bei uns wäre militärisch so", antwortet einer und zieht im Stechschritt los. "Nein, schneller, fester, mehr Körperspannung!" Bei einem anderen, der seiner Abteilung mit "links zwo" den Einsatz gibt, sagt sie anerkennend: "Das ist ein Profi, das sieht man, dass er nicht zum ersten Mal marschiert."

Im Lauf des Vormittags werden die unterschiedlichen Temperamente deutlich: Manche hören schon auf, ihre Charaktere zu verkörpern, ehe sie den Bühnenrand erreichen, andere spielen sich mit der Zeit frei. Eine Gruppe beendet keineswegs die angeordnete Prügelei, als Kajtna "Danke, danke!" sagt.

Auch Interesse am anderen Geschlecht zeigt jeder anders. "Stellt euch vor, da stehen Mädchen, die euch gefallen", sagt Scheib. "Ihr wollt sie beeindrucken und kommuniziert miteinander, wen ihr am süßesten findet." Die erste Gruppe lächelt, zupft an Pullis und streicht durch Haare. So richtig zufrieden ist die Regie nicht. "Ihr wollten den anderen und den Mädchen imponieren, aber ihr wollt das auch dem Publikum zeigen – das ist Multitasking", sagt Kajtna. Die zweite Gruppe ist offensiver: Die Männer winken, werfen Kusshände, hauen sich auf die Schultern und malen Frauen mit Traumfiguren in die Luft. Die dritte Gruppe versucht es romantisch: Einer geht in die Knie, einer legt die Hand aufs Herz. Viele Männer, viel Engagement, viele Gesichter der Verführung – gute Voraussetzungen für eine "Carmen" auf dem See.

Statisten

Die Bregenzer Festspiele brauchen für die meisten Produktionen auch Statisten. Für die kommenden Saison suchen die Festspiele 20 Männer. In "Carmen" von Georges Bizet auf der Seebühne sollen sie Stierkämpfer, Stadtbewohner, Schmuggler, Soldaten, Bodyguards und Barkeeper spielen. Außerdem ist die Rolle des Tavernenbesitzers in "Carmen" zu besetzen. Für "Moses in Ägypten" von Gioachino Rossini im Festspielhaus werden Palastwachen gebraucht. Jeder Statist wird mehrere Rollen übernehmen. In diesem Jahr ist keine Erst- und Zweitbesetzung geplant, sondern alle spielen in einem rollierenden System gleich oft. Am Wochenende fand das erste Casting für Bewerber statt. Diese müssen vor der Jury aus Produktionsleiter Klemens Thaler, Regieassistentin Birgit Kajtna, Abendspielleiter Daniel Hackenberg, Regieassistentin Leonora Scheib, Choreografieassistentin Rosita Steinhauser und Statisterieleiterin Caroline Hattler Spielfreude und Präsenz beweisen.