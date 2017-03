Friedrichshafen / Markdorf / Konstanz / Überlingen Sparkasse Bodensee konzentriert fast 300 Arbeitsplätze an einem neuen Standort

Die Sparkasse Bodensee sucht nach einem geeigneten Standort für ein zentrales Verwaltungsgebäude. Gesucht wird eine zentrale Lage im Geschäftsgebiet, nördlich vom Bodensee gelegen, mit guter Verkehrsanbindung, denkbar zum Beispiel in Markdorf oder Meersburg.

Jetzt vollzieht sich die Fusion der Sparkassen in Friedrichshafen, Konstanz und Überlingen auch geographisch. Die unter kommunaler Trägerschaft stehende Bank mit Regionaldirektionen in Friedrichshafen, Konstanz, Überlingen und Tettnang konzentriert ihre Stabstellen. Für die Kunden soll sich nichts ändern. Für die Mitarbeiter aber sehr wohl.

Hintergrund ist unter anderem der, dass die Sparkasse Bodensee viel Geld in ungenutzte Immobilien steckt. Sowohl an den Hauptstandorten in der Charlottenstraße Friedrichshafen als auch an der Marktstätte Konstanz stehen immer mehr Büros leer, die noch nicht anderweitig vermietet werden können. Zuvor müssten ganze Stockwerke geräumt werden, sagt Unternehmenssprecher Wolfgang Aich. Genau das plant die Sparkasse Bodensee nun, indem sie Arbeitsplätze in ein neues zentrales Verwaltungsgebäude auf der Nordseite des Bodensees verlegt.

Das neue Zentralgebäude, sagt Aich, könne in einem Gewerbegebiet stehen, repräsentativen Charakter müsse es nicht haben, denn hier herrsche kein Kundenverkehr. Dagegen betont Aich, würden die Standorte Charlottenstraße und Marktstätte im Erdgeschoss wie bisher für Kundengeschäfte genutzt. "Für den Kunden ändert sich nichts", umziehen an den neuen Standort müssten allerdings jene Mitarbeiter, die an Stabstellen wie der Personalbuchhaltung beschäftigt sind. Insgesamt fast 300 Arbeitsplätze sollen an die neue Zentrale verlagert werden, womit sich die Fusion der Sparkassen aus Friedrichshafen, Überlingen und Konstanz nach 14 Jahre nun auch geographisch vollzieht.

Die Zentralisierung ist Teil eines "Fitnessprogramms", das sich die Sparkasse Bodensee unter diesem Namen verordnet und im Sommer 2016 bekannt gegeben hatte. Demnach baut das Unternehmen innerhalb der nächsten drei Jahre 82 der 627 Stellen ab. Zugleich, so Wolfgang Aich, rücken die Beschäftigten auch räumlich enger zusammen. "In Büros, in denen bisher zwei Mitarbeiter saßen, sitzen künftig auch mal drei." In Summe werden an den Standorten Charlottenstraße und Marktstätte 20 000 Quadratmeter frei. Im neuen zentralen Verwaltungsgebäude wiederum wären nur noch knapp 6000 Quadratmeter Nutzfläche nötig, wie am Dienstag dieser Woche im Gemeinderat Markdorf bekannt wurde. Dort wurden Pläne zur Nachnutzung des Rathausareals vorgestellt. Diese Pläne bezeichnet Bankensprecher Aich als "eine Option" unter mehreren.

Gesucht wird ein Standrot zwischen Meersburg und Friedrichshafen. Wichtig sei vor allem eine verkehrsgünstige Lage, damit nicht jeder Mitarbeiter mit dem Auto kommen muss. Gemeinden wie Salem oder Immenstaad scheiden aus, weil hier eigene Sparkassen firmieren, die nicht Teil der Sparkasse Bodensee sind. Aus Friedrichshafen würden 210 und aus Konstanz 66 Arbeitsplätze an den neuen Standort verlagert. Der Standort in Überlingen sei von der Zentralisierung nicht betroffen, da hier keine Stabstellenmitarbeiter beschäftigt sind. Im Falle eines Umzugs nach Markdorf würde die dortige Geschäftsstelle mit umziehen, womit die Zahl der Beschäftigten am neuen Standort von 276 auf insgesamt rund 300 steigt.

Friedrichshafens OB Andreas Brand wirbt für einen Verbleib in seiner Stadt. „Es ist immer bedauerlich, wenn ein kommunales Unternehmen sich für einen anderen Standort entscheidet und damit hochqualifizierte Arbeitsplätze an einem anderen Ort angesiedelt werden", teilte er mit. Wichtig sei es, dass die Sparkasse ihr Dienstleistungs- und Serviceangebot in der Stadt "dauerhaft und uneingeschränkt beibehält". Brand: "Natürlich würden wir es begrüßen, wenn die Sparkasse sich bei der Suche nach einem neuen, passenderen Verwaltungsstandort außerhalb der Innenstadt weiterhin für Friedrichshafen entscheiden würde. Unabhängig davon ist aber auch wichtig, dass die Arbeitsplätze insgesamt nicht wegfallen, sondern in Stadt und im Kreis bleiben.“

Zu dem Planentwurf für eine Sparkassen-Zentrale in Markdorf möchte sich Bürgermeister Georg Riedmann zum jetzigen Zeitpunkt nicht öffentlich äußern. „Wir wollen in dem Verfahren um das Rathausareal eine echte Beteiligung der Bürgerschaft zu allen vier vorgestellten Varianten“, verweist er auf eine Info-Veranstaltung der Stadt am 25. März. Die Pläne der Sparkasse sind eine Variante. Mit einem Baubeginn für das neue Rathausareal rechnet er im Herbst 2021. Laut Aich strebt die Sparkasse einen Umzug an den neuen Standort bereits 2020 an, "oder besser noch früher".



Landrat Lothar Wölfle im Interview

Interview mit Landrat Lothar Wölfle, derzeit stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse Bodensee. Der Vorsitz wechselt alle zwei Jahre zwischen Landrat in Friedrichshafen und OB von Konstanz.

14 Jahre nach der Fusion vollzieht die Sparkasse die physische Fusion und konzentriert ihre Stabstellen. Wie bewerten Sie diesen Vorgang?

Das ist die logische Konsequenz aus einem Prozess des Zusammenwachsens einerseits und des gestiegenen Kostendrucks durch die europäische Finanzpolitik andererseitsl.

Angesichts der vielen seit Längerem leer stehenden Büros die Frage: Hätte diese Konzentration an einem Standort und räumliche Verschlankung an anderen Standorten nicht schon viel früher Sinn gemacht?

Es gibt nicht „viele seit längerem leer stehende Büros“. Vielmehr haben die Effizienzmaßnahmen bei der Sparkasse auf der einen Seite und geändertes Kundenverhalten in Form von immer mehr online-Geschäft Stück für Stück dazu geführt, dass Personal konzentriert und reduziert werden konnte. Jetzt ist die Zeit des Handelns gekommen. Natürlich hätte man auch vor zehn Jahren schon Geld einsparen können, wenn die Verwaltung schon damals konzentriert worden wäre. Aber das hätte den Prozess des Aufeinanderzugehens und des Zusammenwachsens empfindlich gestört. Jetzt ist die Sparkasse soweit und deshalb hat der Verwaltungsrat jetzt auf Vorschlag des Vorstandes die richtigen Entscheidungen getroffen

Die Sparkasse unterliegt einer kommunalen Trägerschaft, gehört also im Grunde den Bürgern. Wie empfinden Sie es als Landrat vor diesem Hintergrund, dass es keine Gewinnausschüttung mehr an die Träger gibt?

Die Sparkasse hat noch nie eine Gewinnausschüttung vorgenommen und sie wird dies auch in absehbarer Zeit nicht tun. Die Null-Zins-Politik der Europäischen Zentralbank führt dazu, dass die Sparkassen und Banken in ihrem ureigensten Geschäftsbereich kaum mehr Geld verdienen können. Gleichzeitig schrauben EZB und BaFin die Eigenkapitalanforderungen an Banken und Sparkassen ständig nach oben. Das heißt, dass die Sparkasse jeden Euro zur Eigenkapitalstärkung braucht. Das haben übrigens die Träger der Sparkasse schon bisher so gehandhabt: Wir wollen ein stabiles Geldinstitut für die Bürger und für das Gewerbe und die Industrie vor Ort. Das ist Hauptaufgabe der Sparkasse und nicht die, öffentliche Kassen zu füllen. Das gilt übrigens für nahezu alle Sparkassen in Baden-Württemberg.

Die Suche nach einem zentralen Standort konzentriert sich auf die Nordseite des Bodensees. Welchen Anteil haben Sie als Landrat des Bodenseekreises an dieser Richtungsentscheidung?

Der Verwaltungsrat hat diese Entscheidung einvernehmlich getroffen und sie ist logisch: Betrachtet man das Geschäftsgebiet der Sparkasse Bodensee (Stadtgebiet Konstanz und wesentliche Teile des Bodenseekreises), will man erreichen, dass niemand zu sehr bevorzugt oder benachteiligt wird, und soll ein Standort mit öffentlichen Verkehrsmitteln einigermaßen gut erreichbar sein, dann liegt ein Standort irgendwo zwischen Fähre und Markdorf nahe. Das heißt nicht, dass er dort sein muss, aber da schaut man halt erst einmal hin.

Die Fragen stellte Stefan Hilser.



Marktstätte: Prominenteste Immobilie der Sparkasse Bodensee

