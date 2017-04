Bodenseekreis Sparkasse Bodensee ändert Kontomodell erneut

Die Sparkasse Bodensee stellt auf das Kontomodell Bodensee-Giro um. Zusatzleistungen sind wieder extra.

Noch keine zwei Jahre ist es her, dass die Sparkasse Bodensee ihr Kontenmodell modifiziert und die Preise erhöht hat. Am ärgsten traf es im August 2015 die Online-Kunden, die bis dahin 2,50 Euro für die Kontoführung pro Monat gezahlt hatten und für nahezu dasselbe Angebot fortan 9,90 Euro für ein Giro Extra berappen mussten.

Wie viele Kunden der Sparkasse verärgert ihren Vertrag kündigten, will Pressesprecher Wolfgang Aich nicht sagen. Aber: "Wir haben daraus gelernt, dass der Kunde nicht immer alles im Paket haben will." Deshalb steht dieser Tage wieder eine Kontoumstellung an. Nach und nach werden alle Kunden angeschrieben und über das neue Konto-Modell informiert, so Aich.

Statt Giro Basis, Extra oder Premium gibt es künftig schlicht ein Konto, das Bodensee-Giro heißt und monatlich 5,90 Euro kostet, 60 Cent weniger als das Giro Basis bisher. Zu dem Preis sei alles drin, was der Kunde von einem modernen Girokonto erwarte – von zwei Sparkassen-Karten über Buchungen, Online-Banking, Kontoauszüge bis zum kostenlosen Abheben an den eigenen Geldautomaten. Wer eine Kreditkarte oder weitere Leistungen dazu buchen will, zahlt einen Aufpreis.

Übrigens: Bis 18 Jahre ist das Konto gebührenfrei, junge Erwachsene bis 28 Jahre zahlen 3,50 Euro inklusive einer Kreditkarte auf Guthabenbasis. Mit der Geldkarte können die Kunden aber seit Kurzem nicht nur Geld ausgeben, sondern sogar einnehmen.

Rabatte bei Handelspartnern

Die Sparkasse Bodensee gewinnt immer mehr Partner aus Handel, Gastronomie und dem Dienstleistungssektor dazu, die dem Kunden Rabatt gewähren, wenn sie bei ihm Geld liegen lassen und mit der S-Card bezahlen. In dieser Vorteilswelt, wie es die Bank nennt, sind aktuell knapp 300 Partner von Konstanz bis Kressbronn aufgeführt, die im Schnitt zwei bis drei Prozent gewähren. Dieser Rabatt wird automatisch auf dem Konto gutgeschrieben. Das funktioniert übrigens auch in der Online-Geschäftswelt, hier sind mehr als 600 Handelspartner dabei.