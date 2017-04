Bodenseekreis Sozialverband VdK sucht dringend neue Mitglieder

Die Konferenz beim VdK-Kreisverband Tettnang/Bodensee zeigt: Die Mitgliederzahl steigt zwar weiter an, aber Aktive fehlen im Sozialverband.

Zwei scheinbar widersprüchliche Trends bestimmen den VdK Kreisverband Tettnang/Bodensee in dieser Zeit: Die Zahl der Mitglieder steigt, während zugleich die Zahl der ehrenamtlich Aktiven abnimmt und die Arbeit einzelner Ortsverbände einschränken könnte. Das wurde am Samstagvormittag bei der Kreisverbandskonferenz des VdK in Hefigkofen deutlich.

Der VdK-Kreisverband verzeichne seit dem Jahr 2000 eine stetige Zunahme der Mitgliederzahl, erklärte der Vorsitzende Malte Comdühr. In Zahlen bedeute das: Die Zahl der Mitglieder stieg von 2314 im Jahr 2000 auf heute 2444. "Das ist eine gute Entwicklung", folgerte er. "Ich weiß von Verbänden, in denen es Rückgänge der Mitgliederzahlen gibt." Dieser Trend im Kreisverband Tettnang/Bodensee sei Beleg für die gute Arbeit, die die Ehrenamtlichen leisten. Worin diese Arbeit besteht, verdeutlichte die Sozialreferentin in der Friedrichshafener Geschäftsstelle, Birgit Huber, in einem kurzen Vortrag. Sie hilft Mitgliedern bei Rechtsfällen – und ist gut beschäftigt, wie sie erklärte. 270 Widerspruchs- und Klageverfahren strengte sie an und schloss: "Ich konnte vielen Mitgliedern mit Klagen zu ihrem Recht verhelfen." Was viele Menschen nach ihrer Aussage heute stärker beschäftigt: Das Pflegestärkungsgesetz II enthalte noch Unsicherheiten: "Der Beratungsbedarf war groß." Aufgefallen sei ihr im abgelaufenen Jahr, dass es eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Kreisverband und den zwölf Ortsverbänden gebe.

Informieren könnten Mitglieder sich unter anderem über die Homepage des Kreisverbands, der sogar Newsletter anbietet, so Malte Comdühr. Derzeit würden 90 Mitglieder auf diese Weise von Neuerungen erfahren. Die Ortsverbände am Bodensee leiden aber ebenso wie viele Vereine unter einem Problem: Das normale Mitglied des VdK sei über 60 Jahre alt, erläuterte der Kreisvorsitzende, und es werde schwieriger, die Vorstandsteams zu besetzen. Der Ortsverband Neukirch zum Beispiel musste vorübergehend vom Kreisverband übernommen werden, weil sich niemand für das Amt fand.

Besonderen Dank erfuhr die Frauenvertreterin Paule Heine aus dem Ortsverband Lagnau/Laimnau, die nach vielen Jahren das Amt abgab. Neben einer Dankesurkunde händigten ihr die Kreisfrauenvertreterin Helga Wandel und der Kreisvorsitzende die goldene Verdienstnadel aus. Zwei neue Frauenvertreterinnen konnte Helga Wandel bei der Versammlung aber auch willkommen heißen: Renate Baur als Nachfolgerin der ausgeschiedenen Paule Heine und Irmgard Doumane im Ortsverband Ettenkirch. Die Kreisfrauenvertreterin Helga Wandel verkündete zugleich: Im kommenden Jahr werde sie ihr Amt niederlegen und suche ab sofort eine Nachfolgerin. "Ihr Frauen! "Jetzt seid ihr gefragt!"