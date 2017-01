Bodenseekreis So schnell geht der Winter noch nicht

So schnell geht der Winter noch nicht

Es bleibt frostig kalt und strahlend schön. Verantwortlich dafür ist Hoch Christa, das das Wetter am Bodensee gerade bestimmt.

Bodenseekreis (lip) Gefrorene Seen, Minusgrade und glitzernder Taureif. Das trockene Winterwetter, das die Herzen der Wintersportler höherschlagen lässt, hält an. Zumindest bis zum Wochenende bleibt es frostig. "Tendenziell werden die Temperaturen zwar in der zweiten Wochenhälfte ein wenig milder, eisig bleibt es aber", gibt Janina Wendling vom Wetterkontor gegenüber dem SÜDKURIER Auskunft. Verantwortlich dafür sei das Hoch Christa, das das Wetter die gesamte Woche bestimmen dürfte. Dort, wo bereits Schnee liegt, werde dieser größtenteils erhalten bleiben.

Steigende Temperaturen, die von Wettermodellen zunächst für diese Woche angekündigt worden waren, habe sich nach hinten verschoben. "Richtung Wochenende kann die Null-Grad-Grenze erreicht werden. Das ist aber noch nicht sicher", sagt Wendling. In den nächsten Tagen bleiben die zähen Nebel- und Hochnebelfelder am Bodensee bestehen. Nur in höheren Lagen könne sich die Sonne gegen den Nebel durchsetzen und vereinzelt könne es zu leichtem Schneegeriesel kommen.

Wie lange sich das kalte Winterwetter durchsetzt und wie der Februar startet, das sei nach den Erfahrungen der vergangenen Tage derzeit ungewiss. "Wir müssen abwarten, wie es sich entwickelt", sagt Wendling mit Blick auf die nächsten Wochen.