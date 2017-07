Bodenseekreis Simulation zur Bodenseegürtelbahn bei MTU

Der Interessenverband Bodenseegürtelbahn hat mit ZF und MTU in Friedrichshafen eine Vereinbarung getroffen. Geprüft werden soll, ob Hybridtechnik bei Zügen übergangsweise die Lücke zwischen Friedrichshafen und Radolfzell füllen könnte. Regionaldirektor Wilfried Franke erläuterte diese Pläne bei der Versammlung des Regionalverbands.

Bodenseekreis – In Zusammenarbeit mit ZF Friedrichshafen und MTU will der Interessenverband Bodenseegürtelbahn prüfen lassen, inwieweit eine Hybridtechnik bei Zügen als Übergangslösung für die drohende Lücke zwischen Friedrichshafen und Radolfzell geeignet wäre. Am Donnerstag habe man mit den beiden Friedrichshafener Unternehmen eine Vereinbarung zu diesem Thema getroffen, erklärte Wilfried Franke, Direktor des Regionalverbands, im Rahmen seines Sachstandsberichts zum Thema Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn vor den Vertretern des Regionalverbands.

Eine Interimslösung müsse vor dem Hintergrund der zu erwartenden langen Planungszeit dringend gesucht werden, sagte Franke. Weil das Vorhaben Südbahn voraussichtlich Ende 2021 zu Ende gebracht werden könne, werde dann die schnelle Verbindung aus und nach Ulm in Friedrichshafen gekappt. Gleiches sei im Westen aus heutiger Sicht ab 2026 zu erwarten, wenn die Hochrheinstrecke zwischen Basel und Singen elektrifiziert sei. Spätestens dann drohe die Lücke am Nordufer des Sees zu einem Torso zu werden. Franke: "Das ist eine Strukturfrage."

Franke nannte das Ziel des aktuellen Konzepts der Firma SMA, künftig stündlich eine schnelle und zwei langsame Verbindungen zu etablieren. "Hier gehen die Gespräche jetzt richtig los", erklärte er, "und wir haben hier auch den Auftrag, alternative Antriebsformen – also Hybrid und Batterie – zu prüfen." Dazu habe man jetzt auf einem Prüfstand von MTU eine Simulation mit einem Hybridsystem vereinbart. Dazu gehörten die möglichen Geschwindigkeiten, die Haltepunkte und andere Rahmenbedingungen.

"Wir wollen sehen, ob dies als diesel-elektrischer Betrieb zumindest übergangsweise eine Alternative wäre." Dieser Prüfauftrag solle bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Noch vor der Sommerpause werde es Gespräche mit der DB Netze als Eigentümer der Strecke geben, inwiefern sie das Konzept mittragen könne. Die voraussichtlichen Kosten bezifferte Franke auf wenigstens 150 Millionen Euro. Dass die Region zu einem Engagement bereit sei, hätten nicht nur die Landkreise Bodenseekreis und Konstanz, sondern auch zahlreiche Kommunen mit ihrer Mitgliedschaft und in einer Willenserklärung gegenüber dem Interessenverband deutlich gemacht. "Wir nehmen diese Rolle an", formulierte Wilfried Franke als Antwort auf die jüngste Feststellung von Verkehrsminister Hermann "Die Region ist am Zug".

Noch einen Schritt weiter ging Landrat Lothar Wölfle. "Wir haben bereits geliefert", betonte Wölfle, der gemeinsam mit dem Konstanzer Landrat Frank Hämmerle den Vorsitz im Interessenverband Bodenseegürtelbahn hat. Beide Kreistag hätten ihre schon eindeutige Willenserklärungen formuliert und den Beschluss gefasst, "auch in die finanzielle Verantwortung zu gehen". Fast alle betroffenen Gemeinden seien inzwischen mit im Boot. An den Appell des Verkehrsministers können man schon "einen Haken dranmachen".

Damit allerdings die anteiligen Kosten überhaupt tragbar seien, müsse das Projekt in die GVFG-Förderung des Bundes kommen. "Wir kommen aus einem Verdichtungsraum und wir fahren in einen Verdichtungsraum", beschrieb Wölfle das aus Berliner Sicht ländliche Zwischenstück. "Jetzt bräuchten wir nur noch die Aussage des Landes nach Berlin, dass das ganze als Verdichtungsraum gesehen wird." Das wäre aus Sicht Wölfles der entscheidende Türöffner für eine Realisierung. "Ohne das wird uns die Finanzierung auch beim besten Willen der Kreistage und der Gemeinderäte entlang der Strecke nicht gelingen." Mit einem Ausrufezeichen versehen wolle er allerdings seine Aussage: "Die Region handelt!"

Erfreut war der Häfler Kreisrat Norbert Zeller (SPD), dass sich der Regionalverband hier "so reinhängt und eine tragende Rolle übernimmt". Aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion gewinne er allerdings den Eindruck, dass "das Land hier einfach zu wenig Engagement zeigt".

Elektrifizierung der Südbahn "auf der Zielgeraden"

"Auf der Zielgeraden" sieht Landrat Lothar Wölfle die Weichenstellungen zur Elektrifizierung der Südbahn zwischen Ulm und Lindau. Ungeachtet dessen machte er bei der Verbandsversammlung seinem Unmut Luft, dass das Verkehrsministerium bei den jüngsten Gesprächen nur schwach vertreten gewesen sei. Wölfle kritisierte noch einmal die Ungleichbehandlung vergleichbarer Sachverhalte. Während das Ministerium unbedingt eine Haltestelle in Merklingen realisieren wolle, stehe es dem Wunsch des Interessenverbands Südbahn, das gleiche in Erbach zu tun, nach wie vor ablehnend gegenüber. Beide Male gehe es um einen fahrplanmäßigen Halt, der 1:30 Minuten in Anspruch nehme.

An zwei anderen Baustellen versuche der Interessenverband zu guten Lösungen zu kommen, sagte Verbandsdirektor Wilfried Franke. Zum einen sei dies ein guter Schienenersatzverkehr, der im Verlauf der vier Jahre wegen verschiedener Streckensperrungen über längere Zeiträume erforderlich sei. Es werde hier notgedrungen gravierende Einschnitte geben. Daher bemühe man sich um einen Ersatz, der aus schnellen, mittleren und langsameren Kursen bestehen werde. "Wir wollen auch in dieser Zeit die Fahrgäste so zügig wie möglich befördern."

Ein weiterer Punkt seien zwei offene Fragen: "Wie funktioniert der Übergang in Aulendorf in Richtung Allgäu?" Das Verkehrsministerium glaube, eine Lösung zu haben, doch blieb Franke skeptisch: "Ich habe den Beweis noch nicht gesehen." Deshalb habe man um Klärung gebeten. "Wir wollen sehen, wie das genau funktioniert." Zum anderen solle ein schneller Zug aus Ulm in Friedrichshafen gekappt werden, erklärte Franke: "Doch das lehnen wir ab, da wir sonst einige Gemeinden abhängen würden."