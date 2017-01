Bodenseekreis Serie Frauen in der Geschichte: Die Nächstenliebe der Wespach-Schwestern

Frauen in der Geschichte: Die Nonnen in einem Armen- und Altersheim in Salem lebten nach dem Credo „Liebe handelt!“.

9. Mai 1945: In Wespach atmet Schwester Oberin Edwina erleichtert auf. Der Krieg ist vorbei und sie und die anderen Nonnen haben das Unmögliche geschafft: Keiner ihrer Schützlinge im Armen- und Altersheim Wespach fiel den Euthanasie-Säuberungen der Nationalsozialisten zum Opfer. Wespach gehört zum Salemer Teilort Neufrach und liegt zwischen Salem und Bermatingen.

Seit Adolf Hitlers „Gnadentod“-Erlass vom 1. September 1939, der die geplante und systematische Tötung von sogenannten Erb- und Geisteskranken, Behinderten und "sozial oder rassisch unerwünschten Menschen" vorsah, hatten die Nonnen viel durchstehen müssen. Aber ihrem Liebesgebot folgend setzten sie sich, über die ganze Zeit hinweg, tapfer und unerschrocken für die ihnen anvertrauten alten und psychisch gestörten Menschen ein. Obwohl wenig aus dieser Zeit überliefert ist, ist davon auszugehen, dass die Vinzentinerinnen in Wespach sich keine Freunde bei den Machthabern gemacht hatten und wahrscheinlich oft selbst von Repressalien bedroht waren.

Insgesamt dauerte die Zeit der Wespach-Schwestern, wie sie im Volksmund liebevoll genannt wurden, 93 Jahre. In dieser langen Zeit folgten die Frauen dem Beispiel ihres namensgebenden Ordenspatrons, des heiligen Vinzenz von Paul, und wollten den Menschen nahe sein, mit ihnen ihr Leben teilen und ihnen in ihrer Not beistehen. Ganz im Sinne des ursprünglichen Auftrags des Hauses Wespach, ein Ort für die Ärmsten der Armen im Einzugsbereich des Klosters Salem zu sein, widmeten sich die Schwestern mit viel Hingabe und Nächstenliebe der Pflege dieser Menschen und kümmerten sich um ihre Bedürfnisse.

In der über 570-jährigen Geschichte des „Siechen- und Leprosenhauses“ Wespach machte die Zeit der Vinzentinerinnen zwar nur einen kleinen zeitlichen Abschnitt aus, jedoch war er wohl einer der prägendsten. Erfuhren doch durch sie die Bewohner zum ersten Mal so etwas wie Liebe, Respekt und echtes Mitgefühl.

Als die markgräfliche Verwaltung 1887 mit dem Mutterhaus des Ordens der Vinzentinerinnen in Freiburg einen Vertrag schloss, stellte sie sicher, dass die Bewohner „sich selbst eines frommen gottgefälligen Lebenswandels befleißigen“, wie es in der Hausordnung von 1887 sehr deutlich heißt. Und die Vinzentinische Gemeinschaft wahrte nicht nur die kirchlich-christliche und karitative Ausprägung des Hauses, sondern widmete sich – bis heute – Kranken und Notleidenden in Hospitälern und ähnlichen Einrichtungen. Zurück geht sie auf eine Schwesterngemeinschaft in Straßburg, die 1734 von Kardinal Armand Gaston de Rohan-Soubise, Bischof von Straßburg, gegründet wurde. Auf Anregung ihres ersten Ordensoberen, Antoine Jeanjean, wählten die Schwestern den heiligen Vinzenz von Paul zu ihrem Patron und teilten mit ihm sein Credo „Liebe handelt!“. Stets diesem Gebot folgend, kümmerten sich die Schwestern mit viel Herz und Einsatz um die ihnen anvertrauten alten und kranken, aber auch behinderten Menschen.

In der Nachkriegszeit und den Folgejahren verrichteten die Schwestern in der gewohnten Weise ihren Dienst und das Altenheim vergrößerte sich stetig. 1988 war die Zahl der Unterkunftsplätze auf 140 gestiegen. Das konnten die Schwestern auf Dauer nicht mehr bewältigen – mit der Folge, dass ihre Zeit in Wespach zu Ende ging. Die schlechte Personalsituation des Mutterhauses in Freiburg veranlasste die Ordensleitung dazu, den mit dem Stiftungsrat geschlossenen Gestellungsvertrag zum 30. Juni 1988 aufzukündigen. Im Juli 1988 wurden die beiden letzten Schwestern, Daniela und Gemma, verabschiedet. Etwa 150 Schwestern hatten sich seit 1895 in der Tradition der christlichen Nächstenliebe den Bewohnern von Wespach gewidmet.

Seit 1975 ist das Alten- und Pflegeheim Wespach in kommunaler Trägerschaft. Das Heim mit 80 Plätzen wird heute in der Rechtsform einer Stiftung betrieben. Trägergemeinden sind Salem, Bermatingen, Uhldingen-Mühlhofen, Deggenhausertal, Überlingen und Owingen.

