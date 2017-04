Friedrichshafen Senioren stellen Exponate in Eriskirch aus

Der Kreisseniorenrat organisiert die Ausstellung "Senioren kreativ" am 27. und 28. Mai in der Alten Schule in Eriskirch.

Bodenseekreis (ght) Künstlerische Betätigung ist keine Frage des Alters. Manch einer entdeckt ganz neue kreative Talente an sich, oder ist in der Lage, Hobbys weiterzuentwickeln – wenn er im neuen Lebensabschnitt mehr Zeit und Ruhe hat und sich nicht mehr im Stress des Berufsalltags befindet. Und viele dieser ganz unterschiedlichen Arbeiten, die von Ruheständlern geschaffen werden, sind es auch wert, der Öffentlichkeit präsentiert zu werden. An diesem Punkt setzt die Ausstellung "Senioren kreativ" an, die seit mittlerweile 35 Jahren vom Kreisseniorenrat an unterschiedlichen Orten im Bodenseekreis organisiert wird. In diesem Jahr darf man am 27. und 28. Mai im Bürgerhaus "Alte Schule" in Eriskirch Exponate von rund 30 Künstlern bewundern – Gemälde genauso, wie Zeichnungen oder Arbeiten aus Ton, Holz, Metall und Textilien.

Patchwork-Arbeiten, Gobelins, Puppen, Pappmaschee-Figuren, Objekte aus Styropor und Collagen, Modellbau-Panoramen, Stoffzwerge, Topflappen, Taschen, auch Quilts – und vieles mehr hat die Ausstellung in diesem Jahr zu bieten. "Ja, es ist wirklich erstaunlich, welche Schätze von künstlerisch tätigen Senioren immer wieder hervorgebracht werden", ist Regine Debler-Griger vom Vorstand des Kreisseniorenrats begeistert. "Jede Ausstellung ist anders und zeigt damit auch die Vielfalt der kreativen Tätigkeiten", betont auch der Kreisseniorenrats-Vorsitzende Karl-Heinz Vogt und freut sich darüber, dass so viele künstlerisch aktive Senioren auch den berechtigten Mut dazu aufbringen, ihre sehenswerten Arbeiten öffentlich zu zeigen. Die Bandbreite der Ausstellungsgegenstände entspricht dem unterschiedlichen Werdegang und Hintergrund der Aussteller, die aus dem ganzen Bodenseekreis kommen. Mit wertvollen Gemälden, Bildern und Schnitzereien präsentieren sich etwa zehn Künstler der Seniorenbegegnungsstätte aus Langenargen.

Die Ausstellung "Senioren kreativ" ist am Samstag, 27. Mai, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 28. Mai, von 10 bis 16 Uhr im Bürgerhaus Alte Schule (Kirchplatz 1) in Eriskirch zu sehen. Der Eintritt ist frei. Für Kaffee, Kuchen und Getränke sorgt der Kreisseniorenrat.