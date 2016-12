Bodenseekreis Selbstvertretungsgruppe für Menschen mit Behinderung: "Stück um Stück" mehr präsent sein

Die Selbstvertretungsgruppe für Menschen mit Behinderungen will ein grundlegendes Umdenken in der Gesellschaft bewirken. Die Gruppe will sich am 16. März in St. Gallen offiziell konstituieren.

„Mittendrin ist nicht einfach, wenn ein Gebäude mittendrin ist!“, sagt Fabienne Schnurr. „Mittendrin ist, wenn die Leute im Sozialraum angekommen sind“, erklärt Dorothea Horn.“ Und Sebastian Dierig als Betroffener betont: „Wir wollen dabei sein, selbst entscheiden können, wie wir leben!“ Alle drei Bodensee-Anwohner haben ein Ziel und etwas mit Menschen mit Behinderungen zu tun: als Assistenten oder Betroffene. Sie gehören zu der Selbstvertreter-Gruppe, die sich gerade in drei Ländern stark macht, behinderten Menschen mehr Gehör in der Öffentlichkeit und ihnen Platz mitten in der Gesellschaft zu verschaffen. Ein Schritt war die Übergabe einer Deklaration an Landrat Lothar Wölfle. Doch das soll erst der Anfang sein, erklären sie in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER. „Stück für Stück“ will die noch nicht benannte Selbstvertretung Betroffene in die Mitte der Gesellschaft bringen.

Auslöser für die Initiative war im Sommer in Überlingen das „Fest der Begegnung – Mittendrin“, erklärt die Kreisbehinderten-Beauftragte Dorothea Horn bei einem Gespräch im Landratsamt den Hintergrund. Am Tisch sitzen auch Sozialpädagogin Fabienne Schnurr, der österreichische Lebenshilfe-Mitarbeiter Friedrich Gföllner und Sebastian Dierig. Nur er hat eine Behinderung: Das Goldenhar-Syndrom hindert ihn an einem normalen Leben: mit Verwachsungen und einer angeborenen Herzerkrankung. Er kann arbeiten, braucht aber mehr Pausen – und ist zurzeit im elterlichen Betrieb angestellt. Die anderen drei Gesprächspartner sehen sich in der Selbstvertretung als Assistenten für Betroffene.

Es sind insgesamt elf Menschen mit Behinderung, die sich bei einem Workshop zum „Fest der Begegnung“ in der Gruppe organisierten. Je zwei aus der Schweiz und Österreich, sieben aus Deutschland – begleitet von vier Assistenten. Sie wollen Betroffene mit ihrem menschlichen Dasein stärker in den Mittelpunkt rücken, nicht mit ihren Behinderungen. Dafür formulierte die Gruppe eine Reihe Forderungen, die sie jüngst dem Landrat übergab. Im Zentrum: wesentlich mehr Teilhabe an Entscheidungen und mehr Barrierefreiheit – auch bei amtlichen Mitteilungen sowie in den Medien. Texte und Filme zum Beispiel sollen entsprechend aufgearbeitet werden: zum Hören statt Sehen oder Lesen, mit Gebärdensprache für Gehörlose. Amtliche Mitteilungen sollen in eine einfache Sprache umgesetzt werden, die auch von Menschen mit Lernschwächen verstanden werden können.

Wie das aussieht, zeigt das Beispiel auf, mit dem die Selbstvertretungsgruppe vorangeht. Die Deklaration gibt es auch in einer Version mit einfacher Sprache: mit kurzen Sätzen, Zusammenfassungen und begleitenden Bildern. Natürlich geht es der Selbstvertretung auch um die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum: besseren Zutritt zu Geschäften oder Restaurants und standardmäßig auch Behindertentoiletten. Es geht um bezahlbaren Wohnraum und mehr Arbeitsstellen. Aber diesmal auch um viel mehr: Man will in Entscheidungen eingebunden werden.

„Wir wissen um die Probleme“, erklärt der Überlinger Sebastian Dierig. „Wir sind die Experten.“ Tatsächlich aber werde allzu oft über die Köpfe Betroffener hinweg entschieden – würden sie nur als Randerscheinung wahrgenommen. Man will in die Vorstände der Organisationen. Die Selbstvertretung möchte das Bewusstsein ändern. Nicht Mitleid mit Behinderten soll im Vordergrund stehen, sondern der Mensch mit einer Beeinträchtigung. Warum, fragt Sebastian Dierig, gibt es nicht einmal einen Tagesschau-Sprecher mit Sehbehinderung, der allen zeigt: „Das geht auch.“

Die Gruppe

Behinderungen kommen häufiger vor als oft vermutet, weiß Dorothea Horn. In ganz Deutschland seien es 10 Millionen Menschen, rund 12 Prozent der Bevölkerung. In Baden-Württemberg haben 930 000 einen Schwerbehindertengrad ab 50 Prozent. Im Bodenseekreis sind es 16 227 Menschen und damit rund 7,6 Prozent der Bevölkerung. Die Gründung der Gruppe, die sich am 16. März in St. Gallen offiziell konstituieren will, soll ein erster Schritt sein. Und dann, meint Sebastian Dierig, geht es „Stück um Stück“.