Bodenseekreis Selbsthilfe-Netzwerk: Schluss mit Vorurteilen und Wissensdefiziten

Das Selbsthilfe-Netzwerk im Bodenseekreis will für Themen sensibilisieren. Der Lenkungskreis freut sich auf Stand bei der IBO.

Bodenseekreis – Eine wirklich stolze Zahl: Das Selbsthilfe-Netzwerk im Bodenseekreis umfasst mehr als 190 Selbsthilfe-, Bewegungs- und Hospizgruppen. Gemeinschaften von Menschen, die sich in der Regel aus eigener Betroffenheit heraus mit einem gesundheitsbezogenen Thema befassen, sich untereinander austauschen – und erfahren dürfen, dass sie mit ihren jeweiligen Problemen nicht alleine sind. Von "A" wie "Adipositas" bis "Z" wie "Zöliakie" reicht das weit gefasste Spektrum der Selbsthilfe und regelmäßig kommen auf Eigeninitiative weitere Gruppen hinzu – in diesem Jahr unter anderem "Morbus Sudeck (CRPS), "Soziale Phobien – Angst und Unsicherheit im Umgang mit anderen Menschen" oder "Eltern mit schwerstkranken Kindern".

"Selbsthilfe ist viel mehr, als nur über Krankheit zu reden. Hier geht es um Hilfe, um Unterstützung, um Zusammenhalt und die Bereitschaft, sich gemeinsam auf den Weg zu machen", sagt Christine Ludwig, Leiterin der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (Kiss) im Landratsamt. Natürlich gibt es auch viele Informationen im Internet. Aber ein Gespräch mit einem Gegenüber ist viel wertvoller, vor allem auch auf psychisch-emotionaler Ebene", weiß Wilfried Lutzki. Er ist Sprecher der Gruppe "Typ 2 Diabetes Markdorf" und darüber hinaus Mitglied des Lenkungskreises Selbsthilfe, eines beratenden Gremiums, das die Arbeit der Kontaktstelle Kiss begleitet, inhaltliche Impulse vermittelt. Die zehn gewählten Mitglieder des Lenkungskreises engagieren sich für ihre Gruppen und den gesamten Selbsthilfebereich. "Das Netzwerk Selbsthilfe ist kein geschlossener Kreis – aber er zieht große Kreise", ergänzt Getrud Köpf. "Uns geht es um Außenwirkung und nicht darum, uns um uns selber zu drehen."

Dass es in Sachen Selbsthilfe in der breiten Öffentlichkeit nach wie vor große Wissensdefizite und zu wenig Wahrnehmung gebe, betont auch Lenkungskreismitglied Hanne Leonhardt. "In vielen Gesprächen stelle ich immer wieder einen Aha-Effekt fest", sagt sie. "Ich glaube, dass jeder Euro, der in Selbsthilfegruppen investiert wird, gut angelegtes Geld ist", so der Ratschlag von Hans-Peter Engelskirchen in Richtung Politik. Dankbar ist man, dass das Selbsthilfe-Netzwerk auch in diesem Jahr die Gelegenheit bekommt, sich mit einem eigenen Stand auf der IBO zu präsentieren. "Insbesondere freuen wir uns, dass der Selbsthilfe-Wegweiser regelmäßig aktualisiert und erneuert wird. Er ist ein gutes Nachschlagewerk, auch für Ärzte und andere Fachkräfte", sagt Ursula Lappöhn.

"In unserer Gesellschaft herrschen leider viele Vorurteile gegenüber chronisch kranken Menschen. Wir sehen unsere Aufgabe auch darin, dem entgegenzutreten", bringt Marga Bielefeld einen anderen Aspekt ins Spiel. "Die Mitglieder der Selbsthilfegruppen haben viele Fragen, in denen es um die Bewältigung des Alltags geht – der Austausch mit anderen Betroffenen bringt sie oft weiter." Was auch nicht vergessen werden darf: Niemand muss das Rad neu erfinden. "Meist stellt sich heraus, dass die Probleme ähnlich gelagert sind", erzählt Georg Schindler. "So können auch die einzelnen Gruppen von ihren Erfahrungen gegenseitig profitieren."

Messestand und Selbsthilfewegweiser

Bereits zum vierten Mal ist das Selbsthilfe-Netzwerk Bodenseekreis bei der diesjährigen Frühjahrsmesse IBO vom 22. bis zum 26. März mit einem Messestand in der Halle A4, Stand-Nummer 514, in Friedrichshafen vertreten. Mitglieder der Projektgruppe IBO und des Lenkungskreises stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Der aktuelle Selbsthilfe-Wegweiser des Bodenseekreises und weitere Informationsmaterialien zu den einzelnen Gruppen sind dort erhältlich.

Dem Lenkungskreis der Selbsthilfe im Bodenseekreis gehören derzeit an: Marga Bielefeld (Die Süßen vom Bodensee), Hans-Peter Engelskirchen (Kreuzbund Bodenseekreis), Esther Hafner (Selbsthilfegruppe Psychiatrie-Erfahrener), Gertrud Köpf (Frauenselbsthilfe nach Krebs Friedrichshafen), Ursula Lappöhn (Adipositas Selbsthilfegruppe Friedrichshafen), Hanne Leonhardt (Borreliose Selbsthilfeverein Oberschwaben/ Bodensee/ Allgäu), Wilfried Lutzki (Typ 2 Diabetes Markdorf), Georg Schindler (Rheumaliga Überlingen/ Pfullendorf), Uwe Stingl (Prostatakrebs Selbsthilfegruppe Friedrichshafen) und Michaela Werner (Transgender Euregio Treff).

der Selbsthilfe im Bodenseekreis gehören derzeit an: Marga Bielefeld (Die Süßen vom Bodensee), Hans-Peter Engelskirchen (Kreuzbund Bodenseekreis), Esther Hafner (Selbsthilfegruppe Psychiatrie-Erfahrener), Gertrud Köpf (Frauenselbsthilfe nach Krebs Friedrichshafen), Ursula Lappöhn (Adipositas Selbsthilfegruppe Friedrichshafen), Hanne Leonhardt (Borreliose Selbsthilfeverein Oberschwaben/ Bodensee/ Allgäu), Wilfried Lutzki (Typ 2 Diabetes Markdorf), Georg Schindler (Rheumaliga Überlingen/ Pfullendorf), Uwe Stingl (Prostatakrebs Selbsthilfegruppe Friedrichshafen) und Michaela Werner (Transgender Euregio Treff). Selbsthilfe-Wegweiser 2017/2018: ADHS, Diabetes, Krebs, Sucht, Trennung – es gibt viele Erkrankungen und Lebenssituationen, in denen der Austausch mit anderen Betroffenen ebenso wichtig sein kann, wie mit einem Experten. Selbsthilfegruppen sind laut einer Mitteilung des Landratsamts Bodenseekreis deshalb ein wichtiger Bestandteil der Gesundheitsförderung. Im aktuellen Selbsthilfe-Wegweiser 2017/2018 des Bodenseekreises sind mehr als 190 Selbsthilfe-, Bewegungs- und Hospizgruppen sowie Anbieter von professionellen Hilfen aufgeführt. Die Gruppen sind mit den Kontaktdaten der Ansprechpartner sowie die Orte der Treffen hier übersichtlich angeordnet. Zudem werden das Selbsthilfe-Netzwerk, die Kontaktstelle sowie der Lenkungskreis Selbsthilfe vorgestellt.

Weitere Informationen zur Selbsthilfe im Landkreis gibt es bei Christine Ludwig, Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (Kiss) im Landratsamt Bodenseekreis, Telefon 0 75 41/2 04 58 45, E-Mail: selbsthilfe@bodenseekreis.de. Der aktuelle Selbsthilfe-Wegweiser kann von Interessierten in Papierform oder per E-Mail angefordert werden. Außerdem kann er auf der Internetseite des Bodenseekreises als PDF-Dokument heruntergeladen werden.

