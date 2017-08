Bodenseekreis Segeln und Feiern mit König Harald von Norwegen

Fünf Segelcrews vom Bodensee, darunter Willy Wagner aus Bodman-Ludwigshafen und sein Team, sind mit ihren Meterjachten beim World Cup in Norwegen am Start. Dort erwartet sie eine illustre Einladung: König Harald V. von Norwegen empfängt alle teilnehmenden Crews anlässlich seines 80. Geburtstags zu einem Dinner auf seiner königlichen Jacht, mit der er ebenfalls beim World Cup teilnimmt.

Bodenseekreis – Wenn ein König einen Skipper und seine Crew zum 80. Geburtstag auf seine Jacht zum Empfang einlädt, dann geschieht auch ihm das nicht alle Tage. Für Willy Wagner aus Bodman-Ludwigshafen war es unlängst soweit. Sowohl er und seine Crew als auch die Mannschaften von 27 anderen Jachten – darunter vier weitere vom Bodensee – wurden vom norwegischen König Harald der Fünfte auf dessen Jacht zum Geburtstagsdinner empfangen. Nicht nur die Einladung, sondern auch der Rahmen der Einladung ist spektakulär: Noch bis zum 20. August treffen sich im Oslofjord vor der Haustür des Königs 28 "Achter" zum World Cup. Der König selbst wird mitsegeln und nimmt die Regatta zum Anlass, die Mannschaften auf seine Jacht zum Geburtstag einzuladen. Allerdings an mehreren Tagen, denn 28 Mannschaften fänden auf der königlichen Jacht nicht gleichzeitig Platz.

Willy Wagner ist Eigner der "Edit", einer 8mR-Jacht, die in seiner Werft in Bodman-Ludwigshafen zuhause ist. Seit vielen Jahren nimmt Wagner mit ihr an internationalen Regatten der Meterjachten teil. Meterjachten – es gibt heute elf Meterklassen – verdanken ihre Namen nicht etwa der Länge des Schiffes oder der Höhe des Segelmastes. Ihr Name bezieht sich vielmehr auf eine Berechnungsformel, die 1906/1907 entwickelt wurde, um für internationale Regatten einen allgemeingültigen Vergleichsmaßstab für die Jachten zu finden. Natürlich haben sich auch die Meterjachten in den zurückliegenden über 100 Jahren weiterentwickelt. Deshalb wird heute in vier verschiedenen Altersklassen gestartet: First Rule, Siram, Neptune und Moderne.

Willy Wagner startet in Norwegen mit der "Edit" in der First Rule. „Wir werden auf jeden Fall gewinnen – allemal an Erfahrung“, erklärt Wagner, zu dessen Mannschaft auch Jörg Enssle aus Sipplingen gehört. Enssle fieberte dem Wettkampf ebenso entgegen: „Der Traum eines jeden Seglers, so eine Regatta auf so einem Achter.“ Mit am Start in Norwegen sind vier weitere am Bodensee beheimatete Schiffe: die "Elfe II" von Andy Lochbrunner aus Lindau, die "Anne Sophie" von Hanns-Georg Klein aus Lindau, die "Sposa" von Richard Gervé aus Lindau und die "Froya" des Schweizers Roel von Merkesteyn aus Langenargen.

König Harald selbst ist ein leidenschaftlicher Segler. Er hatte 2015 mit seinem Schiff "Sira" am World Cup der Achter in Genf teilgenommen und zum Abschluss der Regatta den Wunsch geäußert, die Weltmeisterschaft solle 2017 anlässlich seines 80. Geburtstags vor seiner Haustür im Oslofjord ausgetragen werden. Die norwegischen Seglervereine erfüllten ihrem König diesen Wunsch und laden noch bis zum 20. August in die Gewässer vor der Insel Hankø im Oslofjord ein. König Harald zeigte sich dankbar und sprach die Geburtstagseinladung auf seine Jacht aus.

Für die Segler vom Bodensee hat die Regatta schon vor Wochen begonnen. Schließlich mussten sie ihre Schiffe nicht nur herrichten, sondern auch nach Norwegen schaffen. In der Nacht zum 1.August starteten deshalb zwei Mann mit der "Edit" als Voraustrupp Richtung Norwegen. Um 2 Uhr machten sie sich mit dem Schiff auf den Weg, das zwei Tage später über Kiel, Göteborg und Frederikstad am Oslofjord ankommen sollte. Dort wurde die "Edit" eingekrant, also zu Wasser gelassen, während der Transporter sich auf den Weg nach Berlin machte, wo schon die "Elfe" von Andy Lochbrunner nach einer Regatta auf dem Wannsee auf ihren Transport zum Oslofjord wartete. Auf dem Weg nach Norwegen hatte die Mannschaft von Willy Wagner einen Mastbruch zu verkraften. Der Schaden konnte aber repariert werden und die Vorfreude war wieder da.

Zum nächsten World Cup der Meterschiffe haben es die Bodensee-Skipper übrigens nicht so weit. Der soll nächstes Jahr in Langenargen stattfinden und auch König Harald wird natürlich zum Wettkampf erwartet.

Meterklasse-Jachten

Der Begriff der Meterklasse-Jachten geht auf 1906/1907 zurück. Damals stellte der Kopenhagener Apotheker Alfred Benzon die Meterformel bei einer Versammlung der einladenden Yacht-Racing-Association Brooke Heckstall-Smith in London zur Diskussion. Ziel war es, ein Vergleichsmaß zu finden, mit dem ein internationaler Vergleich zwischen den unterschiedlichen Segeljachten möglich wurde. Die seinerzeit für zehn Jahre angenommene und später noch verifizierte Formel schreibt ein Mindestgewicht der Jachten vor, berücksichtigt die Segelflächen der konkurrierenden Jachten und stellt nicht allein auf Länge und Breite bei den Rumpfabmessungen der Schiffe ab, sondern bezieht mit dem sogenannten Gurtmaß auch die Freibordhöhe mit ein. Auf Basis dieser Formel entstanden elf Meterklassen plus einer weiteren für Jachten mit beliebig höherem Rennwert. Mit einer kleinen, aber vergleichsweise feinen Korrektur, die 1933 erfolgte, verschwand das Gurtmaß vollständig aus der Formel, die so bis heute Gültigkeit besitzt.

Quelle: "Faszination Meterklasse Yachten"; Nikolaus Krauss und Lasse Johannsen, Delius Klasing Verlag, Bielefeld, ohne Jahr.