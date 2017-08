Bodenseekreis Schon wieder: Unbekannte verschandeln Wahlplakat

Erneut wurde ein Werbebanner der Grünen mit den Worten "Volksverräter" überklebt – die Kripo Friedrichshafen hat die Ermittlungen übernommen

Schon wieder wurde ein Wahlplakat der Grünen in Kressbronn mit den Worten "Volksverräter" überklebt. Erst am Sonntag waren zwei Plakate verunstaltet worden – die Worte "Kinderschänder" und "Volksverräter" standen auf Klebestreifen, die Unbekannte quer über die großformatigen Wahlanzeigen geklebt hatten. Heute Morgen entdeckte Sabine Witzigmann von den Kressbronner Grünen die erneute Tat.



Mittlerweile hat die Kripo in Friedrichshafen den eigenartigen Fall übernommen, der viele Fragen aufwirft. "Einen solchen Fall hatten wir bisher noch nicht. In ganz Baden-Württemberg hatten wir so etwas noch nicht", erläutert Bernhard Günther von der Kripo. Denn die Art und Weise, wie die Täter vorgehen, ist ungewöhnlich. "Die Klebebanner scheinen professionell gemacht worden zu sein. Dass ist keiner der üblichen 'Dummen-Jungen-Streiche', wie wir sie sonst oft in Wahlkampfzeiten erleben", so der Kripo-Mann. Normalerweise werden mit Edding oder Sprayflaschen Wahlplakate übermalt, da bekommt dann Angela Merkel mal ein Bärtchen angemalt oder die AfD-Kandidaten werden übersprayt. "Das hier hat ganz andere Dimensionen. Das ist eine politisch motivierte Sachbeschädigung, die offenbar mit krimineller Energie vorbereitet wurde", so Bernhard Günther. Er übernimmt nun die Ermittlungen, heute Vormittag werden vor Ort noch die Spuren gesichert.



"Wir werden schauen, wie die Klebestreifen genau hergestellt wurden und versuchen natürlich auch, DNA-Spuren zu sichern", erklärt er. Ein Fall wie dieser ist meldepflichtig, routinemäßig wird auch der Verfassungsschutz informiert. "Allerdings ist in diesem Fall nicht ersichtlich, aus welcher politischen Ecke das kommen könnte", erklärt Bernhard Günther von der Kripo. Dass Plakate der Grünen verschandelt werden, ist für die Polizei ungewöhnlich. "Normalerweise stehen AfD-Banner im Fokus", so Günther.