Markdorf Schnuppertag bei Firmen: Schüler wissen jetzt, was bei SAP in Markdorf geht

Schnuppertag bei Firmen: Schüler wissen jetzt, was bei SAP in Markdorf geht

Die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis und Unternehmen laden Schüler zum Schnuppern in Betriebe ein. 18 Jungen und Mädchen sahen sich bei SAP in Markdorf um.

Ein Spiel ohne Vorkenntnisse selbst programmieren? Es funktioniert! Das erlebten 18 Jungen und Mädchen gestern bei SAP Markdorf. Sie hatten sich für die erste Veranstaltung des Projekts "Wissen was geht!" der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis angemeldet und sich nach einer Vorstellung des Betriebs gleich ans Werk gemacht. Die spielerische, jedoch ernsthafte Heransgehensweise an die Arbeit des Unternehmens versinnbildlicht das Projekt, bei dem Schüler vertiefte Einblicke in regionale Unternehmen und Institutionen bekommen. Sie können Ausbildungsbetriebe direkt vor Ort an einem halben Tag näher kennenlernen.

Etliche staunten, als Ausbildungsleiter Daniel Appenmaier Fakten von SAP vermittelte: Das mit über 110 Milliarden Euro Marktwert bezifferte Unternehmen ist das wertvollste DAX-Unternehmen und weltweit auf Platz 22, was Umut Durus, 17, am meisten beeindruckte. Weltweit gibt es zwischen 85 000 und 90 000 Mitarbeiter, 2011 war es etwa die Hälfte. In Markdorf sind 250 Menschen beschäftigt, davon zehn Azubis. Sie genießen hier das Besondere, eine dezentrale Ausbildung. Leon Butz, 17, faszinierte der Umgang mit den Mitarbeitern und die variablen Arbeitszeiten auf Vertrauensbasis: Eine Stempeluhr wird man bei SAP vergeblich suchen. Die Studenten des Dualen Studiums dürfen sich die Auslandsaufenthalte und die Abteilungen selbst aussuchen. Wer möchte, kann ein Dienstfahrzeug haben; Kaffee, Wasser und Mittagessen werden gestellt. Beeindruckt waren die Schüler zwischen 14 und 15 Jahren, davon fünf Mädchen, aber auch von der leicht verständlichen Anleitung des Ausbildungsleiters.

Sie programmierten ein kleines Computer-Spiel und bauten entweder die Katze nach, die mit einem Ball eine Fledermaus abschießt, oder entwarfen ihr eigenes mit teils selbst gezeichneten Figuren. Das Einhorn von Leonie Rick, 15, aus Meckenbeuren fängt Luftballons ein und schießt sie in den darüber hängenden Regenbogen. Unbedarft, was Computer angeht, wollte sie testen, ob ihr das Spaß macht und sie der Informatik-AG ihrer Schule beitreten soll. Niklas Wester, 14, hatte schon 2016 drei Firmen besucht. Dieses Jahr stehen vier weitere auf dem Programm: "Ich will einfach mal reinschauen, welche Ausbildungsmöglichkeiten und Berufe es gibt und wie sich die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in den Firmen unterscheiden." Er befürwortet das Projekt: "Als normaler Mensch kommt man nicht in die Firmen."

Einige Firmen haben noch freie Plätze. Informationen im Internet: www.wissen-was-geht.de