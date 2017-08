Bodenseekreis Schatzsucher erwünscht: Kreisarchäologe könnte sich um historische Funde kümmern

Über die frühe Geschichte im Bodenseekreis ist recht wenig bekannt. Gunter Schöbel, Leiter des Pfahlbaumuseums in Unteruhldingen, regt daher an, einen Kreisarchäologen zu beschäftigen. Die SPD-Fraktion will im Kreistag einen entsprechenden Antrag stellen.

Bodenseekreis – Ein Landwirt fand die steinzeitliche Axt aus Grünschiefer in seinem Acker bei Überlingen. Sie ist nicht nur ungefähr 6500 Jahre alt, sie beweist, dass es schon in der Steinzeit Handel mit Osteuropa gab – das nächste Grauschiefervorkommen liegt im heutigen Tschechien. Etwa 600 nach Christus starb bei Uhldingen-Mühlhofen ein Alemanne. Seinen Gebeinen sind heute noch Mangelernährung, schwere Arbeit, ein Knochentumor und die Folgen von Kämpfen anzusehen. Sein Skelett wurde zwischen 1930 und 1940 in einer Kiesgrube geborgen.

Auf einem Acker zwischen Stetten und Riedetsweiler stand im Mittelalter das Dorf "Oberinstetin". Es lag günstig an der Handelsroute von Meersburg nach Ravensburg, wurde aber nach 1513 verlassen. Vielleicht florierte der Handel nicht, vielleicht starben die Einwohner an der Pest. Das Einzige, was neben schriftlichen Erwähnungen vom Dorf blieb, ist Abfall: Scherben zerbrochener Gefäße, Knochen geschlachteter Tiere, Glasfragmente und Metallstücke wie ein verlorenes Hufeisen.

Seit mindestens 6000 Jahren leben Menschen im Gebiet des heutigen Bodenseekreises, wie zahlreiche teils erstaunliche Funde dokumentieren. Doch über die frühe Geschichte ist wenig bekannt. "Seit 100 Jahren befinden wir uns hier im Dornröschenschlaf, was die Archäologie angeht", sagt Gunter Schöbel, Leiter des Pfahlbaumuseums in Unteruhldingen. "Wir müssen als historische Quellen nicht nur die schriftlichen Zeugnisse auswerten, sondern auch die im Boden." Er regt daher an, einen Kreisarchäologen zu beschäftigen. "Es ist wichtig, die Ressourcen vor Ort zu haben, für die tätige Forschung und für die Vermittlung von Geschichte an ein junges Publikum.

" Bei einer Ausstellung mit Tübinger Studenten hat er immer wieder erlebt, wie interessiert und dankbar Menschen sind, ihre Geschichte aus der Nähe betrachten zu können. "Identifikation beginnt mit Geschichte", sagt er.

Die Landkreise Konstanz, Göppingen, Mannheim und Heidelberg beschäftigen eine eigene Kreis- oder Stadtarchäologie, im Kreis Konstanz gibt es seit 50 Jahren einen Kreisarchäologen. Heute versieht Jürgen Hald dieses Amt – und er hätte gern mehr Kollegen. Dabei sei wichtig, dass diese gut vernetzt und rechtzeitig in Planungsvorhaben eingebunden wären. "Dann können bereits sehr früh Planungsgebiete auf mögliche archäologische Fundstellen geprüft und im Bedarfsfall frühzeitig archäologische Untersuchungen eingeleitet werden. So können aus meiner Erfahrung Verzögerungen bei den Bauarbeiten weitgehend vermieden werden. Das ist auch aus wirtschaftlicher Sicht ein echter Standortvorteil", sagt Hald.

Bisher ist für Erforschung und Schutz historischer Stätten die Landesdenkmalpflege zuständig. Sobald eine archäologische Stätte durch Landwirtschaft oder Bauvorhaben gefährdet ist, reisen Gebietsreferenten an und leiten eine Rettungsgrabung ein. Dabei arbeiten sie mit ehrenamtlich Beauftragten zusammen. Weitere Fachkräfte im Amt suchen noch verborgene Denkmale im Boden. Mehr dezentrale Unterstützung wünscht man sich auch hier. "Nach den ausgezeichneten Erfahrungen, die das Landesamt für Denkmalpflege mit Kreisarchäologen bisher gemacht hat, begrüßt es weitere Initiativen seitens der Kreise in dieser Richtung, auf Basis einer engen Kooperation", sagt Katja Lumpp, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Stuttgart.

Vor Ort erfährt die Initiative Unterstützung von der SPD-Kreistagsfraktion. Ex-Oberbürgermeister und Kreisrat Josef Büchelmeier ist sicher, dass im Boden noch viele Schätze auf ihre Entdeckung warten. Er weiß zum Beispiel, dass unter dem in den 30er Jahren entstandenen ZF-Areal eine römische Therme liegt und dass beim Abriss des Dominikanerinnenklosters in Friedrichshafen römische Ziegel in den Mauern entdeckt wurden. "Von Bregenz nach Rottweil muss es eine Römerstraße gegeben haben, das fehlende Stück kennen wir bis heute nicht. Vielleicht gehörten die Brückenpfeiler dazu, die man in Eriskirch am Fluss gefunden hat", sagt Büchelmeier.

Landratsamt-Pressesprecher Robert Schwarz geht davon aus, dass das Thema bald im politischen Raum besprochen wird. "Aktuell gibt es aber keine konkreten Überlegungen oder Pläne im Landratsamt. Bisher wurde das Thema in Einzelfällen bei Bedarf mit den Ansprechpartnern und Organisationen wie Pfahlbaumuseum und der Internationalen Bodensee Konferenz behandelt. Grundsätzlich sehen wir hier auch eine Landesaufgabe", sagt Schwarz.

Büchelmeier plant, mit seiner Fraktion den Antrag zu stellen, einen Kreisarchäologen zu beschäftigen. "Wir werden uns mit den anderen Fraktionen abstimmen, ich denke, dass die mitmachen werden. Dann müssen wir diese Stelle in den Haushalt bringen. Natürlich kostet das Geld, aber das sollte es uns wert sein", sagt er. Vielleicht sind Pfahlbauten, Römervillen und keltische Goldmünzen erst der Anfang der archäologischen Karriere der Region.

1509 archäologische Fundstellen im Bodenseekreis bekannt

Derzeit sind 1509 archäologische Fundstellen im Bodenseekreis bekannt. Darunter sind 24 Pfahlbaufundstellen. Sie stammen von prähistorischen Siedlungen der Stein- und Bronzezeit. Am Sipplinger Osthafen etwa sind Reste von 15 bis 16 Pfahlbauten über einen Zeitraum von etwa 3900 v. Chr. bis 2800 v. Chr. erhalten. Die Pfahlbauten des Pfahlbaumuseums in Unteruhldingen gehören nicht dazu, sie sind ein Nachbau auf Grundlage der bei verschiedenen Fundstellen gemachten Beobachtungen. Aus der Steinzeit überdauerten im Boden der ganzen Region Werkzeuge wie Äxte, Messer, Pfeilspitzen, Bohrer oder Flintsteine. Von der Eisenzeit zeugen keltische Grabhügel bei Salem-Hardtwald, im Oberteuringer Schlattholz und die Viereckschanze in Markdorf.

Nach dem römischen Alpenfeldzug 16/15 v. Chr. hinterließen die Römer Spuren: Reste römischer Villen in Bambergen, Langenargen und Jettenhausen sowie 137 Pfähle aus Eichenholz bei Eriskirch, die zu römischen Holzbrücken gehörten. Nach ihnen besiedelten Alemannen das Gebiet, von denen in Uhldingen-Mühlhofen ein Skelett und eine Zierscheibe und in Markdorf Münzen gefunden wurden. Weitere bedeutende Fundstellen sind mittelalterliche Städte wie Meersburg, Markdorf und Überlingen oder die Ruine Altsummerau bei Tettnang.