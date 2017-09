vor 19 Minuten SK Bodenseekreis SÜDKURIER-Podiumsdiskussion: Prinz Max wird zur Polit-Arena

Am 14. September veranstaltet der SÜDKURIER in Salem eine Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl. Fünf Kandidaten stellen sich den Wählern und die Zuhörer können Fragenan die Kandidaten richten.