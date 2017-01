Bodenseekreis SPD auf Testfahrt auf der Bodensee-Gürtelbahn

Mitglieder der SPD-Kreistagsfraktion und des SPD-Kreisverbands werden eine Testfahrt auf der Bodensee-Gürtelbahn am Freitag, 20. Januar, unternehmen. Treffpunkt der ganztägigen Aktion ist um 8.30 Uhr in der Wartehalle des Friedrichshafener Stadtbahnhofs. Abfahrt wird um 9.38 Uhr sein. Erste Station ist Markdorf.

"Diese Veranstaltung ist öffentlich", erklärt Norbert Zeller, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. "Wir wollen erfahren, wie es auf der Strecke zwischen Friedrichshafen und Radolfzell aussieht", nennt Zeller den Ansatz. Mit der Aktion soll auf die Bedeutung der Bodensee-Gürtelbahn aufmerksam gemacht werden. Im Kern gehe es darum, an das Land Baden-Württemberg zu appellieren, damit möglichst rasch die Planungen und der Ausbau unter Beteiligung der Kommunen vorangebracht und damit Finanzierungspläne erarbeitet werden. Laut Zeller ist das Land in der Pflicht, nachdem die Bodensee-Gürtelbahn als einziges Schienenprojekt im Koalitionsvertrag fixiert worden sei. Vom Bund gebe es Gelder aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) sowie aus Regionalisierungsmitteln, über deren Verwendung das Land befinde.

"Wir wollen wirklich den ganzen Tag auf der Schiene verbringen, mit Bahnkunden ins Gespräch kommen und sind offen für Anregungen", erklärt Dieter Stauber, Vorsitzender der SPD Bodenseekreis. In werden die Fahrten unterbrochen, um über die jeweilige Situation zu informieren und um zu erfahren, welche Verbesserungen schrittweise umgesetzt werden sollen. "Die Bahn hat zugestanden, dass beispielsweise altes und störanfälliges Wagenmaterial verwendet wird", berichtet Stauber. Eröffnungsfahrt der Bodensee-Gürtelbahn war am 1. Oktober 1901. Noch immer sei die Strecke ohne Strom. "Die Strecke muss den Kundenansprüchen des 21. Jahrhunderts genügen", nennt Stauber das zu erreichende Ziel. Zeller verweist auf die Bodensee-S-Bahn in der Vier-Länder-Region am See. Deshalb müsse die vorhandene Diesellücke auf der Bodensee-Gürtelbahn beseitigt werden, damit auch Züge aus der Schweiz oder Österreich verkehren können.

Der Aktionstag ist laut Norbert Zeller mit dem SPD-Kreisverband Konstanz abgestimmt. Deren Vertreter werden beim Bahnhof in Radolfzell sein. Zur Aktion sind außerdem die Ober- und Bürgermeister jener Kommunen eingeladen, wo an Bahnhöfen und Haltestellen über die jeweilige Situation informiert werden soll: Friedrichshafen, Markdorf, Salem, Uhldingen-Mühlhofen, Überlingen und Radolfzell. "Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand und Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann haben bereits zugesagt", freut sich Zeller mit Stauber.





Stationen

An folgenden Bahnhöfen und Haltestellen wird es laut SPD spezifische Informationen über die jeweilige Situation geben. Anregungen und Vorschläge aus der Öffentlichkeit und von Bahnkunden sind willkommen:Friedrichshafen: 8.30 Uhr; Markdorf 9.51 Uhr; Salem 10.57 Uhr; Uhldingen-Mühlhofen: 12.06 Uhr; Überlingen 13.09 Uhr; Radolfzell: 14.42 Uhr. Die Testfahrt endet um 16.42 Uhr in Friedrichshafen im Stadtbahnhof. (gan)