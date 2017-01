Wo es auf der Bodenseegürtelbahn klemmt, erfuhren die Teilnehmer einer Testfahrt am Freitag von Friedrichshafen nach Radolfzell.

Eingeladen hatten die SPD im Bodenseekreis und Landkreis Konstanz, die im Schulterschluss mit den Kommunen diese Bahnstrecke ertüchtigen wollen. Angeführt von Norbert Zeller, SPD-Fraktionschef im Kreistag (Mitte), stiegen die Genossen an jedem Bahnhalt, hier in Markdorf, aus und informierten sich beim jeweiligen Bürgermeister über die Bahn-Probleme vor Ort. Die SPD will mit der Aktion erreichen, dass die Planungen für die Gürtelbahn Priorität erhalten. Auch wenn es bis zur Elektrifizierung der Nahverkehrsbahn noch Jahre dauern sollte, seien sofort Maßnahmen nötig, um das Angebot zu verbessern. Die Liste der Forderungen reicht vom Bau von Ausweichstellen, um die Züge verlässlicher und pünktlicher zu machen, bis zur Einrichtung weiterer Haltepunkte oder mehr Geld für besseres Wagenmaterial. Zugverspätungen bekamen die Teilnehmer der ganztägigen Tour bei Frost hautnah zu spüren.