Bodenseekreis Rote Karte für Müllsünder

Die Biotonnen im Bodenseekreis werden ab nächster Woche kontrolliert. Wer Abfälle in der Biotonne entsorgt, die dort nicht hingehören, wird mit einer gelben oder sogar roten Karte verwarnt.

Bodenseekreis – Grund für die Kontrollen der Mülltonnen sind laut Mitteilung des Landratsamts immer mehr Abfälle, die in der Biotonne entsorgt werden, dort aber nicht hingehören. Insbesondere Plastiktüten und sogenannte „verrottbare“ Folienbeutel (Biobeutel) würden die Aufbereitung des Bioabfalls empfindlich stören und seien daher nicht erlaubt.

Falsch befüllte Biotonnen werden im Rahmen der Kontrollen nach dem „Fußball-Verwarnsystem“ mit einem Aufkleber versehen: Stellt bei einer Kontrolle das Abfuhrunternehmen fest, dass die Biotonne einen hohen Fremdstoffanteil enthält, so wird diese Tonne zwar geleert, zusätzlich aber noch mit einer „Gelben Karte“ versehen. Diese Verwarnung bedeutet, dass bei wiederholter Nichtbeachtung der Trennpflicht die Tonne mit einer „Roten Karte“ versehen und nicht mehr geleert wird. Sie wird erst dann wieder geleert, wenn sie sortiert ist. Alternativ kann die Biotonne nach Angaben des Landratsamts auch gegen eine Gebühr als Restmüll extra geleert werden. Die Gebühr richtet sich nach dem Volumen der Tonne und liegt bei 10 beziehungsweise 20 Euro. Außerdem kann die Biotonne beim Entsorgungszentrum gegen eine Gebühr von 19,50 Euro je 100 Kilogramm angeliefert werden.

Biobeutel, die mit dem Biomüll in der Anlage ankommen, werden zerrissen und teilweise aussortiert. Die Bioabfälle vergären in der Vergärungsanlage Amtzell innerhalb weniger Wochen. In dieser kurzen Zeit werden jedoch kompostierbare Kunststoffe nicht abgebaut. Verbleibende Tütenschnipsel gehen durch die Vergärung unbeschadet hindurch. Sie finden sich im Gärrest wieder, der nach ebenfalls kurzer Fertigkompostierung als Bodenverbesserer eingesetzt wird. Dadurch wird die Qualität des Kompostes erheblich gemindert.

Damit der Kompost auch weiterhin das RAL-Gütezeichen erhält, dürfen zum Verpacken der Abfälle nur Zeitungspapier oder Biomülltüten aus Papier verwendet werden. Folienverpackungen und Glasbehälter dürfen nicht in die Biotonne gegeben werden. Informationen und Infoblätter zur richtigen Trennung gibt es unter www.abfallwirtschaftsamt.de. Die Infoblätter können auch per E-Mail unter abfallberatung@bodenseekreis.de oder telefonisch unter Telefon 0 75 41/2 04 51 99 angefordert werden.