Bodenseekreis Ring politischer Jugend im Bodenseekreis gründet sich

Politische Jugendorganisationen im Bodenseekreis haben sich zu einem Ring politischer Jugend zusammengeschlossen. Sie gehören verschiedenen Parteien an, verfolgen aber gemeinsame Ziele.

Antidemokratischen Einflüssen von rechts und links entgegenwirken – das ist Ziel des Rings politischer Jugend (RPJ), einer überparteilichen Organisation. Am vergangenen Freitag gründete sich in Friedrichshafen der RPJ im Bodenseekreis mit Vertretern der Jugendorganisationen von CDU (Junge Union), SPD (Jusos), Grüne Jugend und FDP (Julis). "Wir wollen im RPJ über Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten und das politische Engagement fördern", umriss Andre Weisser, Kreisvorsitzender der Jusos, das gemeinsame Anliegen.

Andreas Lanio, Vorsitzender des RPJ Baden-Württemberg, unterlegte den Sinn der Organisation mit ein paar Zahlen. "67 Prozent der Jugendlichen haben ein grundsätzliches Interesse an Politik. Allerdings finden 78 Prozent, dass Politik schlecht erklärt wird." Genau hier komme der RPJ ins Spiel. Seine Mitglieder würden die gleiche Sprache sprechen und die Interessen der Jugendlichen kennen. Obwohl sich im RPJ Vertreter der verschiedenen demokratischen Parteien treffen, stehen sie für die verbindenden Werte wie Meinungs- und Pressefreiheit oder eine unabhängige Justiz. "Dieser Konsens verbindet uns und damit können wir für die Demokratie werben", sagte Lanio mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen in der Türkei oder im rechten Flügel zahlreicher europäischer Länder. Natürlich sei man in manchen Fragen unterschiedlicher Meinung. Dies sei aber wiederum gut für den politischen Diskurs.

Aktuell wollen nur 59 Prozent der jungen Deutschen zur Bundestagswahl gehen, legte Lanio dar. "Und bei dieser Wahl geht es um viel. Wir dürfen das Feld nicht irgendwelchen Hetzern überlassen", warnte er. So ging es bereits bei der Gründungsversammlung des RPJ um erste Projekte und Ideen. Vorstellen können sich die Mitglieder zum Beispiel Podiumsdiskussionen und Veranstaltungen in Schulen. "Als einzelne Parteien dürfen wir dort nicht auftreten, aber gemeinsam, als RPJ, kann das für die Schulen durchaus interessant sein", sagte Jannis Kappelmann, Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen. Auch Andre Weisser, Kreisvorsitzender der Jusos, ist davon überzeugt, dass man gemeinsam auf einer jungen, offenen Ebene klare Kante gegen rechts zeigen müsse. "Gemeinsam können unsere vier Parteien für die Demokratie werben." Wichtig sei jedoch, dass die Veranstaltungen an Schulen verpflichtend seien, regte Lanio an. "Sonst kommt keiner."

Moritz Vorast, stellvertretender Kreisvorsitzender der Jusos, regte an, das Thema Öffentlicher Personennahverkehr in den Blick zu nehmen. "Das ist etwas, was speziell die Jugendlichen in ländlichen Regionen interessiert", weiß er. Lanio gab außerdem den Tipp, sich bei Festivals oder Veranstaltungen, die Jugendliche anziehen, zu zeigen. "Wir müssen mit ihnen sprechen. Die Jugendlichen kommen aber nicht zu uns, wir müssen zu ihnen gehen", erklärte der RPJ-Landesvorsitzende. Zu empfehlen sei auch der Austausch mit Jugendräten und Jugend-Gemeinderäten. "Wir sollten nicht nebeneinander herarbeiten. " Nach der einstimmigen Annahme der Satzung wählten die RPJ-Gründungsmitglieder ihren Vorstand. Den Vorsitz übernimmt Student Matej Peulic (22) von der Jungen Union. Er wohnt in Friedrichshafen und ist Landesvorsitzender des Rings Christlich-Demokratischer Studenten. Seine Stellvertreter: Moritz Vorast (21) von den Jusos, Technischer Zeichner aus Bermatingen, Schüler Paul Papesch (17) aus Wilhelmsdorf von der Grünen Jugend Überlingen sowie Andre Weisser von den Jusos, Student mit Wohnsitz in Meersburg. Weissers Sitz im Vorstand ist kommissarisch zu sehen, da die Jungen Liberalen aktuell keine personellen Kapazitäten für den RPJ haben. "Ziel ist aber, dass jede der vier demokratischen Parteien im Gremium vertreten ist", betonte Weisser.

Mitglieder im Ring politischer Jugend Bodenseekreis