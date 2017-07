Bodenseekreis Rettungsdienst wird im Bodenseekreis weiter optimiert

15 Minuten soll es dauern, bis ein Rettungswagen oder Notarzt bei einem Unfall sind – die Erreichung der sogenannten Hilfsfrist bei Rettungswagen und Notärzten hat sich 2016 leicht verbessert. Jetzt sind neue Standorte in Kressbronn und mittelfristig in Uhldingen-Mühlhofen geplant, um das Angebot weiter auszubauen.

Bodenseekreis – Wer sich hohe Ziele steckt und diese formuliert, wird später daran gemessen. So ist es auch bei der Statistik zur Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfristen bei Notfällen, für die von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedliche Kriterien gelten. In Baden-Württemberg liegt diese Hilfsfrist bei 15 Minuten, innerhalb derer ein Rettungsdienst und Notarzt nach Eingang des Notrufes an einem Unfall- oder Einsatzort sei sollte. Diese Zeit sollte, so die theoretische Vorgabe des Landes, in 95 Prozent der Fälle eingehalten werden.

Getrennt erfasst und ausgewiesen sind hier die Zahlen für den Rettungsdienst, der im Bodenseekreis vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) und den Johannitern erbracht wird, und die Notärzte, die an den Kliniken stationiert sind. Nur hinter dem Komma hat sich dieser so genannte "Grad der Hilfsfristerreichung" in den vergangenen beiden Jahren im gesamten Rettungsbereich Bodensee-Oberschwaben verändert: Tendenziell positiv beim Rettungsdienst von 94,0 Prozent im Jahr 2014 auf 94,2 und 94,3 Prozent in den Folgejahren, tendenziell leicht negativ bei den Notärzten von 89,7 Prozent über zunächst 88,8 auf 89,1 Prozent im Vorjahr.

Zahlen können täuschen

"Die Entwicklungen entsprechen unseren Erwartungen", sagt Volker Geier, Geschäftsführer der DRK Rettungsdienstgesellschaft Bodensee-Oberschwaben in Weingarten. Für Geier ist diese Statistik mit Zehntelprozenten bei der Einhaltung der Hilfsfristen allerdings auch ein Stück weit "Erbsenzählerei", das Ergebnis von vielen Randbedingungen und Zufällen abhängig. "Wenn wir einen Notfallpatienten nach 16 Minuten retten können, dann ist das auf dem Papier ein schlechter Einsatz", formuliert es Geier etwas drastisch. "Wenn ein anderer Patient nach fünf Minuten stirbt, so ist das für die Statistik ein guter Einsatz." Ungeachtet dessen sei die Situation und die Versorgung im Bodenseekreis, der in der Statistik gemeinsam mit Ravensburg und Sigmaringen ausgewiesen wird, vergleichsweise am besten. "Hier haben wir das dichteste Netz von Standorten und die kürzesten Wege", erklärt der Geschäftsführer.

Dennoch will der Bereichsausschuss die Struktur nicht nur im ländlichen Raum um Isny und Wilhelmsdorf, sondern auch im östlichen Bodenseekreis im Raum Tettnang mit einer so genannten Vorhaltungserweiterung noch verbessern. Hier soll in Kressbronn eine neue Rettungswache eingerichtet werden, die von 7 bis 19 Uhr verfügbar ist.

Neue Wache und Wagen

Auch im Westen soll die Einsatzbereitschaft weiter optimiert werden. "Wir wollen ein Fahrzeug von DRK-Rettungswache von Überlingen nach Uhldingen-Mühlhofen verlegen", sagt Volker Geier. Im Vergleich zu der beengten innerstädtischen Lage in Überlingen in einem Wohngebiet könne dies in manchen Situationen einen Vorteil bringen. Anders als in Kressbronn, wo ein Standort für Fahrzeug und neue Rettungswache noch in diesem Jahr etabliert werden kann, muss in Uhldingen-Mühlhofen erst eine Station gebaut werden. Diese wird von der Johanniter Unfallhilfe erstellt und übernommen. "Da brauchen wir erst noch eine Baugenehmigung", sagt Geier. "Das wird noch etwas länger dauern."

Die zusätzlichen Standorte sind Ergebnis eines aktuellen Gutachtens zur weiteren Verbesserung der Struktur bei der Stationierung der Rettungswagen. Die entsprechenden Beschlüsse hatte der Bereichsausschuss des Rettungsdienstes im April gefasst. In Arbeit ist derzeit noch ein zweites Papier, das die Notarztversorgung beleuchtet.

Täglich fast 300 Einsätze

Mit nahezu 700 hauptamtlichen, ehrenamtlichen und freiwilligen Rettern versorgt die DRK Rettungsdienstgesellschaft Bodensee-Oberschwaben seit 2011 rund 483 000 Bürger auf einer Fläche von 2297 Quadratkilometern. Zusätzlich wird eine Vielzahl von Urlaubern betreut. Jährlich leisten die Rettungsteams über 105 000 Einsätze. Die durchschnittliche Eintreffzeit der Rettungswagen betrug laut DRK im Jahr 2016 bei Notfalleinsätzen 8,08 Minuten – inklusive Notrufabfrage, Alarmierung und Ausrücken. Die integrierten Leitstellen in Friedrichshafen und in Ravensburg versorgen zusätzlich auch den Landkreis Sigmaringen. Jährlich steuern die Notrufspezialisten und Disponenten auf den beiden Leitstellen über 224 000 Einsätze. (hpw)