Bodenseekreis/Kreis Sigmaringen Regionalplan: Wohnungsbau im vordringlichen Bedarf

Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben hat sein aktuelles Planwerk vorgelegt. Der Entwurf enthält die Grundzüge für Kommunen in Sachen Wohn- und Gewerbegebiete. Alleine in der Region um Ravensburg sollen 3000 neue Wohnungen entstehen.

Ein Meilenstein ist gesetzt worden mit dem vom Planungsausschuss des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben der Öffentlichkeit vorgelegten Planwerk. Dieser hat Gültigkeit für die nächsten 15 bis 20 Jahre und wurde im Stadtforum in Bad Saulgau dem Auditorium erstmals zur Kenntnis gebracht. Verbandsvorsitzender Thomas Kugler sagte, dass die meisten Aspekte nur in Grundzügen erläutert werden, der Planungsausschuss erst in den nachfolgenden Sitzungen ins Detail gehen könne. Danach besteht auch für den Bürger die Möglichkeit, seine Einwände zu formulieren. Einleitend legte Verbandsdirektor Wilfried Franke die rechtlichen Grundlagen, Planinhalte und Verfahrensschritte dar.

Einer der Schwerpunkte liegt fraglos im Wohnungsbau. Hier sei der Bedarf nach Wohnraum und Gewerbeflächen immens. Bis 2035 würden etwa 26 000 weitere Wohnungen in den Landkreisen Bodenseekreis (7500), Ravensburg (15 000) und Sigmaringen (3500) benötigt, konkretisierte Referent Rainer Beuerle. Am weitesten fortgeschritten ist die Planung in der Kreisstadt Ravensburg. Hier sollen 3000 neue Wohnungen entstehen und dafür bestehende Grünflächen zurückgedrängt werden. So westlich von Sickenried, wo eine 30 Hektar große Fläche bebaut werden soll. Zuwachsen könnten die Teilgemeinden Ober- und Untereschach durch Bebauung, auch nahe der Weststadt sind Flächen für den Wohnungsbau geplant. Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp würdigte die zum Planwerk erklärte Methodik als er sehr gut, es sei der Beginn eines langen Prozesses.

Bei den Gewerbegebieten sind vor allem das mittlere Schussental und der Kreis Sigmaringen (Konversion der Graf-Stauffenberg-Kaserne, Stadt Sigmaringen), der Bereich der Oberschwabenkaserne Mengen und das neue interkommunale Doppelgebiet Bad Saulgau Süd-Aulendorf feinabgestimmt vorgestellt worden.

Zum Antrag der Stadt Überlingen, den regionalen Grünzug für das geplante Gewerbegebiet bei Andelshofen herauszunehmen, sicherte Verbandsdirektor Wilfried Franke zu, das Anliegen in den Regionalplan aufzunehmen. Allerdings seien Übersicht und Standort noch nicht feinjustiert. Mit der Kommune wolle man sich in Bälde zusammensetzen, um bis zur nächsten Sitzung am 3. Juli dann ins Detail gehen zu können. Franke: "Wir werden mit allen Gemeinden noch eine Feinabstimmung führen, inwieweit die Siedlungspotenziale für Wohnen und Gewerbe reichen beziehungsweise wo regionale Grünzüge beginnen."

Zur Verkehrsinfrastruktur bekräftigte Malte Grunow in seinem Referat, dass der in den 1990er-Jahren von den Kommunen geäußerte Wunschkatalog von Trassen heute so nicht mehr umsetzbar sei. Alles bedürfe einer strategischen Umweltprüfung. Die Bundesfernstraßen B 30 Ravensburg-Friedrichshafen, die Umfahrung Hagnaus und des Bodenseeufers, die B 311 Sigmaringen würden zur Unterstützung in die Fortschreibung des Regionalplans übertragen. Auch beim Schienenverkehr seien viele Grundsätze nicht mehr aktuell, müsse noch gewerkelt werden. Bejaht hat der Regionalverband den zweigleisigen Schienenausbau von Radolfzell nach Lindau. Bei der Südbahn solle die Elektrifizierung in Angriff genommen werden. Die "Entdieselung" der Bodensee-Gürtelbahn sei der Schlüssel zum Erfolg, betonte Kugler. In drei Jahren soll der Regionalplan rechtsgültig sein.

Regionalplan

Die Grundlage für Flächennutzungspläne und detaillierte Bebauungspläne der Kommunen bildet der Regionalplan Bodensee-Oberschwaben. Mit ihm erhalten die Gemeinden für die nächsten 15 bis 20 Jahre ihre Planungssicherheit. Darin werden Grundsätze und Ziele für die Raumordnung aufgestellt. Sie können beispielsweise keine Neubaugebiete planen, wenn im Regionalplan eine Fläche als Grünfläche gekennzeichnet ist. Auch Gewerbe-, Industrie- und Wohngebiete sind darin festgelegt. Einzelheiten hat sich der Planungsausschuss bei der ersten Präsentation in Bad Saulgau gespart. Bis Dezember sollen aber sämtliche Details feststehen.