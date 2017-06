Friedrichshafen Regierungspräsidium stellt Planungsstand für B 30 und B 31 vor

Bei der jüngsten Sitzung des Kreistags Bodenseekreis in Friedrichshafen haben Vertreter des Regierungspräsidiums den Planungsstand für die B 30 und B 31 vorgestellt. Noch dieses Jahr soll die Entscheidung über den Trassenverlauf nach Ravensburg fallen. Erhoffter Baustart für die Strecke zwischen Immenstaad und Meersburg ist im Jahr 2025.

Friedrichshafen/Bodenseekreis – Bürger und Wirtschaft am See brauchen noch viele Jahre Geduld, bis die wichtigen Verkehrsachsen B 31 und B 30 ausgebaut sind. Dies wurde aus den Darstellungen von Abteilungspräsident Josef Bild und Referatsleiter Ulrich Kunze vom Regierungspräsidium Tübingen deutlich, die im Kreistag über den Planungsstand für die B 30 zwischen Ravensburg und Friedrichshafen sowie für die B 31 zwischen Immenstaad und Meersburg sprachen. Vorweg schickte Josef Bild die Einordnung in das gesamte Aufgabenspektrum seiner Behörde: "Wir haben derzeit 33 Projekte im Bedarfsplan mit einem Volumen von 1,8 Milliarden Euro bis 2030." Doch fehle es an zu Ende geplanten Projekten. Zugleich müsse das bestehende Straßennetz instandgesetzt werden, auch wenn dies aufgrund der Umleitungen manchmal weh tue – wie bei den aktuellen Maßnahmen im Kreis.

"Bei der B 30 stehen wir kurz vor Abschluss der Vorplanung für die drei möglichen Varianten", erklärte Ulrich Kunze. Er skizzierte diese drei Varianten. Die kürzeste Westtrasse bei Brochenzell, bei der für 11,5 Kilometer derzeit Kosten von rund 112 Millionen Euro veranschlagt sind. Sie war schon 1979 erstmals im Gespräch gewesen. Die Mitteltrasse ist mit 14 Kilometern schon länger, beinhaltet die Tettnanger Querspange, die allein mit rund 10 Millionen Euro veranschlagt ist, und beläuft sich auf 120 bis 135 Millionen Euro. Die längste Linienführung verläuft auf der Osttrasse zwischen Meckenbeuren und Liebenau, führt weit nach Süden und ist bei 17 Kilometern Länge mit über 150 Millionen Euro angesetzt.

Kunze sagte auf Nachfrage, sich von einer der Varianten vorzeitig zu verabschieden, könnte im späteren Verlauf als Verfahrensfehler ausgelegt werden. Wie viele Schritte bis zu einem Baubeginn noch erforderlich sind, illustrierte Kunzes Planungskaskade. Zumindest die Vorplanung und die Linienfindung will das Regierungspräsidium noch dieses Jahr abschließen. Doch dann folgten erst die Entwurfsplanung, die Genehmigungsplanung und die Ausführungsplanung, für die er noch keine Jahreszahlen zu nennen wagte. Deshalb habe man die zweite Röhre für den Riedleparktunnel schon in die Überlegungen mit einbezogen, erklärte Kunze. Einer Priorisierung durch das Ministerium könne seine Behörde hier allerdings nicht vorgreifen. Gleiches könnten andere Raumschaften in Anspruch nehmen, wie Ravensburg für den Molldiete-Tunnel an der B 32.

Zumindest einen Zeithorizont können die Straßenplaner für die B 31 zwischen Immenstaad und Meersburg formulieren. Der endete aus heutiger Sicht mit einem möglichen Baubeginn im Jahr 2025. Zuvor müssen für die seit mehr als zehn Jahren favorisierte Trasse 7.5 allerdings noch einmal nach den veränderten Anforderungen plausibilisiert werden. Am Ende hänge jedoch vieles von der Dauer des Planfeststellungsverfahren ab und inwieweit eine Trasse beklagt werde.

Während Kreisrat Dieter Hornung (CDU) alles noch viel zu lange dauerte und er nach einer Beschleunigung durch Vergaben an private Firmen fragte, sah Josef Bild darin keinen weiteren zeitlichen Vorteil. Wo es möglich sei, nehme man dies bereits in Anspruch. Lediglich Kreisrat Helmut Faden (Grüne) konnte den Planungsdimensionen etwas Positives abgewinnen und sah zumindest das Licht am Ende des Tunnels.

Der Blick nach Osten

Es könne nicht sein, dass Bayern von der A 96 bis zur Landesgrenze plane und "wir machen das nicht", erklärte Langenargens Bürgermeister Achim Krafft. "In diesem wirtschaftsstarken Raum können wir völlig zurecht diese Erwartung formulieren, dass unser Land dieses unterstützt." Thema im Kreistag war unter anderem der geplante dreispurige Ausbau der B 31 zwischen Friedrichshafen und Eriskirch. Landrat Lothar Wölfle stimmte der Position Kraffts ausdrücklich zu, allerdings sei es eine klare politische Aussage, die die Vertreter des Regierungspräsidiums lediglich weitergeben könnten. Die Behörde warte schließlich auf die Vorgaben des Landesministeriums, diese Entscheidung müsse woanders getroffen werden. "Als Fachleute sehen wir das genauso", bestätigte auch Josef Bild vom Regierungspräsidium die Analyse des Langenargener Bürgermeisters: "Wir bräuchten hier eben diese Ost-West-Trasse. Doch in anderen Regionen werden die Projekte als ebenso wichtig gesehen." (hpw)