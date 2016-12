Die Kinderkrankheit verbreitet sich im Landkreis. Auch die Dunkelziffer der erkrankten Erwachsenen ist hoch.

Bodenseekreis – Irene K. (Name von der Redaktion geändert), Mutter eines Kindes, konnte nachts nicht mehr schlafen. Ein trockener Hustenreiz plagte sie über zwei Wochen hinweg. "Tagsüber war es erträglich, ich hatte kein Fieber, war sogar noch arbeiten", berichtet die 32-Jährige, "aber nachts hörte es einfach nicht auf." Schließlich ging sie zu ihrem Hausarzt, erzählte von den Hustenattacken. Sie hatte Glück: Der Arzt nahm einen Abstrich im Nasen-Rachen-Raum. Kurze Zeit später kam der Laborbefund: Pertussis, Keuchhusten.

Eine Infektion, die durch Bakterien ausgelöst wird, die sich in den Schleimhäuten der oberen Atemwege, in der Luftröhre und in den Bronchien festsetzen. Lange Zeit galt Keuchhusten als Kinderkrankheit, doch in diesem Jahr häufen sich die Erkrankungen bundes- und landesweit. Dieser Trend macht sich auch im Bodenseekreis bemerkbar. Nach Angaben des Landratsamts Bodenseekreis gab es 2015 39 Keuchhusten-Fälle, in diesem Jahr sind es bereits 60, macht eine Steigerung von 53,8 Prozent. Seit dem 1. Oktober wurden zehn Fälle gemeldet. Im Landkreis Ravensburg gab es in diesem Jahr sogar fünfmal mehr Fälle als im vergangenen. Während 2015 gerade mal 44 Fälle gemeldet wurden, waren es bis Mitte Dezember 2016 bereits 243.

"Wir müssen allerdings von einer Dunkelziffer ausgehen, da nicht jeder mit Husten zum Arzt geht und dort eine weitergehende Untersuchung erfolgt", sagt Robert Schwarz, Sprecher des Bodenseekreises. Der Grund: Besonders bei Erwachsenen und Jugendlichen sind die Symptome eines Keuchhustens für einen Laien oft gar nicht von einer normalen Erkältung zu unterscheiden, da sie deutlich milder ausfallen als bei Kindern. Der sogenannte 100-Tage-Husten ist meist nur lästig. Für ungeimpfte Säuglinge kann er allerdings mit einem tödlichen Atemstillstand enden. Mitte Oktober gab es laut Infektionsbericht des Landes Baden-Württemberg den landesweit ersten Keuchhusten-Todesfall seit der Einführung der Meldepflicht im Jahr 2013. Ein ungeimpfter Säugling starb durch Atemstillstand.

Dabei sind die Impfquoten – zumindest bei Kindern – hoch. Im Rahmen der Einschulungsuntersuchung, der alle Vorschüler in Baden-Württemberg unterzogen werden, wurden 2015 im Bodenseekreis 1689 Kinder untersucht. "Davon waren 84,9 Prozent grundimmunisiert, 11,9 Prozent vollständig geimpft, 3,3 Prozent ungeimpft", berichtet Ärztin Anna Fischer, stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamts Bodenseekreis und zuständig für den Infektionsschutz. Die Grundimmunisierung, so Fischer, sollte zum frühestmöglichen Zeitpunkt, also unmittelbar nach Vollendung des zweiten Monats, begonnen werden. Es folgen weitere Impfungen.

Das Problem: Laut des Robert-Koch-Instituts, des Bundesinstituts für Infektionskrankheiten, an dem auch die Ständige Impfkommission (Stiko) angesiedelt ist, kann Keuchhusten im Gegensatz zu anderen Krankheiten, gegen die geimpft werden kann, nicht ausgerottet werden. Die Immunität gegen Keuchhusten ist begrenzt, sowohl nach einer natürlichen Erkrankung, als auch nach der vollständigen Impfung. Das heißt: Jeder, der seine Impfungen nicht alle zehn Jahre wieder auffrischt, kann sich von Neuem anstecken.

So auch Irene K., die zwar als Kind geimpft wurde, danach aber nicht mehr. Während ihr Kind noch einen Impfschutz hatte, war sie ungeschützt und steckte sich an. Wo, weiß sie nicht. Da Irene K. die Krankheit erst spät bemerkt hat, ist es wahrscheinlich, dass auch sie wiederum weitere Menschen angesteckt hat. Nun ist sie – nach vier Wochen – wieder gesund. Sie hat bereits einen Termin beim Hausarzt gemacht, um die fehlenden Impfungen aufzufrischen.

Von der Impfung bis zur Behandlung

Die Krankheit: Keuchhusten (Pertussis; starker Husten) ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die hoch ansteckend ist und vor allem im Herbst und Winter vorkommt. Die Inkubationszeit beträgt sieben bis 14 Tage. Die Symptome sind vielfältig und können einer Erkältung oder Bronchitis ähneln: leichtes Fieber, Schnupfen, trockener Reizhusten, stakkatoartige Hustenattacken bis zum Erbrechen, Keuchen beim Einatmen, Schlafstörungen, Mittel- und Lungentzündung. Eine sichere Diagnose ermöglicht nur ein Rachenabstrich.

Die Behandlung: Häufig werden Antibiotika eingesetzt, die vor allem dann helfen, wenn sie innerhalb von zwei Wochen nach der Ansteckung verabreicht werden. Sonst helfen Inhalationen, warme Brustwickel, häufiges Trinken.

Häufig werden Antibiotika eingesetzt, die vor allem dann helfen, wenn sie innerhalb von zwei Wochen nach der Ansteckung verabreicht werden. Sonst helfen Inhalationen, warme Brustwickel, häufiges Trinken. Die Impfung: Geimpft wird ab einem Alter von zwei Monaten. Es folgen weitere Impfungen bis zum 14. Monat, dann ist die Grundimmunisierung vorhanden. Auffrischimpfungen erfolgen in Kombination mit Tetanus und Diphtherie mit fünf bis sechs Jahren, eine weitere zwischen neun und 17. Die Ständige Impfkomission empfiehlt für alle Erwachsenen, die nächste fällige Diphtherie-Impfung in Kombination mit einem Keuchhusten-Impfstoff zu verabreichen. Enge Kontaktpersonen sollten sich vier Wochen vor der Geburt eines Kindes impfen lassen.

Informationen im Internet: www. rki.de