Bodenseekreis Rätselhafte Hügelstrukturen im See: Neue Erkenntnisse am 1. Februar vorgestellt

Rätselhafte Hügelstrukturen im See: Neue Erkenntnisse am 1. Februar vorgestellt

Die Vermessung des Bodenseebeckens sorgte für manche unerwartete Entdeckung. Das Projekt "Tiefenschärfe" förderte vor dem Schweizer Ufer regelmäßige Erhebung zutage. Das ganze Projekt und die neuen Erkenntnisse, die seit dem Abschlussbericht unmittelbar nach dem Ende der Datenerhebung im Jahr 2015 gewonnen wurden, werden am Mittwoch, 1. Februar, um 16 Uhr bei einem Vortrag im Landratsamt in Friedrichshafen vorgestellt.

Bodenseekreis – Man müsste nicht einmal sehr tief tauchen, um im Bodensee neue verblüffende Entdeckungen machen zu können. Dennoch waren manche Strukturen völlig unbekannt, bis im Rahmen des Projekts "Tiefenschärfe" unter der Koordination des Instituts für Seenforschung (IFS) in den Jahren 2013 bis 2015 eine hochpräzise Vermessung des Seebeckens vorgenommen wurde. Dass hier im November 2013 in 200 Meter Tiefe unter anderem das bislang vergeblich gesuchte Schiffswrack der 1933 bewusst versenkten "Helvetia" gefunden wurde, konnte keine riesige Überraschung sein. Auch dass die Tiefenvermessung des Sees nur auf 251,14 Meter kam statt der bisher dokumentierten 253,55 Meter, die seit 1990 Gültigkeit hatten, war insbesondere der höheren Präzision der Messtechnik geschuldet.

Folgeprojekt "Seezeichen" bis 2018

Schon etwas überraschender für Geologen und Limnologen waren dagegen eher die bisher nicht bekannten Zuströme von Grundwasser an verschiedenen Stellen im Umfeld eiszeitlicher Sedimente, die bis 2018 im Rahmen des Folgeprojekts "Seezeichen" weiter untersucht werden. "Zu den erstaunlichsten Entdeckungen gehören für mich allerdings die regelmäßigen kleinen Hügel, die wir unmittelbar vor dem Schweizer Ufer zwischen Romanshorn und Güttingen gefunden haben", sagt Martin Wessels, Geologe beim Seenforschungsinstitut. "Vor allem, weil wir darüber bis heute keinerlei schriftlichen Dokumente finden konnten."

Das ganze Projekt und die neuen Erkenntnisse, die seit dem Abschlussbericht unmittelbar nach Ende der Datenerhebung im Jahr 2015 gewonnen wurden, wird Wessels am kommenden Mittwoch, 1. Februar, um 16 Uhr mit einem Vortrag im Landratsamt in Friedrichshafen vorstellen. Erstmalig auf der Welt haben Gewässerkundler, Hydrogeologen, Kartografen und Informatiker ein detailgenaues 3D-Geländemodell für einen See erarbeitet und dabei auch die Flachwasser- und Uferzone exakt mit erfasst. Mit hochmoderner digitaler Technik wurde der Bodenseegrund binnen zwei Jahren zunächst mit einem Fächer-Echolot vom Schiff aus, anschließend mit sogenannter Lidar-Laser-Technik ("Light detection and ranging") neu vermessen und kartiert. Das grenzübergreifende, von der EU geförderte Projekt "Tiefenschärfe – Hochauflösende Vermessung Bodensee", lieferte ein detailgenaues 3D-Modell des Seebeckens. Die Datendichte ist dabei um das hundert- bis tausendfache höher als beim letzten Aufmaß von 1990, wie die Forscher betonen. Die erste Aufbereitung der riesigen Datenmenge lieferte schon 2015 neue Geländemodelle und einige der erwähnten Überraschungen.

Zu den größten Auffälligkeiten gehörten dabei die "regelmäßigen Hügelstrukturen" am Schweizer Ufer. "Sie tauchen auf der ganzen Strecke zwischen Romanshorn und Güttingen auf", sagt Martin Wessels, "und sie haben einen Durchmesser von zehn, 15 oder 20 Metern." Dass es sich bei den über 100 Erhebungen unter Wasser um keine Zufallsprodukte handeln konnte, war den Wissenschaftlern relativ schnell klar. Denn aufgebaut sind die Strukturen aus runden Steinen mit zehn bis 40 Zentimetern Durchmesser, deren geologischer Ursprung im Schwemmland des Rheinzuflusses verortet wird. Besonders erstaunt hat auch die Schweizer Archäologen in Frauenfeld, dass bisher keinerlei schriftliche Quellen zur Entstehung der Hügel aufzufinden waren. "Bisher gibt es allenfalls Spekulationen über deren Sinn", sagt Martin Wessels. Möglicherweise hätten die Erhebungen dazu gedient, Schiffe, die an Seilen in Ufernähe geführt wurden, bei ungünstigen Winden gegen eine Abdrift zu schützen. Doch das Rätsel der Unterwasserhügel ist noch nicht gelöst.

Sorgen machen Erosionen an Stegen

Erstaunt waren die Forscher auch über riesige Löcher im Sediment an manchen Landestegen der Schiffe. Für Wessels deutet es darauf hin, dass die Kapitäne beim An- oder Ablegen zu viel Gas geben, um ihre Fahrpläne auch einhalten zu können. "Wenn an solchen Stellen archäologischen Fundstellen sein sollten, werden diese unwiederbringlich zerstört", sagt Geologe Wessels. Hier müsse man sich fragen: "Was können wir machen, um diese negativen Auswirkungen zu minimieren?" Am auffälligsten sind derlei Phänomene an den langen Stegen von Kressbronn und Langenargen. Gegebenenfalls müsse man mit den Schiffsbetrieben über eine Beschränkung der Geschwindigkeit bei An- und Abfahrt zu und von den Stegen reden.

Projekt und Veranstaltung