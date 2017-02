Bodenseekreis Probleme auf Bodenseegürtelbahn: Ab Montag fahren Zusatzbusse

Zusatzbusse werden von 20. Februar bis 7. April auf der Strecke zwischen Markdorf (Baden) und Friedrichshafen-Stadt jeweils von Montag bis Freitag eingesetzt.

Die Fahrten werden zusätzlich zu den Schienenfahrten der Bodenseegürtelbahn angeboten. „Die Zusatzfahrten stehen in Zusammenhang mit den Problemen, die wir zeitweise auf der Bodenseegürtelbahn hatten", bestätigt ein Bahnsprecher auf Nachfrage des SÜDKURIER und fügt hinzu: „Teilweise sind Züge ausgefallen und daher haben wir in Abstimmung mit dem Land entschieden, hier befristet ein zusätzliches Angebot durch Busse zu schaffen.“

Die Bahn arbeitet eigenen Angaben zufolge eng mit dem Land zusammen, um auf der Bodenseegürtelbahn wieder für Stabilität zu sorgen. „Wir gehen davon aus, dass wir die Probleme zeitnah in Griff bekommen. Pro­phy­lak­tisch haben wir jetzt zusätzlich die Buslinie eingerichtet, um eine verlässliche Grundlage für unsere Fahrgäste zu schaffen“, so die Auskunft des Stuttgarter Regionalbüros der Bahn. Die Busse werden von der DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) in Abstimmung mit der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg eingesetzt.

Die Busse starten in Markdorf (Baden) um 6.33, 7.12, 16.08, 17.06 und 18.08 Uhr und fahren über Kluftern, Fischbach, Manzell und Landratsamt zum Stadtbahnhof in Friedrichshafen. Zusätzliche Busse ab Friedrichshafen-Stadt gibt es um 15.38, 16.32 und 17.38 Uhr. Sie fahren über Landratsamt, Manzell, Fischbach und Kluftern nach Markdorf.

