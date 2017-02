Die Lindauer Bundespolizei hat am Donnerstag einen gesuchten Straftäter auf der A96 festgenommen. Weil ein Freund Teile seiner Justizschulden bezahlt bleiben ihm 100 Tage in Haft erspart.

Die Lindauer Bundespolizei hat am Donnerstag einen gesuchten Straftäter auf der A96 bei Sigmarszell festgenommen. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, ist den Beamten bei der Kontrolle des 30 Jahre alten Mannes aufgefallen, dass er per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Augsburg gesucht wird. Vom dortigen Amtsgericht war er wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 2500 Euro oder ersatzweise 120 Tagen Haft verurteilt worden. Hiervon hatte der Mann nur einen geringen Teilbetrag beglichen.Wie die Polizei weiter mitteilt setzte sich der Mann danach zwischenzeitlich in sein Heimatland Bosnien ab. Weil er den offenen Betrag von 2300 Euro nicht bezahlen konnte, nahmen ihn die Bundespolizisten fest. Auf der Dienststelle rief er einen Bekannten aus Friedrichshafen an. Mit dessen Hilfe konnte der verurteilte Dieb die Geldstrafe bezahlen - ein Gefängnisaufenthalt bleibt ihm damit erspart.