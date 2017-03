Friedrichshafen People's Viennaline: Kürzester internationaler Linienflug über den Bodensee wird eingestellt

Die Österreichiche Fluglinie People's Viennaline hat bekannt gegeben, die Strecke von Friedrichshafen nach Köln nur noch bis zum 14. April 2017 zu bedienen und dann einzustellen.

Der Rückzug der österreichischen Fluglinie People's Viennaline vom Flughafen Friedrichshafen kam für das Management des Bodensee-Airports gestern mehr als überraschend. Noch tags zuvor empfing Flughafenchef Claus-Dieter Wehr die Crew einer Viennaline-Maschine auf dem Flugfeld, die den 100. Flug nach Wien durchgeführt hatte. Original Neapolitanerschnitten gab es als Mitbringsel für den Geschäftsführer. Der wusste da offenbar noch nichts davon, dass nicht nur die Verbindung in die österreichische Hauptstadt ab dem 15. April eingestellt wird, sondern auch die Strecke von Altenrhein über Friedrichshafen nach Köln/Bonn.

Man müsse "mit großem Bedauern" zur Kenntnis nehmen, dass sich der Markt nicht so entwickelt habe wie erwartet wurde, teilte die Fluggesellschaft gestern mit. Die Auslastung der Köln-Flüge habe sich nur zögerlich verbessert. "Wir glauben nicht, dass wir das anvisierte Passagierziel erreichen können", erklärte Eigentümer Markus Kopf. Im März nutzten nach Angaben von People's Viennaline 2300 Passagiere diese Verbindung. Die Fluggesellschaft hatte extra eine zweite Maschine für die Strecke gekauft, um zwei Umläufe pro Tag nach Köln anzubieten.

Auch Claus-Dieter Wehr bedauert den Rückzug der österreichischen Fluggesellschaft. Mit dem Ausstieg von People's Viennaline streicht nun schon die dritte Fluggesellschaft binnen drei Jahren auf der Strecke nach Nordrhein-Westfalen die Flügel. Der Bodensee Airport muss erneut Ausschau nach einem Anbieter suchen. Mit Hochdruck arbeite das Management am Aufbau von Alternativen, um die jetzt entstandene Lücke im Flugangebot wieder umgehend zu schließen, teilte der Flughafen mit. Parallel werde weiter an einer Lösung für die Strecken nach Hamburg und Berlin gefeilt, so der Flughafen-Sprecher. "Wir sind felsenfest davon überzeugt, dass die Märkte da sind und auch bedient werden können", sagt Claus-Dieter Wehr.