Bodenseekreis Obstklau ist keine Seltenheit mehr

Landwirte haben mit großen Einbußen zu kämpfen. Erdbeeren und Äpfel sind bei Dieben besonders beliebt. Dabei werden bis zu 20 Kilogramm Früchte geplündert.

Bodenseekreis – Ein Apfel vom Baum am Straßenrand, eine Weintraube am Obststand oder Erdbeeren frisch vom Feld: Was früher als Mundraub betitelt wurde, gilt heutzutage als Diebstahl. Landwirte im Bodenseekreis haben Erfahrungen mit Obstklau gemacht und wissen, dass sie einen Teil ihrer Ernte an diese kleinen oder großen Diebstähle verlieren. "Es passiert immer wieder, dass bei uns Obst geklaut wird", sagt beispielsweise Traudl Rauch vom gleichnamigen Obsthof in Überlingen. Solange die Leute nicht mit Kisten oder Rucksäcken kommen, in denen sie die Früchte verstauen, findet die Hofbetreiberin das Pflücken nicht so schlimm. "Ich habe mehr zu tun, als Obstdieben hinterherzurennen", sagt Rauch. Teilweise habe sie sogar positive Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel hätten Spaziergänger einen Apfel vom Baum genommen, probiert und seien danach auf den Hof gekommen, um sich welche zu kaufen – "weil er ihnen so gut geschmeckt hat", erzählt Rauch.

Es geht aber auch anders. Einmal habe sie beobachtet, wie ein Auto vorgefahren ist, der Fahrer den Kofferraum aufgemacht und einfach eingeladen hat. "Da dachte ich mir schon: Die Leute werden immer dreister. Leider war ich mit dem Fahrrad noch entfernt und nicht schnell genug da", sagt die Hofbetreiberin. Dieses Jahr hofft Rauch, dass sich die Obstdiebe zurückhalten. "Es gibt ja sowieso schon wenige Früchte. Wenn dann jemand kommt und ein paar Äpfel mitnimmt, dann ist gleich der ganze Baum leer", sagt Rauch.

Nicht ganz so gelassen nimmt Bernhard Kitt vom gleichnamigen Obsthof in Überlingen das Thema. "Ich könnte Sachen erzählen, da platzt mir der Kragen. Teilweise werden sogar Zäune durchgeschnitten, um an die Früchte zu kommen", erzählt Kitt. Der Obstbauer erlebe es nicht selten, dass ganze Tüten und Kisten, rund 20 Kilogramm, gestohlen werden. "Es wird immer unverschämter. Die Leute befüllen ihre Taschen sogar mit erntefrischen Äpfeln aus unseren Kisten", sagt Kitt. Vor einigen Tagen habe er eine Frau mit sechs Äpfeln ertappt, etwa einem Kilogramm. Und Äpfel alleine sind es nicht. Auf dem Obsthof sind alle Früchte betroffen: "Es geht los mit den Erdbeeren. Ganz dreist kommen Spaziergänger und Fahrradfahrer zum Pflücken vorbei. Weiter geht es mit den Kirschen – sofern welche da sind. Dann eben Zwetschgen und Äpfel." Neben dem Geld, dass der Bauer an die Diebe verliert, findet er auch das Verhalten der Passanten ihm gegenüber unangebracht. "Wenn wir die Menschen darauf ansprechen, sind wir immer die Bösen. Dabei müssen wir einfach von unserer Ernte leben", sagt Kitt. Diejenigen, die der betroffene Bauer "auf frischer Tat" ertappt, stellt er vor die Wahl: Entweder zahlen, oder Polizei. Meist würden die Diebe dann bereitwillig bezahlen.

Dass die Plünderei der Früchte mit den Jahren verstärkt zunimmt, beobachtet auch Martin Baur. Er ist Obstbauer und Besitzer des Friedrichshafener Hofladens Ländisch Gut. "Es wird immer extremer. Jeder meint, er kann in die Plantagen reinlaufen. Ob eine ganze Tasche voll oder einzelne Früchte spielt keine Rolle", sagt Baur. Auf seinem Land mache es keinen Unterschied, ob die Kulturen umzäunt sind oder nicht. "Selbst bei den Johannisbeeren, wo ich den Zaun abschließe, wird geklaut", weiß Baur. Er schätzt den jährlichen Verlust durch diese Diebstähle auf 3000 bis 5000 Euro im Jahr.

Manfred Büchele ist Geschäftsführer des Kompetenzzentrums Obstbau-Bodensee (KOB) in Bavendorf. Persönlich hat er wenig Erfahrung mit Obstklau in größerem Stil. "Kleinigkeiten wie ein oder zwei Äpfel kommen sicher mal vor, aber relativ wenig, da die Kulturen umfriedet sind und wir beobachten", sagt Büchele. Werde ein Apfel gestohlen, dann könne man das seiner Meinung nach mit dem Mitgehenlassen eines Kugelschreibers vergleichen – "das tut man nicht, kommt aber vor." In der Region höre der Geschäftsführer des KOB aber immer wieder von größeren Mengen, die gestohlen werden, auch wertvollere Früchte wie etwa Kirschen. "Im Einzelfall an einer für den Diebstahl 'geschickten' Stelle kann es schon beträchtlichen Schaden geben. 100 Kilogramm Kirschen sind mit vier Personen in zwei Stunden gepflückt und abtransportiert", weiß Büchele. Den dann entstandenen Schaden schätzt er auf rund 300 bis 500 Euro – je nach Qualität.

Nur wenn die Obstdiebe auf frischer Tat ertappt werden und die Polizei gerufen wird, könne etwas unternommen werden. Wie Büchele erklärt, gab es früher sogar eine Feldpolizei, sogenannte Feldhüter. Diese haben die Früchte bewacht. "Heute hat die Polizei andere Dinge zu tun", so der Geschäftsführer des KOB.

Ist Mundraub erlaubt?

Bis zum Jahr 1975 gab es den Begriff Mundraub – Nahrungsmittel vom Feld zu nehmen, um sich zu ernähren. Dieser Tatbestand stammt aus Notzeiten, als etwa Kartoffeln für den Eigenbedarf entwendet wurden. Mundraub war zwar schon damals strafbar, berührte aber eine juristische Grauzone und wurde meist toleriert. Vor allem, wenn es um kleine Mengen ging. Heute macht es juristisch keinen Unterschied, ob man einen Ladendiebstahl begeht oder ein paar Kirschen entwendet. Beides ist Diebstahl. (lip)